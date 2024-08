L'IEEE Standards Association (IEEE SA) obtient l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) pour élaborer des normes nationales du Canada

Alpesh Shah, Managing Director of IEEE SA, accepts a certificate of accreditation on behalf of IEEE SA and IEEE from Standards Council of Canada (SCC) staff (Photo: Business Wire)

PISCATAWAY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--L'IEEE Standards Association (IEEE SA), l'organisation d'élaboration de normes (OEN) consensuelles de l'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie pour l'humanité, annonce ce jour avoir reçu l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN). L’entrée de l’IEEE SA dans le réseau des OEN accrédités du CCN marque le début de la collaboration entre le CCN et l’IEEE SA pour fournir des normes mondiales et des solutions connexes afin de mieux répondre aux besoins des clients, des organisations et des décideurs politiques au Canada.

L’accréditation du CCN envoie un message clair selon lequel les parties prenantes peuvent s’appuyer sur les normes mondiales de l’IEEE et sur l’intégrité des processus par lesquels elles sont élaborées. En tant qu'OEN accrédité par le CCN, l'IEEE SA peut soumettre les normes IEEE au CCN pour adoption en tant que normes nationales du Canada. Les normes aident à garantir que la société technologique s'appuie sur des fonctions sûres, sécurisées et durables. IEEE SA a une riche histoire de solutions qui ont un impact sur l'innovation technologique, l'interopérabilité et l'expansion des marchés mondiaux et le choix des consommateurs.

« L’IEEE SA est un partenaire mondial de confiance dont les normes profitent à l’humanité. Son environnement ouvert et collaboratif offre une multitude de voies pour atteindre des résultats techniquement solides et réalisables qui aident à répondre aux besoins du marché ainsi qu'aux besoins sociétaux. La récente accréditation du CCN est un autre exemple de la confiance que le monde accorde à nous, à notre environnement de normalisation, à nos communautés et à nos normes », déclare Alpesh Shah, directeur général de l'IEEE SA. « Nous cherchons à continuer de maintenir cette confiance alors que nous concrétisons les objectifs du CCN d’améliorer la vie des personnes vivant au Canada grâce à l’écosystème canadien de normalisation. »

« Nous sommes ravis d'accueillir l'IEEE SA en tant que notre nouvel OEN », déclare Elias Rafoul, vice-président du CCN, direction des services d'accréditation. « Le système de normalisation du Canada bénéficiera grandement de sa vaste expertise dans les domaines des systèmes autonomes et intelligents, de la connectivité et des télécommunications, de l’énergie, des soins de santé et des sciences de la vie, ainsi que de la mobilité. »

Le CCN travaille avec un vaste réseau de partenaires à l’échelle nationale et dans le monde entier, agissant en tant que porte-parole du Canada en matière de normes et d’accréditation sur la scène internationale, tout en étant le principal organisme d’accréditation du Canada.

Jim Matthews, président de l'IEEE SA, déclare : « Comme l'IEEE SA, le CCN est un chef de file en matière d’innovation, travaillant de manière stratégique pour relever certains des plus grands défis du monde. De la lutte contre le changement climatique à l'adoption de la transformation numérique, le CCN est le moteur de solutions concrètes. Il est résolument engagé à aider les intervenants au Canada à réussir à l'échelle mondiale. Il s’agit d’une relation de collaboration mutuelle qui profite à l'IEEE SA et au CCN. »

« La collaboration est au cœur de la normalisation », déclare Chantal Guay, directrice générale du Conseil canadien des normes. « Nous sommes ravis que l'IEEE SA rejoigne notre réseau d’OEN accrédités, ce qui renforce la confiance dans les systèmes, produits et services qui profitent à l’industrie, au gouvernement et aux consommateurs. »

À propos de l'IEEE Standards Association

L'IEEE Standards Association (IEEE SA) est une organisation collaborative au sein de laquelle les innovateurs renforcent les normes mondiales en matière de technologie. L'IEEE SA fournit un environnement et une plateforme ouverts et consensuels à l'échelle mondiale qui permettent aux gens de travailler ensemble au développement de normes technologiques de pointe, pertinentes pour le marché, et de solutions industrielles façonnant un monde meilleur, plus sûr et durable.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l’avancement de la technologie au profit de l’humanité. Grâce à ses publications très citées, ses conférences, ses normes technologiques et ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE est la voix de confiance dans une grande variété de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications au génie biomédical, à l'énergie électrique et à l'électronique grand public. Pour en savoir plus, https://www.ieee.org.

À propos du Conseil canadien des normes

Depuis 1970, le Conseil canadien des normes (CCN) contribue à rendre la vie plus sûre, plus saine, plus prospère et plus durable pour les gens, les collectivités et les entreprises du Canada grâce au pouvoir de la normalisation. Le CCN travaille avec un vaste réseau de partenaires à l’échelle nationale et dans le monde entier, agissant en tant que porte-parole du Canada en matière de normes et d’accréditation sur la scène internationale, notamment en tant que membre de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI). En tant que principal organisme d’accréditation du pays, le CCN crée la confiance du marché dans le pays et à l’étranger en veillant à ce que les organismes d’évaluation de la conformité répondent aux attentes les plus élevées. Le CCN ouvre un monde de possibilités.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.