StatLab Medical Products signe un accord définitif avec Diapath

Diapath’s equipment portfolio, which includes tissue processors, stainers, embedding centers, and microtomes, is underpinned by its innovative development process and cutting-edge Italian design and quality, resulting in a differentiated product set that resonates with customers. (Photo: Business Wire)

Diapath’s equipment portfolio, which includes tissue processors, stainers, embedding centers, and microtomes, is underpinned by its innovative development process and cutting-edge Italian design and quality, resulting in a differentiated product set that resonates with customers. (Photo: Business Wire)

MCKINNEY, Texas et BERGAME, Italie--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (« StatLab »), un développeur et fabricant mondial de premier plan de fournitures et d’équipements de diagnostic médical, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir Diapath S.p.A. (« Diapath »), un important fabricant italien de produits et d’équipements d’histologie. L’intégration de Diapath, avec son offre d’équipements très innovants, ses capacités de production et sa clientèle bien établie en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, permettra à StatLab de bénéficier d’un meilleur accès au marché, de libérer un important potentiel de croissance et de renforcer son leadership mondial.

La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires. À la clôture de la transaction, Vladimiro Bergamini, fondateur de Diapath, deviendra conseiller principal chez StatLab, tandis qu’Alberto Battistel, directeur de l’exploitation, rejoindra l’équipe de direction de StatLab et contribuera à diriger l’unité commerciale Diapath en qualité de directeur général.

« Cette fusion constitue une étape cruciale dans notre stratégie qui consiste à fabriquer une gamme complète de produits pour l’ensemble du flux de travail d’anatomopathologie », a déclaré Sung-Dae Hong, PDG de StatLab. « Notre partenariat avec Diapath va nous donner l’occasion de développer leur marque d’équipement sur les marchés mondiaux, notamment aux États-Unis. Ce rapprochement entre nos deux sociétés va également permettre à StatLab de bénéficier d’un meilleur accès au marché européen des lames, des cassettes et des imprimantes, et de franchir une nouvelle étape en matière d’innovation produit et d’excellence de la fabrication. Je suis ravi d’accueillir Alberto et la talentueuse équipe de Diapath au sein de StatLab et de poursuivre l’héritage que Vladimiro et sa famille ont bâti ces trois dernières décennies. »

Basée à Martinengo, près de Bergame, en Italie, la société Diapath a été fondée en 1997 par Vladimiro Bergamini. Au cours des 27 dernières années, des investissements ciblés ont permis à l’entreprise de s’étendre au-delà de la fabrication de produits consommables et de se lancer dans la conception, le développement et la production d’une variété d’instruments d’histologie de base.

La gamme d’équipements de Diapath, qui comprend des processeurs de tissus, des colorateurs, des systèmes d’inclusion et des microtomes, est étayée par un processus de développement innovant et par une qualité et un design italiens de pointe, donnant un ensemble de produits différenciés qui trouvent écho auprès des clients. Le processeur de tissus automatique Donatello de Diapath a remporté le prestigieux prix « A'Design Award for Scientific Instruments », et le distributeur automatique de formol T-Filler protège les techniciens de l’exposition aux produits chimiques tout en garantissant que les spécimens reçoivent la quantité adéquate de formol. En plus de leur forte présence en Italie, les filiales de Diapath permettent une croissance ciblée des produits Diapath auprès des laboratoires basés en Allemagne et en France.

« La décision de rejoindre StatLab est motivée par notre engagement commun envers la croissance et l’innovation pour répondre aux besoins des clients », a confié Vladimiro Bergamini, président et chef de la direction de Diapath. « Notre société fusionnée sera idéalement positionnée pour développer la marque et les activités de Diapath, transformant ensemble le marché de l’anatomopathologie en faisant preuve d’innovation dans nos activités de développement et de fabrication. Je suis impatient de voir le travail que mon équipe accomplira avec Dae et StatLab pour tirer parti de nos capacités de production mondiales combinées et saisir de nouvelles opportunités commerciales. »

À propos de StatLab Medical Products

Depuis 1976, StatLab Medical Products se consacre à aider les laboratoires d’anatomopathologie à fournir les meilleurs soins qui soient aux patients. Nous proposons un vaste portefeuille de produits consommables et d’équipements d’étiquetage et de suivi fabriqués par nos soins dans huit sites de production basés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Notre empreinte opérationnelle mondiale, rendue possible par nos plus de 600 collaborateurs motivés par leur mission, nous permet de disposer d’une chaîne d’approvisionnement fiable et résiliente de produits et de solutions de haute qualité, tandis que notre approche centrée sur le client nous permet d’offrir fiabilité, innovation et qualité dans le cadre de chaque interaction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur StatLab.com.

À propos de Diapath

Diapath est une société italienne de premier plan spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d’instruments et de produits consommables de pointe pour le domaine de l’histologie. Avec à son actif près de trois décennies d’expérience, Diapath s’est donné pour mission d’innover et d’exceller en proposant des solutions de pointe qui redéfinissent les processus de laboratoire pour garantir des diagnostics de plus en plus fiables et améliorer la prise en charge du cancer. Nos produits, qui se distinguent par leur conception et leur qualité italiennes, comprennent des processeurs, des colorateurs, des centres d'inclusion, et bien d’autres, permettant la prise en charge de l'ensemble des flux de travail de l'anatomopathologie. Avec pour mission d’améliorer la recherche histologique et les diagnostics, Diapath continue à établir des normes industrielles en mettant l’accent sur la qualité et l’innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Diapath.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.