La croissance de Thredd et Zilch et le renouvellement de leur partenariat démontrent la force et le potentiel futur de la technologie financière

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de paiement mondiale de nouvelle génération en pleine expansion, fait état à la fois d’une croissance à l’échelle du secteur des paiements numériques basés sur la technologie financière et du renouvellement de son partenariat avec Zilch, le premier réseau de paiements subventionnés par la publicité (ASPN) au monde. Cette trajectoire positive, associée à l’expansion récente des produits et du marché, renforce le leadership de Thredd dans le traitement des paiements modernes.

« L’année 2024 continue de s’appuyer sur les fondations solides que nous avons établies en 2023. Nos clients, nouveaux et anciens, sont à l’origine d’une forte croissance des transactions, grâce à une combinaison d’expansion du marché et de solutions de services financiers de plus en plus innovantes », déclare Jim McCarthy, directeur général de Thredd. « L’expansion que nous avons observée témoigne de leur résilience et de la demande de nouveaux cas d’utilisation des paiements, tant en B2C qu’en B2B, qui connaît une croissance rapide. »

En février, Thredd a constaté une hausse atypique en début d’année des transactions de débit et de prépaiement dans plusieurs secteurs d’activité. Cette croissance s’est poursuivie dans les transactions BNPL (+56 % depuis le début de l’année), la gestion des dépenses d’entreprise (+74 %) et le commerce de détail B2C (+28 %).

Success story : un partenariat croissant avec Zilch

Le BNPL ne montre aucun signe de ralentissement. Depuis janvier 2022, les clients de Thredd dans ce secteur ont vu les volumes de transactions augmenter de 175 %, reflétant l’importance croissante des options de paiement échelonné au point de vente. Zilch en est le leader, avec qui Thredd a récemment renouvelé son contrat, retenant des affaires dans une évaluation très disputée face à des concurrents plus importants basés aux États-Unis et en Europe. Zilch, l’un des fournisseurs de BNPL à la croissance la plus rapide au monde et véritable innovateur dans ce domaine, offre aux consommateurs une option de remboursement combinée à un cashback et à des récompenses grâce à un modèle économique réglementé et unique qui combine de manière unique la publicité mondiale d’un billion de dollars avec le crédit personnel.

Le partenariat Zilch-Thredd associe la connectivité du réseau de paiement et l’expertise en matière de gestion des transactions, ce qui permet à Zilch de se concentrer sur ses principaux objectifs commerciaux, à savoir générer des milliards d’euros de commerce pour ses partenaires détaillants sur le réseau ASPN, tout en offrant des centaines de millions d’euros d’économies, de remises et de récompenses à sa base de clients en pleine croissance. Les deux entreprises travaillent en collaboration sur des innovations de produits et de services afin d’améliorer l’expérience de plus de 4 millions de clients utilisant Zilch.

« En travaillant avec Zilch depuis sa création, nous avons eu le privilège de participer à son incroyable croissance », déclare Jim McCarthy. « Nous apprécions sincèrement la confiance que Zilch a accordée à Thredd pour l’aider à atteindre plus de 10 millions de paiements mensuels, et nous sommes impatients de poursuivre notre étroite relation de travail pour aider Zilch à établir de nouveaux records de croissance. Nous avons vu Zilch passer de zéro à plus de 4 millions d’utilisateurs enregistrés, obtenir des taux d’utilisation inégalés dans le secteur où leurs clients paient sur leur plateforme 100 fois par an en moyenne et réaliser plus de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires en utilisant Thredd comme partenaire de confiance. »

Philip Belamant, directeur général et cofondateur de Zilch, déclare : « Thredd nous a toujours permis de nous concentrer sur la fourniture d’un service inégalé à nos clients. Avec Jim à la barre comme force motrice de son équipe talentueuse, nous sommes confiants que Zilch continuera à bénéficier d’un lien de paiement fiable et sécurisé en arrière-plan tandis que nous nous lançons dans notre prochaine phase de croissance rapide et de déploiement de produits innovants pour nos clients. »

Rakesh Harji, directeur de l’exploitation chez Zilch, ajoute : « Depuis le début, notre partenariat avec Thredd a été crucial dans la construction de l’infrastructure de base pour traiter en toute sécurité plus de 10 millions de transactions mensuelles et maintenir une expérience utilisateur transparente. Thredd nous a accompagnés de zéro à plus de 4 millions de clients et nous sommes impatients de continuer à innover en matière de produits et de services à mesure que nous développons notre activité et que nous élargissons notre offre à nos clients très actifs qui font confiance à Zilch pour répondre à leurs besoins croissants en matière de paiements quotidiens. »

