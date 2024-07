Pearl gewinnt höchstes Investment in KI für Zahnbehandlungen von $58 Millionen

Pearl, the global leader in dental AI, today announced that it has raised $58 million in Series B funding to accelerate its mission to elevate patient care in dentistry.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Pearl, global führend in Dental-KI, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Zusage für Series-B-Finanzmittel in Höhe von $58 Millionen erhalten hat, um seine Mission, die Verbesserung der Mundgesundheit, schneller voranzutreiben. Left Lane Capital hat die Runde angeführt, Smash Capital, Alpha Partners und die bestehenden Investoren Craft Ventures und Neotribe Ventures sind ebenfalls beteiligt. Diese Finanzierung ist das höchste Investment, das jemals für künstliche Intelligenz im Rahmen von Dentalforschung vergeben wurde.

Mit diesem Investment wird Pearl innovative Technologien weiterentwickeln, die die Mundgesundheit von Patienten auf der ganzen Welt verbessern, indem das Portfolio von KI-Dentalprodukten samt Patenten ausgebaut wird. So sollen mehr Patienten in den Genuss von KI-unterstützten Zahnbehandlungen kommen. Zurzeit lösen die Machine-Learning- und Computer-Tools von Pearl ein Kernproblem der Zahnbehandlung: nicht konsistente, ungenaue Diagnosen, was die Behandlung der Patienten direkt beeinflusst. Mithilfe der KI des Unternehmens können Zahnärzte die Röntgenbilder der Patienten begutachten, was zu konsistenten, objektiven und genauen Diagnosen führt, die dem Patienten dann klar übermittelt werden.

Nachdem die FDA erstmals für KI-Software grünes Licht gegeben hat, die Zahnärzten bei der Entdeckung von Erkrankungen und sonstigen Auffälligkeiten auf Röntgenbildern hilft, ist die klinische KI von Pearl nun in mehr als 120 Ländern zugelassen und wurde von der TIME als eine der besten Erfindungen ausgezeichnet. Das Unternehmen möchte die heute bekannt gegebenen Finanzmittel verwenden für die Verbesserung der Sichtbarkeit auf dem Computer – unter anderem Entdeckung und Nachverfolgung von Krankheiten in 3D und sonstigen Darstellungsformen – sowie die Einführung neuer KI-Tools für die Verbesserung der Behandlungspläne, die Einholung von Bewilligungen durch Krankenkassen und die Dentalerziehung.

„Im Gesundheitswesen ist KI mittlerweile gängig. Die Technologie ist im täglichen Umgang mit Patienten sehr nützlich. Und Pearl ist dabei ein Vorreiter,” sagte Ophir Tanz, Gründer und CEO von Pearl. „Diese historische Finanzierungsrunde unterstreicht die Fähigkeiten von Pearl und bestärkt uns, dass KI-unterstützte, hochwertige Mundpflege für jeden zugänglich sein sollte. Mit diesem Investment wird Pearl voranschreiten und ein ganz neues Machine Learning entwickeln, das das Ergebnis von Zahnbehandlungen deutlich verbessert und das Verhältnis zwischen Patient und Zahnbehandlern stärkt.”

Dieses Investment reiht sich ein in die Erfolgsgeschichte von Pearl. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen seinen Umsatz um 458 % gesteigert. Es ist das einzige Unternehmen für Dental-KI, das global präsent ist. Zahnarztpraxen auf sechs Kontinenten nutzen Pearl’s Technologie und die Produkte sind in mehr als 500.000 Praxen verfügbar und werden von Millionen Experten eingesetzt. Die KI des Unternehmens wurde darüber hinaus in zahlreiche Systeme für Bildgebung und Praxismanagement integriert und es handelt sich um die bevorzugte Dentaltechnologie von führenden Vertriebsfirmen.

„Wir haben uns im vergangenen Jahr den Markt angesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Pearl eindeutig der Vorreiter in diesem Segment ist,” sagte Vinny Pujji, Managing Partner bei Left Lane Capital. „Die revolutionäre KI von Pearl verbessert die Genauigkeit der Diagnose und die Effizienz und transformiert die Beziehung zwischen Patient und Behandler. Wir vertrauen in die Fähigkeit von Pearl, neue Standards in der Behandlung zu setzen und freuen uns, sie in der nächsten Wachstumsphase unterstützen zu können.”

Pearl’s KI-Technologie bietet eine nahtlose und geringinvasive Herangehensweise in der Dentaldiagnostik. Indem Krankheiten genau diagnostiziert und klinische Erkenntnisse für Patienten verständlich dargestellt werden, erhöht die von der FDA zugelassene Software die Effizienz, Konsistenz und Genauigkeit von radiologischen Untersuchungen und gleichzeitig werden Patienten besser informiert, weshalb sie ihre Mundpflege entsprechend anpassen können. Mithilfe der finanziellen Mittel wird Pearl für Zahnärzte neue Standards setzen durch transparente, genaue und objektive Diagnosen, die Behandlungen werden besser auf den einzelnen Patienten zugeschnitten und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient wird verbessert.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie mit den Lösungen von Pearl Ihre Zahnarztpraxis verbessern können, dann besuchen Sie: hellopearl.com.

Über Pearl

Pearl ist ein Unternehmen, das mithilfe von KI die Behandlung von Zahnpatienten verbessern möchte. Es wurde 2019 von einem Team gegründet, das Jahrzehnte an Erfahrung in der Entwicklung von erfolgreichen, professionellen Bildgebungsverfahren für Computer mitbrachte. Pearl führte das erste, von der FDA zugelassene KI-System ein, das in der Lage war, Röntgenbilder zu begutachten und sofort Krankheiten zu identifizieren. Nun unterstützt Pearl Zahnärzte in 120 Ländern bei der exakten Diagnose und der effizienten Kommunikation mit Patienten, was die Zahnbehandlung weltweit transformiert. Pearl versteht sich als weltweiter Vorreiter und wird weiterhin robuste, zugängliche KI-Tools entwickeln, die der Gesundheit der Patienten zugute kommen und das Vertrauen in die Zahnmedizin erhöhen. Für eine Demo besuchen Sie bitte: hellopearl.com/getdemo.

Über Left Lane Capital

Left Lane Capital wurde 2019 gegründet und unterhält Niederlassungen in New York und London. Die globale Venture Capital and Growth Equity Firma investiert in Internet- und Technologieunternehmen, die sich an Verbraucher richten. Left Lane tut sich mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammen, die in Wachstumsbranchen herausragende Ergebnisse liefern, wie zum Beisiel Software, Gesundheitswesen, E-Commerce, Verbraucher, Fintech, Medtech sowie sonstige Branchen. Zu den Investments gehören unter anderem Bilt Rewards, Polycam, Kings League, M1 Finance, Wayflyer, Masterworks, Blank Street, Talkiatry, LemFi. Mehr Informationen finden Sie unter: www.leftlane.com.

