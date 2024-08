Singtel et Hitachi étendent leur collaboration aux centres de données de nouvelle génération et au GPU Cloud pour accélérer la transformation numérique des entreprises par l’adoption de l’IA

From left to right: Bill Chang, CEO of Singtel’s Digital InfraCo; Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President, Hitachi, Ltd. (Photo: Business Wire)

From left to right: Bill Chang, CEO of Singtel’s Digital InfraCo; Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President, Hitachi, Ltd. (Photo: Business Wire)

SINGAPOUR et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Singtel et Hitachi, Ltd. (TSE : 6501) ont signé un protocole d’accord pour collaborer sur des centres de données de nouvelle génération et le GPU Cloud au Japon et potentiellement dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique sous la direction de l’unité Digital InfraCo de Singtel. Ce partenariat stratégique associera la vaste expertise de Singtel en matière de centres de données et de connectivité, ainsi que ses plateformes technologiques, à la capacité différenciatrice d’Hitachi, qui permet l’intégration de bout en bout des centres de données, y compris des solutions d’énergie verte, des systèmes de refroidissement, l’infrastructure de stockage et la gestion des données. Ensemble, les deux entreprises ont l’intention d’améliorer durablement les performances et les capacités des centres de données, accélérant ainsi l’adoption de l’IA et la transformation numérique des entreprises.

L’accord élargit notamment le partenariat annoncé par les deux entreprises en juin 2024*1 pour tester et intégrer Paragon de Singtel, la plateforme d’orchestration tout-en-un pour la 5G, l’edge computing et le cloud, avec les applications d’IA d’Hitachi pour les opérations de fabrication d’Hitachi ainsi que pour les clients d’entreprise. Grâce à la plateforme Paragon de Singtel et à l’expertise approfondie d’Hitachi en matière d’IA, les deux entreprises visent à résoudre les difficultés rencontrées par les clients lors du déploiement de capacités d’IA.

*1 Communiqué de presse (27 juin 2024) « Singtel et Hitachi Digital s’associent pour accélérer les solutions d’IA industrielle »

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2024/06/240628a.html

Avec la croissance rapide de la demande d’IA et de services de cloud, le Japon est devenu l’un des marchés de centres de données les plus importants et à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique. Ce marché devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 9,8 % et atteindre 5 milliards USD d’ici 2028*2.

*2 Structure Research, Japon (Tokyo et Osaka) Rapport DCI 2023 : Colocation de centre de données, Cloud Hyperscale et Interconnexion

M. Bill Chang, directeur général de Digital InfraCo de Singtel, déclare : « Notre partenariat stratégique avec Hitachi, leader dans le domaine des systèmes et services numériques, ouvre de nouvelles perspectives sur un marché japonais stratégiquement important et en pleine expansion. La création d’un solide écosystème de partenaires a toujours été une priorité pour Singtel afin de mieux servir nos clients et d’élargir notre portée mondiale. Nous sommes impatients d’apporter notre expertise collective, nos actifs numériques et nos solutions pour aider davantage d’entreprises à innover et à transformer leurs activités et leurs opérations grâce au cloud et à l’IA. À mesure que nous développons nos capacités numériques avec nos partenaires comme Hitachi, nous visons à devenir un leader dans la région Asie-Pacifique. »

Singtel a créé Digital InfraCo à la mi-2023 pour servir de catalyseur de l’innovation et de la croissance économique pour les économies numériques de l’Asie-Pacifique. Le portefeuille de Digital InfraCo inclut Nxera, sa branche régionale de centres de données, ses activités de câbles sous-marins et de satellites, ainsi que la plateforme Paragon, qui sont toutes cruciales pour faire progresser l’IA dans la région. Digital InfraCo prévoit de lancer le GPU-as-a-Service (GPUaaS) plus tard cette année pour mieux soutenir l’adoption de l’IA par les entreprises.

M. Toshiaki Tokunaga, vice-président exécutif et directeur général d’Hitachi, déclare : « Depuis sa création, la philosophie d’entreprise d’Hitachi consiste à relever les défis auxquels sont confrontés les clients et la société. Tandis que l’IA générative continue de stimuler l’innovation, les problèmes d’impact sur l’environnement dus à l’augmentation de la demande d’électricité deviennent de plus en plus importants. Trouver un équilibre entre ces deux facteurs est une mission importante pour l’activité d’innovation sociale d’Hitachi. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette mission par le biais de notre alliance stratégique avec Singtel. En combinant l’expertise de Singtel en matière de développement et d’exploitation de centres de données durables avec les capacités globales d’Hitachi Group, qui vont des solutions d’énergie verte à la gestion des installations et des données, nous voulons permettre aux entreprises d’utiliser les centres de données de manière intelligente et respectueuse de l’environnement, pour une innovation continue tout en mettant en avant le développement durable. »

L’expansion des centres de données basés sur l’IA est une opportunité majeure pour l’expansion des activités d’innovation sociale d’Hitachi et les activités de son groupe telles qu’Hitachi Digital Services, Hitachi Energy et d’autres, car l’expansion nécessite l’intégration réussie de tous les domaines dans lesquels Hitachi excelle de manière unique : la technologie de l’information, la technologie opérationnelle et les produits.

