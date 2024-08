Parse Biosciences entre en partenariat avec le taïwanais Prisma Biotech pour renforcer sa présence en Asie

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, l’un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage unicellulaire accessibles et évolutives, annonce ce jour un accord avec Prisma Biotech, basé à Taipei, afin d’élargir la portée de Parse à Taïwan et dans toute la région Asie-Pacifique.

« Les chercheurs biotechnologiques, pharmaceutiques et universitaires de toute l’Asie stimulent la demande de solutions de séquençage unicellulaire Evercode de Parse dans la région à mesure qu’ils découvrent leur évolutivité et leur simplicité », déclare Alex Rosenberg, Ph.D., CEO et cofondateur de Parse Biosciences. « Nous sommes ravis de leur donner les moyens de tirer facilement parti de la technologie de séquençage monocellulaire de Parse grâce à notre partenariat avec Prisma. »

L’accord de la société avec Prisma Biotech donnera à un plus grand nombre de chercheurs asiatiques un accès complet au portefeuille unicellulaire de Parse, y compris Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Select, CRISPR Detect et la solution d’analyse de données Parse Biosciences, Trailmaker. L’accord s’inscrit dans la continuité de la pénétration actuelle du marché de Parse en Asie, y compris en Corée du Sud, à Singapour et en Inde, ainsi que sur des marchés internationaux clés tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie, Israël et la Nouvelle-Zélande.

« Les produits de séquençage unicellulaire sont très demandés et la technologie Evercode de Parse est extrêmement convaincante en raison de son évolutivité et de sa facilité d’utilisation », déclare Kevin Tseng, CEO, Prisma Biotech. « Notre partenariat avec Parse apportera le séquençage monocellulaire à un large éventail de chercheurs à Taïwan et dans la grande région Asie-Pacifique, et nous sommes ravis de soutenir les découvertes scientifiques que les outils permettent. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d’accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l’usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice créée à l'université de Washington, Parse a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisée dans près de 2 000 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en pleine expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select et un outil logiciel pour l'analyse des données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34 000 pieds carrés (plus de 3 000 m²) et un laboratoire de pointe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.