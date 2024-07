ArcGIS Enterprise on Kubernetes da Esri integrado com IBM agora disponível

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Para atender a demanda por análise espacial avançada e melhor integração de dados em software de gestão de ativos, a Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje, na 44a Conferência Anual do Usuário Esri, uma colaboração ampliada com a IBM. O ArcGIS Enterprise on Kubernetes integrado ao IBM Maximo Application Suite está agora disponível como uma extensão, permitindo aos usuários visualizar, analisar e gerenciar dados espaciais para operações internas e de campo com mais eficácia.

O produto ArcGIS Enterprise e IBM Maximo Application Suite integrado foi criado para dar aos clientes acesso a uma visão mais holística das localizações, condições e desempenho dos ativos, bem como mais capacidades de programação de manutenção e alocações de recursos.

"Nossa colaboração com a IBM sempre foi impulsionada por um compromisso compartilhado com a inovação e o sucesso dos clientes", afirmou Richard Cooke, diretor de desenvolvimento global de negócios da Esri. "Ao expandir nossas integrações, estamos fornecendo aos clientes ferramentas ainda mais capazes de alavancar o poder dos dados espaciais para tomar decisões mais informadas".

O ArcGIS Enterprise on Kubernetes aprimora a habilidade dos usuários de conduzir análises espaciais, avaliar proximidade e criar estratégias de expansão de ativos. Entre os recursos aprimorados também estão a criação de mapas detalhados, relatórios e painéis que combinam dados espaciais com outras informações operacionais cruciais. Ao combinar essas ferramentas de software, os usuários podem automatizar inspeções de ativos e otimizar o desempenho para aperfeiçoar os processos de manutenção, apoiando os esforços de forma a aprimorar a eficiência operacional e contribuir para os objetivos de sustentabilidade. A colaboração visa otimizar as operações e fornecer insights mais profundos para a tomada de decisão informada em toda a diversa base de clientes da IBM, que abrange setores como o de energia, serviços públicos, manufatura, recursos naturais, governo, entretenimento e transporte.

"Estamos entusiasmados com expandir nossa colaboração com a Esri e trazer ainda mais valor para nossos clientes através de uma solução integrada voltada ao aprimoramento da produtividade e otimização das operações", afirmou Kendra DeKeyrel, vice-presidente de ESG e gestão de ativos da IBM. "Ao combinar o poder da tecnologia geoespacial da Esri com o software Maximo da IBM, continuaremos apoiando as organizações no que diz respeito a impulsionar excelência operacional e inovação".

Essa mais recente integração otimiza a utilização e funcionalidade tanto do Maximo quanto do ArcGIS, ajudando a garantir uma experiência tranquila para os clientes da IBM durante a utilização e administração. E, ao alavancar a plataforma de contêineres Red Hat OpenShift empregada ao Maximo Application Suite, os usuários obterão o benefício do fluxo de dados em uma única plataforma.

Além disso, os dois produtos são oferecidos comercialmente como uma solução integrada. Os clientes em conjunto podem comprar e gerenciar o Maximo e o ArcGIS Enterprise on Kubernetes através da extensão do IBM Maximo, dando-lhes acesso a um canal de suporte unificado.

Para saber mais sobre a colaboração entre a Esri e a IBM, acesse esri.com/en-us/about/partners/our-partners/strategic-alliances/ibm/overview.

