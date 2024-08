La RAMQ élargit sa couverture provinciale pour inclure le Dexcom G7, offrant ainsi le système de SCG de nouvelle génération à un plus grand nombre de Québécois

Les Québécois âgés de deux ans et plus atteints de diabète de type 1 peuvent maintenant être admissibles à la couverture pour le Dexcom G7. (Photo: Business Wire)

BURNABY, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Dexcom, Inc. (NASDAQ : DXCM), un chef de file mondial de la surveillance continue du glucose en temps réel (SCGtr) pour les personnes atteintes de diabète, a annoncé aujourd'hui que sa dernière innovation, le système de surveillance continue du glucose (SCG) Dexcom G7, sera ajoutée au régime public d'assurance médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Les Québécois atteints de diabète de type 1 qui répondent aux critères d'admissibilité pourront désormais bénéficier d'une couverture pour le Dexcom G7*.

« L'annonce d'aujourd'hui de la RAMQ démontre son engagement à améliorer la vie des personnes vivant avec le diabète de type 1 à travers la province. Nous sommes ravis qu'un plus grand nombre de résidents du Québec puissent faire l'expérience de la différence Dexcom », a déclaré André Côté, vice-président et directeur général de Dexcom Canada.

Lancé au Canada en 2023, le Dexcom G7 est le système de SCG le plus exact disponible†,1, cliniquement prouvé pour réduire le taux d’HbA1c et augmenter le temps dans la plage cible.2-6 Conçu pour éliminer les incertitudes liées à la gestion quotidienne du diabète, le Dexcom G7 permet à l'utilisateur de voir facilement son taux de glucose et vers où il se dirige, et ce, afin de prendre rapidement des décisions éclairées relativement à l'insuline, à l'alimentation et à l'activité physique, sans avoir à effectuer des prélèvements capillairesǂ et des balayages de routine.

« Il est essentiel que nous continuions à fournir un accès à la technologie de surveillance continue du glucose la plus avancée pour aider les patients à gérer leur diabète et, en fin de compte, améliorer leur état de santé et leur qualité de vie », a déclaré le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, directeur de l'Unité de recherche sur les maladies métaboliques de l'Institut de recherches cliniques de Montréal. « La technologie de la SCG change la donne. Elle peut simplifier la gestion du diabète, offrant aux personnes qui vivent avec le diabète un outil incroyable pour améliorer un problème de santé qui change tous les jours. »

Désormais, grâce à la RAMQ, des milliers de Québécois admissibles atteints de diabète de type 1 auront accès à la plus récente technologie en matière de systèmes de SCG, ce qui contribuera à réduire le fardeau des frais à débourser pour des outils essentiels au traitement du diabète et à rendre plus accessibles les solutions modernes de prise en charge. La majorité des principaux assureurs privés du Québec couvrent déjà le Dexcom G7 pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de diabète de type 2 qui prennent de l'insuline.§,7

« En tant qu'utilisateur de la SCG Dexcom, cette annonce signifie que je peux accéder plus facilement à la technologie qui a changé la façon dont je gère mon diabète de type 1 pour le mieux », a déclaré Serge Turcotte, un résident du Québec qui vit avec le diabète de type 1 depuis 8 ans. « Pour quelqu'un d'aussi actif que moi, je dois dire que l'utilisation du Dexcom G7 a changé la donne dans la façon dont je gère mon diabète et dont je peux encore être moi-même. Pouvoir observer mon taux de glucose en temps réel et savoir que je vais recevoir une alerte avant une baisse dangereuse m’offrent une plus grande tranquillité d'esprit. Je suis tellement reconnaissant qu'une telle technologie existe aujourd'hui. »

La nouvelle d'aujourd'hui est la dernière d'une série d'annonces provinciales concernant la couverture des systèmes de SCG Dexcom. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et la Nouvelle-Écosse ont récemment adapté leurs programmes de santé provinciaux respectifs afin d'inclure ou d'élargir la couverture pour le Dexcom G7.

Pour en savoir plus sur le Dexcom G7, les critères d'admissibilité à la couverture de la RAMQ ainsi que sur les régimes d'assurance privée qui couvrent le Dexcom G7, visitez le site dexcom.com/fr-ca.

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. permet aux personnes de prendre le contrôle de leur santé grâce à des systèmes innovants de surveillance continue du glucose (SCG). Entreprise basée à San Diego, en Californie, aux États-Unis, et présente au travers du Canada, Dexcom s'est imposée comme un leader dans le domaine de la technologie liée au traitement du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des aidants et des prestataires de soins, Dexcom travaille à simplifier et améliorer la gestion du diabète dans le monde entier. Pour plus d'informations sur la SCG Dexcom, visitez le site dexcom.com/fr-ca.

* Les personnes qui n'ont pas d'appareil intelligent compatible sont admissibles à un récepteur G7 gratuit et doivent communiquer avec le service à la clientèle de Dexcom au 1 844 832-1810.

† En comparaison avec les autres systèmes de SCG vendus au Canada en juillet 2024.

ǂ Les prélèvements capillaires sont nécessaires pour prendre des décisions thérapeutiques liées au diabète si les symptômes ou les attentes ne correspondent pas aux valeurs mesurées.

§ L'admissibilité et la couverture varient en fonction de la police, du régime et du payeur. Pour plus d'informations, consultez le site http://dexcom.com/fr-CA/couverture.