Cognite a été choisi par Koch Ag & Energy Solutions pour apporter des changements en profondeur à ses processus opérationnels, grâce à la Data Discovery (découverte de données) et à la contextualisation.

AUSTIN, Texas & OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Cognite, la référence en matière de données et d'IA pour l'industrie, et Koch Ag & Energy Solutions (KAES), fournisseur de solutions pour les marchés mondiaux de l'agriculture, de l'énergie et de la chimie, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration autour de l'exploitation de la plateforme Cognite Data Fusion®, dans le but d'accélérer leur transformation digitale. Cette collaboration débouchera sur une exécution agile orientée données en matière de stratégie de maintenance et d'exécution des rotations, et sur des gains d'efficacité générale au sein de toutes les usines.

TKAES et Cognite déploieront de concert la plateforme Cognite Data Fusion et innoveront ensemble sur des solutions d'IA générative personnalisées, afin d'accélérer le Data Journey (itinéraire des données) de KAES et de créer de nouvelles méthodes de travail pour le secteur des Opérations. Cognite Data Fusion constituera une base unique de données opérationnelles, qui seront contextualisées et représentées sous forme de modèles pour différentes applications personnalisées destinées aux utilisateurs finaux, en vue d'optimiser la maintenance et les opérations. L'IA sera mise à profit pour automatiser et accélérer les analyses, ou encore pour gagner en rapidité dans les prises de décisions.

« Cognite nous procure les éléments essentiels à la mise à l'échelle et à l'accélération de notre transformation numérique, en maximisant l'efficacité opérationnelle, en générant une plus grande fiabilité et en transformant radicalement l'expérience de nos employés », a déclaré Martin Miller, Directeur Data Science et Analytics chez Koch Ag & Energy Solutions.

« Koch Ag & Energy Solutions, société visionnaire, s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à l'exploitation du potentiel des données industrielles et de l'IA, en partenariat avec Cognite. Koch Ag & Energy Solutions utilisera la plateforme Cognite Data Fusion comme accélérateur de la modélisation des données, à l'aide de Cognite Atlas AI ™️ et de la technologie d'IA générative pour créer de la valeur à grande échelle sur tous les actifs », a déclaré Girish Rishi, PDG de Cognite.

Parmi les résultats attendus figure la possibilité de visualiser et d'analyser toutes les données (qu'il s'agisse de séries chronologiques, de dossiers de maintenance, d'actifs ou de données spatiales) en un seul et même endroit. Cela permettra aux équipes opérationnelles de KAES d'optimiser leur travail.

À propos de Koch Ag & Energy Solutions (KAES)

Koch Ag & Energy Solutions, LLC et ses filiales (Koch Fertilizer, Koch Agronomic Services, Koch Energy Services et Koch Methanol) sont des fournisseurs à l'échelle mondiale de solutions à valeur ajoutée destinées aux marchés de l'agriculture, de l'énergie et de la chimie. Koch Ag & Energy Solutions, LLC est une filiale de Koch Industries, Inc. Implantée à Wichita, dans le Kansas, Koch Industries, Inc. est l'une des plus importantes sociétés privées des États-Uni. Elle détient un groupe diversifié d'entreprises spécialisées dans le raffinage, les produits chimiques et les biocarburants, les produits forestiers et de consommation, les engrais, les polymères et les fibres, les systèmes de traitement et de contrôle de la pollution, l'électronique, les logiciels et l'analyse de données, les minéraux, le verre, les composants automobiles, le commerce des matières premières et les investissements.

À propos de Cognite

Cognite met l'IA générative au service de l'industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l'énergie, de la fabrication, de l'électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de convertir leurs opérations lourdes en actifs, et garantir ainsi une meilleure sécurité, durabilité et rentabilité. Cognite fournit une plateforme conviviale, sécurisée et évolutive qui permet à tous les décideurs, qu'ils soient sur le terrain ou dans les centres de téléopérations, d'accéder et de comprendre des données industrielles complexes, de collaborer en temps réel et de construire un meilleur avenir. Rendez-vous à l'adresse suivante www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X.

