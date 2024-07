Pearl réalise l'investissement le plus important jamais réalisé dans l’IA dans le domaine dentaire avec un tour de table de 58 millions de dollars

Pearl, the global leader in dental AI, today announced that it has raised $58 million in Series B funding to accelerate its mission to elevate patient care in dentistry.

Pearl, the global leader in dental AI, today announced that it has raised $58 million in Series B funding to accelerate its mission to elevate patient care in dentistry.

Pearl, the global leader in dental AI, today announced that it has raised $58 million in Series B funding to accelerate its mission to elevate patient care in dentistry.

Pearl, the global leader in dental AI, today announced that it has raised $58 million in Series B funding to accelerate its mission to elevate patient care in dentistry.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Pearl, le leader mondial de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine dentaire, a annoncé aujourd'hui avoir levé 58 millions de dollars lors d'un financement de série B pour accélérer sa mission d'améliorer les soins aux patients en dentisterie. Left Lane Capital a mené cette levée de fonds, avec la participation de Smash Capital, Alpha Partners et des investisseurs actuels que sont Craft Ventures et Neotribe Ventures. Ce financement représente le plus grand investissement jamais réalisé dans l'intelligence artificielle du domaine dentaire.

Grâce à cet investissement, Pearl continuera à innover dans des technologies qui améliorent la santé des patients dentaires à travers le monde en élargissant sa gamme de produits d'IA dentaire, en renforçant son portefeuille de brevets et de réglementations, et en augmentant l'accès mondial aux avantages transformateurs de l'IA du domaine dentaire. Pour le moment, les outils d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur de Pearl résolvent un défi majeur en dentisterie : l'incohérence dans l'exactitude des diagnostics, qui impacte directement la qualité des soins aux patients. L'IA de la société sert d'aide en temps réel pour aider les dentistes à lire les radiographies des patients, à faire des diagnostics cohérents, objectifs et précis, et à communiquer clairement les résultats aux patients avec précision, clarté et confiance.

Depuis l'obtention de la première autorisation de la FDA pour un logiciel d'IA aidant les professionnels dentaires à détecter différentes pathologies et autres maux sur les radiographies, l'IA clinique de Pearl a obtenu des autorisations réglementaires pour une utilisation au fauteuil dans plus de 120 pays et a été reconnue parmi les meilleures inventions de TIME. La société prévoit d'utiliser le financement annoncé aujourd'hui pour accélérer le développement en cours des capacités de vision par ordinateur – cela inclut la détection et le suivi des maladies en 3D et d'autres modalités d'imagerie – et introduire de nouveaux outils d'IA pour améliorer la planification des traitements des patients, les approbations de réclamations d'assurance et l'éducation dentaire.

« Dans le domaine de la santé, la dentisterie est devenue un porte-étendard de l'IA, démontrant l'énorme utilité et bénéfice de la technologie dans les soins quotidiens aux patients – et Pearl a mené la charge de l'IA en dentisterie », a déclaré Ophir Tanz, fondateur et PDG de Pearl. « Cette levée de fonds historique souligne l'impact des capacités de Pearl et soutient notre conviction que des soins dentaires de haut niveau basés sur l'IA devraient être accessibles à tous. Avec cet investissement, Pearl continuera de repousser les limites, fournissant des solutions de machine learning pionnières pour améliorer les résultats en matière de santé bucco-dentaire et renforcer la confiance entre les patients et les professionnels dentaires. »

Cet investissement fait suite à une période de croissance importante pour Pearl. La société a vu son chiffre d'affaires augmenter de 458 % en 2023 et reste la seule entreprise d'IA dentaire avec une présence sur le marché mondial. La technologie de Pearl est utilisée dans les cabinets dentaires sur six continents et est commercialement disponible pour plus de 500 000 cabinets dentaires et des millions de professionnels dentaires dans le monde entier. La société a également intégré son IA dans des dizaines de systèmes d'imagerie et de gestion de cabinet populaires et est le fournisseur préféré d'IA radiologique pour les principaux distributeurs de technologies dentaires.

« Nous avons passé l'année écoulée à évaluer ce marché et il est clair que Pearl se distingue de ses pairs à l'avant-garde de l'innovation dentaire », a déclaré Vinny Pujji, associé directeur chez Left Lane Capital. « L'IA dentaire pionnière de Pearl améliore l'exactitude et l'efficacité des diagnostics tout en changeant la relation fournisseur-patient. Nous sommes certains que Pearl continuera à fixer de nouvelles normes sanitaires et nous sommes ravis de soutenir leur prochaine phase de croissance. »

La technologie d’IA de Pearl propose une approche fluide et moins invasive des diagnostics dentaires. En détectant avec précision les maladies et en affichant des résultats cliniques faciles à comprendre pour les patients, le logiciel approuvé par la FDA de la société améliore l'efficacité, la cohérence et la précision des examens radiologiques, tout en facilitant l'éducation des patients et leur engagement dans leur santé dentaire. Grâce à ce nouveau financement, Pearl permettra aux professionnels dentaires d'élever constamment le niveau des soins avec des diagnostics plus transparents, précis et objectifs, des soins individualisés plus efficaces, et une plus grande confiance des patients dans la dentisterie.

Pour plus d’informations sur la façon dont la suite de solutions de Pearl peut améliorer votre cabinet dentaire, visitez hellopearl.com.

À propos de Pearl

Pearl est une entreprise axée sur l'IA qui s'engage à améliorer les soins aux patients dans le domaine de la dentisterie. Fondée en 2019 par une équipe ayant des décennies d'expérience dans le développement de solutions de vision par ordinateur performantes, Pearl a introduit la toute première IA homologuée par la FDA, capable de reconnaître et d'identifier instantanément les maladies dans les radiographies dentaires. Avec une autorisation réglementaire dans 120 pays, l'IA de Pearl assiste les dentistes dans la prise de décisions cliniques précises et la communication efficace avec les patients, modifiant ainsi l'expérience des soins dentaires dans le monde entier. En tant que leader mondial de l'IA en dentisterie, Pearl s'engage dans l'innovation constante d'outils d'IA fiables et accessibles qui améliorent les résultats pour la santé des patients et créent une relation de confiance avec la médecine dentaire. Pour solliciter une démonstration, veuillez visiter le site : hellopearl.com/getdemo.

À propos de Left Lane Capital

Fondée en 2019, Left Lane Capital est une société internationale de capital-risque et de capital-développement basée à New York et à Londres, qui investit dans des sociétés Internet et technologiques axées sur les consommateurs. La mission de Left Lane est de s'associer à des entrepreneurs extraordinaires qui créent des entreprises définissant des catégories dans les secteurs de croissance de l'économie, notamment les logiciels, la santé, le commerce électronique, la consommation, la fintech, la medtech et d'autres industries. Parmi les investissements sélectionnés, citons Bilt Rewards, Polycam, Kings League, M1 Finance, Wayflyer, Masterworks, Blank Street, Talkiatry, LemFi, et bien d'autres encore. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.leftlane.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.