AxelLiner Laboratory is a new service under AxelLiner introduced in 2022. This service specializes in in-orbit demonstration of space components with sales set to begin in the near future. (Graphic: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation kondigt de lancering van AxelLiner Laboratory (AL Lab) aan, een nieuwe service onder AxelLiner die in 2022 werd geïntroduceerd. Deze service is gespecialiseerd in in-orbit demonstratie van ruimtecomponenten, waarvan de verkoop in de nabije toekomst van start zal gaan.

Verder werd een nieuw memorandum ondertekend tussen Axelspace en ASPINA Shinano Kenshi Co., Ltd., een partner in de ontwikkeling van een reactiewiel voor microsatellieten sinds 2020. De bedrijven zijn akkoord om het wiel in 2026 te lanceren en een in-orbit demonstratie uit te voeren, wat meteen de eerste wordt waarbij AL Lab wordt gebruikt.

