REPLY: Open Reply ondersteunt OBI bij de verdere ontwikkeling van de "heyOBI"-app en het marketingoplossingenlandschap

Open Reply has helped the OBI Group to transform its digital customer and advisory communications. A key component of this support was the co-development of the "heyOBI" app, an innovative platform designed to optimise the customer experience across multiple channels. (Graphic: Business Wire)

Open Reply has helped the OBI Group to transform its digital customer and advisory communications. A key component of this support was the co-development of the "heyOBI" app, an innovative platform designed to optimise the customer experience across multiple channels. (Graphic: Business Wire)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Open Reply, gespecialiseerd in digitale producten en diensten binnen de Reply Group, heeft de OBI Group, die in heel Europa actief is, geholpen bij het transformeren van haar digitale klant- en adviescommunicatie. Centraal in deze ondersteuning stond de gezamenlijke ontwikkeling van de"heyOBI"-app. Dit innovatieve platform is ontworpen om de klantervaring via meerdere kanalen te optimaliseren. Met zijn relevante en gepersonaliseerde content is "heyOBI" een betrouwbare kameraad voor de individuele doe-het-zelf-activiteiten van klanten.

Open Reply was ook betrokken bij de ontwikkeling van OBI's marketingtechnologie (MarTech)-landschap. Geavanceerde digitale oplossingen hebben de traditionele papieren inserts vervangen, om een efficiënte en doelgerichte klantervaring te bieden. De centrale communicatiehub binnen dit MarTech landschap maakt organisatie-overstijgende en directe communicatie met eindklanten mogelijk. Deze hub verbindt alle contactmomenten in de "heyOBI"-app met zijn uitgebreide database en zorgt voor een naadloze gegevensuitwisseling tussen verschillende afdelingen en medewerkers van OBI. Hierdoor kan het bedrijf aanbiedingen en advies aan klanten personaliseren en een beter klantentraject realiseren.

De nieuwe communicatiekanalen en -platforms zoals een postvak voor klanten en nieuwe onderdelen op de website zullen de betrokkenheid verhogen en meer klantcontacten opleveren. Via deze kanalen kunnen klanten rechtstreeks contact opnemen met OBI en in gesprek komen met de meest geschikte expert uit een pool van OBI-medewerkers. Winkelnavigatietools en een geïntegreerde klantenkaart met couponfunctionaliteit maken de shopervaring compleet.

De "heyOBI" app heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De ruim zes miljoen gebruikers getuigen van de hoge mate van acceptatie van de dienst. Dit wordt ook weerspiegeld in de constante positieve beoordelingen van de app. De Apple App Store krijgt maar liefst 4,6 van de 5 sterren toegekend uit meer dan 90.000 beoordelingen.

John Krieger, senior vicepresident digitaal klantenplatform bij OBI, licht toe: "Onze transformatieve aanpak is gericht op het leveren van een naadloze, klantgerichte ervaring voor woningverbetering. Met de integratie van digitale oplossingen, in-store tools en gepersonaliseerde communicatie zetten wij ons in om een oplossing te bieden voor de veranderende behoeften van doe-het-zelvers en tuinliefhebbers. Dankzij de ondersteuning van Open Reply kunnen we onze klanten op hun hele doe-het-zelf-traject begeleiden en ons profileren als pionier op het gebied van klantgericht serviceontwerp."

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van uiterst gespecialiseerde bedrijven, specificeert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk zijn geworden door de nieuwe modellen op basis van AI, big data, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. Reply biedt adviezen, systeemintegratie en digitale services aan organisaties in de telecom- en mediasector, de industrie- en dienstensector, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector. www.reply.com

Open Reply

Open Reply is een bedrijf van de Reply Group dat gespecialiseerd is in digitale transformatie, mobiele oplossingen en netwerkplatforms. Wij bieden sectoroverschrijdende adviesdiensten, concepten, creatie en ontwikkeling van oplossingen op basis van mobiele technologieën met als doel de marktpositie duurzaam te versterken via een state-of-the-art digitale ervaring. www.open.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.