Les principaux points couverts par le protocole d’accord consistent à :

Explorer la collaboration en matière de centres de données de nouvelle génération au Japon et en Asie-Pacifique pour répondre à la demande en matière d’IA : Nxera et Hitachi étudieront les possibilités de développer des centres de données au Japon et dans le reste de la région Asie-Pacifique. Avec la croissance continue de la dynamique du cloud et de l’IA, il est important d’exploiter des centres de données intelligents et durables sur le plan environnemental grâce à une gestion des centres de données de haute efficacité et de haute qualité. Une telle initiative s’appuierait sur l’expertise de Nxera en matière de conception, de construction et d’exploitation de centres de données, ainsi que sur l’expertise d’Hitachi en matière de production et de fourniture d’équipements axés sur les centres de données, de solutions énergétiques de nouvelle génération et de gestion avancée des systèmes informatiques qui garantissent des opérations stables dans les environnements de centres de données.

Nxera développe une plateforme de centres de données durables, hyperconnectés et prêts pour l’IA dans la région, d’une capacité totale de plus de 200 MW, en plus des 62 MW de capacité existante à Singapour.

Combiner la plateforme GPU de Singtel avec l’expertise d’Hitachi en matière d’IA pour développer des applications d’entreprise : Hitachi étudiera la possibilité d’utiliser le GPUaaS de Singtel pour ses applications et charges de travail d’IA internes. Cet effort permettrait à Hitachi de vérifier les avantages complémentaires basés sur Singtel qui peuvent améliorer l’apprentissage automatique à haute performance, l’IA générative et d’autres technologies et solutions numériques d’Hitachi. Par la suite, les deux entreprises auront l’occasion de définir des méthodologies plus économes en énergie, susceptibles de faire progresser les objectifs de développement durable de toute entreprise.

Sur la base des résultats de la vérification interne du GPUaaS d’Hitachi, les entreprises pourraient également explorer la cocréation d’applications d’entreprise combinant l’expertise d’Hitachi, notamment ses technologies et sa plateforme d’IA générative, avec le cloud GPU et la plateforme Paragon de Singtel. L’objectif est de continuer à réduire les délais de développement et de déploiement pour les clients, ainsi que les frais généraux de gestion et de déploiement pour les applications d’IA.

À propos de Singtel

Singtel est un groupe asiatique réputé dans le domaine des technologies de la communication. Il propose des services de connectivité de nouvelle génération, des infrastructures numériques et des activités numériques, notamment les centres de données régionaux Nxera et les services de TI régionaux NCS. Le groupe est présent en Asie, en Australie et en Afrique et compte plus de 780 millions de clients mobiles dans 21 pays.

Pour les consommateurs, Singtel propose une gamme complète et intégrée de services, notamment dans les domaines du mobile, du haut débit et de la TV. Pour les entreprises, Singtel offre une gamme complémentaire de solutions de mobilité de la main-d’œuvre, d’hébergement de données, de cloud, d’infrastructure réseau, d’analyse et de capacités de cybersécurité.

Singtel se consacre à l’innovation continue, à l’exploitation de la technologie pour créer de nouvelles expériences clients captivantes, à l’accompagnement des entreprises dans leur transition numérique et à la formation d’un avenir numérique plus durable.

Pour de plus amples informations, visitez www.singtel.com.

À propos d’Hitachi, Ltd.

Hitachi mène des activités d’innovation sociale, créant une société durable grâce à l’utilisation des données et de la technologie. Nous relevons les défis des clients et de la société grâce à des solutions Lumada qui s’appuient sur l’informatique, l’OT (technologies opérationnelles) et les produits. Hitachi opère sous la structure commerciale suivante : « Systèmes et services numériques » soutenant la transformation numérique de nos clients ; « Énergie verte et mobilité », contribuant à une société décarbonée grâce à des systèmes énergétiques et ferroviaires, et « Industries communicantes », connectant des produits par le biais de la technologie numérique pour fournir des solutions dans diverses industries. Poussés par le numérique, l’écologie et l’innovation, nous visons la croissance par la cocréation avec nos clients. Le chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise pour l’année fiscale 2022 (terminée le 31 mars 2023) s’élève à 10 881,1 milliards de yens, avec 696 filiales consolidées et environ 320 000 employés dans le monde. Pour plus d’informations sur Hitachi, rendez-vous sur le site Web de l’entreprise sur https://www.hitachi.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.