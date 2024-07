Esri entre en partenariat avec Microsoft pour fournir une capacité analytique spatiale dans Microsoft Fabric

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Lors de la 44e édition annuelle de sa User Conference, Esri a annoncé une collaboration élargie avec Microsoft afin d’intégrer la technologie d’analyse spatiale à Fabric, la plateforme SaaS d’analyse unifiée de Microsoft. En intégrant les technologies Esri, les experts en données, y compris les analystes, les scientifiques des données, les ingénieurs et leurs parties prenantes exécutives, peuvent utiliser de manière transparente les outils d'analyse spatiale avancés et les visualisations d'Esri au sein de Microsoft Fabric. Il en résulte de puissantes analyses spatiales facilement partagées entre des outils organisationnels tels que Microsoft Fabric, Power BI et l’environnement ArcGIS d’Esri.

« Avec cette collaboration, Esri s'engage à aider nos clients communs à comprendre et à exploiter les données spatiales pour découvrir des informations et prendre des décisions plus éclairées », déclare Jack Dangermond, président, Esri. « Nous sommes heureux d'approfondir notre travail avec Microsoft et de fournir nos capacités d'analyse spatiale aux professionnels des données au sein de Microsoft Fabric. »

La collaboration, qui intègre ArcGIS d'Esri avec Microsoft Fabric, est actuellement en phase preview privée. Des clients et des partenaires de confiance participent au groupe sélectionné dans divers secteurs, notamment les administrations locales, l'ingénierie de l'architecture et la construction, l'énergie, le gaz, la fabrication, le pétrole, les finances et la technologie.

« Cette prochaine étape de notre collaboration démontrera comment les clients de Microsoft Fabric bénéficient de la puissante technologie d'analyse spatiale d'Esri pour obtenir des informations plus approfondies pour leurs organisations », déclare Amir Netz, CTO, Azure Data, Microsoft.

Les utilisateurs de Fabric auront un accès direct aux outils et fonctions avancés d'analyse spatiale, ainsi qu'à une vaste bibliothèque de données spatiales éprouvées.

« En tant que participant à une preview privée, nous voyons déjà des performances incroyablement impressionnantes en travaillant avec des données géospatiales dans Fabric », déclare Alejandro Vidal, fondateur de GIS Routes, une société qui crée des solutions technologiques axées sur l’écosystème des transports en Amérique latine. « Fabric a été incroyablement rapide dans le traitement des données et la production de résultats, et notre équipe est ravie des avantages supplémentaires que cette collaboration entre Microsoft et Esri apportera à notre organisation et à nos clients. »

L’aperçu public des nouvelles capacités d’analyse spatiale d’Esri de Microsoft Fabric sera disponible au troisième trimestre 2024. Pour plus d'informations et pour assister à la présentation, rendez-vous sur go.esri.com/fabric-preview.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2024 Esri. Tous droits réservés. Esri, les logos Esri Globe et Frame, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans l'Union européenne ou dans certaines autres juridictions. Les autres sociétés et produits ou services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.