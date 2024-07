REPLY : Open Reply prend en charge OBI dans le cadre du développement de l'application heyOBI et de l'écosystème des solutions marketing

Open Reply has helped the OBI Group to transform its digital customer and advisory communications. A key component of this support was the co-development of the "heyOBI" app, an innovative platform designed to optimise the customer experience across multiple channels. (Graphic: Business Wire)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Open Reply, le spécialiste des produits et services numériques au sein de Reply Group, a aidé OBI Group, qui est présent en Europe, à transformer ses communications numériques clientèle et conseil. En tant qu'élément clé de ce soutien, le développement conjoint de l'appli heyOBI, une plateforme novatrice conçue pour optimiser l'expérience client sur de multiples canaux. Du contenu pertinent et personnalisé fait de heyOBI un compagnon fiable pour les activités bricolage des clients.

Open Reply a également pris part au développement de l'écosystème martech d'OBI. Il s'agit notamment de remplacer les encarts papier traditionnels par des solutions numériques avancées, ce qui se traduit par une approche client plus efficace et ciblée. La création d'un hub de communication au sein de cet écosystème martech permet une communication inter-organisationnelle et ciblée avec les clients finaux. Ce hub connecte tous les points de contact de l’application heyOBI à sa base de données, garantissant un échange de données fluide entre les différents services et les employés d’OBI. Il permet à l'entreprise de personnaliser les offres et les conseils aux clients et de fournir un meilleur parcours client.

En outre, de nouveaux canaux et plateformes de communication, tels qu'une boîte aux lettres et de nouveaux espaces sur le site, ont été lancés pour accroître l'engagement et générer davantage de contacts avec les clients. Ces canaux permettent aux clients de contacter directement OBI et d'être mis en relation avec l'expert OBI le plus adapté. Des outils de navigation en magasin et une carte client intégrée avec la fonctionnalité de coupons viennent compléter l'expérience d'achat.

L'appli heyOBI a présenté une forte croissance ces dernières années, avec plus de six millions d'utilisateurs, ce qui témoigne du niveau élevé d'acceptation du service. Une telle performance se traduit également par une notation moyenne de 4,6 étoiles sur 5 dans l'Apple App Store sur plus de 90 000 avis.

John Krieger, vice-président principal, plateforme numérique client, OBI, déclare : « Notre approche transformatrice vise à offrir une expérience optimale et axée client de la rénovation de la maison. L'intégration de solutions numériques, d'outils en magasin et de communications personnalisées reflète notre engagement à répondre à l'évolution des besoins des passionnés de bricolage et de jardinage. Avec le soutien d'Open Reply, nous serons en mesure d'accompagner nos clients durant toutes leurs activités de bricolage et de nous établir comme un pionnier dans la conception de services centrés sur le client. »

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles d'entreprise rendus possibles par les nouveaux modèles IA, big data, infonuagique, médias numériques et IoT. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de services numériques aux organisations dans les télécommunications et les médias ; l'industrie et les services ; la banque et l'assurance ; et les secteurs publics. www.reply.com

Open Reply

Open Reply est une société Reply Group spécialisée dans la transformation numérique, les solutions mobiles et les plateformes en réseau. Nous offrons des services de conseil intersectoriels, de conception, de création ainsi que le développement de solutions basées sur les technologies mobiles dans le but de renforcer durablement la position sur le marché grâce à une expérience numérique de pointe. www.open.reply.com

