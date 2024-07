Mouser Electronics dévoile des interfaces homme-machine qui changent la donne dans sa dernière série de contenus

Enter the world of HMI and Human Factors, where engineers and researchers delve into the psychological, physiological, and ergonomic aspects of designing interfaces for human-machine interaction to optimize user experience and system performance.

This installment of the EIT technical content series highlights how human machine interfaces (HMI) transform how we interact with technology.

This installment of the EIT technical content series highlights how human machine interfaces (HMI) transform how we interact with technology.

DALLAS ET FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., distributeur mondial autorisé de composants électroniques et de produits d'automatisation industrielle les plus récents, a publié aujourd'hui le dernier épisode de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), explorant les attributs uniques des interfaces homme-machine (IHM) pour les appareils du quotidien et les applications industrielles. Avec l'évolution des IHM, les ingénieurs allient des conceptions intuitives et centrées sur l'utilisateur à des technologies de pointe pour introduire de nombreuses nouvelles capacités. Dans cette série, Mouser examine de plus près l'impact technologique et sociétal futur des IHM sur nos appareils, voitures, maisons, et les interactions entre individus.

Les ingénieurs utilisent les principes des comportements naturels humains, des capacités et du traitement cognitif pour concevoir des interfaces qui anticipent les besoins et les préférences des utilisateurs. Cette série EIT plonge dans l'intégration immersive des IHM, les fonctionnalités avancées d'accessibilité et le soutien des conceptions automobiles pour répondre aux attentes mondiales. Dans les nouveaux épisodes du podcast The Tech Between Us , l'hôte Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser, s'entretient avec Allison Strochlic, directrice de recherche senior chez Emergo UL, pour définir les facteurs humains, les stratégies de conception centrées sur l'utilisateur et les variations de conception à travers les industries. Nicole Johnson, experte en conception d'IHM et leader de longue date chez Rivian, est également mise en avant. Johnson examine l'évolution des IHM et l'influence de l'Industrie 4.0 et de l'intégration de l'IdO sur les considérations de conception.

« L’explosion de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle a révolutionné les IHM, les rendant plus personnalisées et intuitives », a déclaré Yin. « La commande vocale et gestuelle évite le besoin de boutons et de cadrans traditionnels, rendant les technologies complexes bien plus accessibles aux personnes de tous âges et de toutes capacités. »

Cette édition fournit des ressources supplémentaires pour les ingénieurs en conception, notamment des articles techniques, une infographie, une vidéo, et plus encore, mettant en lumière la technologie immersive améliorée par les IHM. Les industries du jeu vidéo, du divertissement et de l'automobile peuvent établir une relation fluide entre humains et machines, par exemple, en développant des capacités d'interface personnalisables.

Établi en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

Pour plus de nouvelles de Mouser, visitez https://www.mouser.com/newsroom/.

En tant que distributeur mondial autorisé, Mouser offre la plus vaste sélection de semi-conducteurs, de composants électroniques et de produits d'automatisation industrielle les plus modernes. Les clients de Mouser peuvent espérer des produits certifiés et complètement authentiques, dont la traçabilité est assurée par chacun de ses partenaires fabricants. Pour aider les clients à optimiser leurs conceptions, le site Web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, y compris un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques de produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d'application, des informations techniques de conception, des outils d'ingénierie et d'autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent se tenir au courant des nouveautés en matière de produits, de technologies et d'applications grâce à la newsletter gratuite de Mouser. Les abonnements à la newsletter et aux références de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins uniques et évolutifs des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur ne donne aux ingénieurs autant de personnalisation et de contrôle sur les informations qu’ils reçoivent. Renseignez-vous sur les technologies émergentes, les tendances de produits et plus encore en vous inscrivant dès aujourd’hui à cette adresse : https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics, qui appartient à la famille d’entreprises Warren Buffett Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits et technologies de ses partenaires pour les ingénieurs concepteurs et les acheteurs. Le site Internet international du distributeur, Mouser.com, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 630 000 clients dans plus de 223 pays/territoires à partir de ses installations de distribution ultramodernes d'un million de pieds carrés situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société mentionnés ici peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.