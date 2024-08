Grameenphone s’associe à Mobileum pour lancer une transformation de la gestion du risque basée sur l’IA

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), un important fournisseur mondial de solutions d'analyse et de réseau, a le plaisir d’annoncer que Grameenphone, le plus grand fournisseur de services de télécommunications du Bangladesh avec plus de 85 millions d’abonnés, a choisi la solution de garantie des revenus et de gestion de la fraude (RAFM) de nouvelle génération de Mobileum, basée sur sa plateforme d'intelligence active (AIP) phare, pour mener sa transformation de la gestion du risque. Ce partenariat stratégique permettra à Grameenphone d’identifier et d'empêcher les pertes de recettes, de renforcer la détection de la fraude et de proposer aux clients un service plus sécurisé et efficace.

« Dans l’environnement commercial dynamique actuel, assurer l’expérience client et combattre la fraude constituent des impératifs commerciaux critiques. En mettant en œuvre cette solution de pointe basée sur l’IA, nous adoptons une approche proactive pour assurer notre avenir et garantir que nos clients reçoivent le service de la plus haute qualité, avec moins d’inquiétudes par rapport à la fraude et aux menaces de sécurité », a déclaré Yasir Azman, PDG de Grameenphone.

Dans le cadre de ce partenariat, Grameenphone modernisera sa technologie, formera son personnel et collaborera avec Mobileum en vue d’une amélioration permanente afin de s’adapter aux menaces et conditions de marché en constante évolution. Au départ, l’accent sera mis sur la mise en œuvre d’outils d’IA et d’apprentissage automatique avancés pour améliorer les systèmes existants, tout en offrant une formation complète au personnel de Grameenphone afin qu’il puisse utiliser efficacement ces technologies.

« Nous sommes fiers de nous associer avec Grameenphone dans le cadre de ce parcours transformateur et anticipons un impact positif fort pour toutes les parties prenantes. L’amélioration continue est un aspect fondamental de cet engagement, qui garantira que Grameenphone garde une longueur d'avance sur les risques potentiels, maintenant des opérations sûres et efficaces. En adoptant cette solution innovante, Grameenphone peut protéger ses clients des fraudes potentielles, garantir ses flux de revenus, optimiser ses opérations et se conformer aux exigences réglementaires », a affirmé Mike Salfity, PDG de Mobileum.

« Chez Grameenphone, nous nous engageons en faveur de l’innovation continue et à tirer parti d’une technologie de pointe basée sur l’IA pour améliorer nos services. La plateforme d'intelligence active de Mobileum s'aligne parfaitement sur notre vision d’un opérateur télécom donnant la priorité à l’IA. Elle nous fournira des analyses avancées pour identifier et empêcher les pertes de recettes, renforcer nos capacités de détection de la fraude et, au final, garantir que nous offrons la meilleure valeur possible à nos clients », a expliqué Niranjan Srinivasan, directeur des systèmes d'information chez Grameenphone.

« Nous sommes ravis de mettre en œuvre ce système RAFM innovant. Il est conçu pour fournir une meilleure expérience client, protéger contre les activités frauduleuses grâce à une technologie d’IA avancée, et renforce notre engagement envers l’innovation continue dans nos services », a déclaré Md. Arif Uddin, directeur de la gestion des risques chez Grameenphone.

Mobileum AIP est une plateforme complète qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser en temps réel d'importants flux de données haute fréquence. En déployant cette solution, Grameenphone fera des progrès considérables en termes d’assurance proactive, de détection de la fraude améliorée et de connaissance plus approfondie des clients.

« Nous déployons la solution basée sur l'IA de Mobileum afin d’améliorer l'expérience client. Cette plateforme de nouvelle génération protégera de manière proactive les clients de Grameenphone par rapport à la fraude, garantissant un environnement réseau sécurisé. Par ailleurs, elle nous fournira des connaissances plus approfondies sur les habitudes d'utilisation. Ces connaissances nous permettent d’optimiser la performance réseau et, au final, d’offrir la meilleure valeur possible à nos précieux clients », a expliqué Tanveer M. Haque, responsable de l'analyse de données chez Grameenphone.

« Le projet de transformation RAFM de Grameenphone constitue une initiative majeure mettant en exergue l’engagement de Mobileum en faveur de l’innovation et du leadership dans la garantie des revenus et la gestion de la fraude. Cette initiative fournit à Grameenphone des outils robustes pour garantir les revenus, optimiser l'efficacité et assurer la conformité. La technologie avancée permettra à Grameenphone d’identifier et d'atténuer les risques de manière proactive, garantissant une stabilité financière sur un marché de plus en plus complexe », a expliqué Raja Hussain, directeur des recettes chez Mobileum.

Pour en savoir plus sur la manière dont le portefeuille de gestion des risques de Mobileum aide les fournisseurs de services à travers le monde à optimiser leurs revenus et à renforcer la protection contre la fraude, veuillez cliquer ici.

À propos de Grameenphone

Grameenphone, qui fait partie du groupe Telenor, est un important fournisseur de services de télécommunications au Bangladesh avec 85,3 millions d’abonnés. Depuis sa création en 1997, Grameenphone a construit le plus important réseau de téléphonie mobile dans le pays, couvrant plus de 99 pour cent de sa population. Grameenphone, qui a comme promesse de marque de permettre à ses clients de se dépasser (Go beyond), cherche à aider ses clients à bénéficier pleinement des services voix et données mobiles et à offrir l'Internet pour tous. Grameenphone est cotée à la Bourse de Dhaka. www.grameenphone.com, www.facebook.com/grameenphone.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux à travers le monde, en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Japon, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.