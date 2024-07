Integration von ArcGIS Enterprise von Esri auf Kubernetes mit IBM Maximo ist jetzt verfügbar

REDLANDS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Um der Nachfrage nach fortschrittlichen räumlichen Analysen und verbesserter Datenintegration in der Software für das Asset-Management gerecht zu werden, gab Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, heute auf der 44. jährlichen Esri-Anwenderkonferenz eine erweiterte Zusammenarbeit mit IBM bekannt. ArcGIS Enterprise auf Kubernetes, das in die IBM Maximo Application Suite integriert ist, steht jetzt als Add-on zur Verfügung und ermöglicht es Benutzern, räumliche Daten für den Einsatz in Innenräumen und im Freien effektiver zu visualisieren, zu analysieren und zu verwalten.

Das integrierte ArcGIS Enterprise- und IBM Maximo-Anwendungspaket wurde entwickelt, um Kunden Zugang zu einer ganzheitlicheren Ansicht der Standorte, Bedingungen und Leistung von Assets sowie erweiterte Funktionen für die Wartungsplanung und Ressourcenverteilung zu bieten.

„Unsere Zusammenarbeit mit IBM basiert seit jeher auf dem gemeinsamen Engagement für Innovation und Kundenerfolg”, so Richard Cooke, Director of Global Business Development bei Esri. „Durch die Erweiterung unserer Integrationen stellen wir unseren Kunden noch leistungsfähigere Tools zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, die Vorteile räumlicher Daten zu nutzen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.”

ArcGIS Enterprise auf Kubernetes erweitert die Möglichkeiten der Nutzer, räumliche Analysen durchzuführen, Entfernungen zu bewerten und Strategien zur Erweiterung von Anlagen zu entwickeln. Zu den erweiterten Funktionen gehört auch die Erstellung detaillierter Karten, Berichte und Dashboards, die räumliche Daten mit anderen wichtigen betrieblichen Informationen kombinieren. Die Kombination dieser Softwaretools ermöglicht es den Nutzern, Inspektionen von Assets zu automatisieren und die Leistung zu optimieren, um Wartungsprozesse zu rationalisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beizutragen. Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, die Betriebsabläufe zu optimieren und tiefere Einblicke für fundierte Entscheidungen für die gesamte Kundenbasis von IBM zu bieten, die sich auf Branchen wie Energie, Versorgungsunternehmen, Fertigung, natürliche Ressourcen, Regierungsbehörden, Unterhaltung und Transport erstreckt.

„Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Esri und die Möglichkeit, unseren Kunden durch eine integrierte Lösung, die auf die Steigerung der Produktivität und die Optimierung von Abläufen abzielt, einen noch größeren Mehrwert zu bieten”, so Kendra DeKeyrel, Vice President of ESG and Asset Management bei IBM. „Durch die Kombination der leistungsstarken Geodaten-Technologie von Esri mit der Maximo-Software von IBM können wir Organisationen auch weiterhin dabei unterstützen, ihre betriebliche Exzellenz und Innovationskraft zu steigern.”

Mit dieser neuesten Integration werden die Bereitstellung und die Funktionalität von Maximo und ArcGIS optimiert, um IBM-Kunden eine reibungslose Bereitstellung und Verwaltung zu ermöglichen. Und durch die Nutzung der Red Hat OpenShift Container Platform, die für die Maximo Application Suite bereitgestellt wird, profitieren die Benutzer außerdem von einem durchgängigen Datenfluss auf nur einer Plattform.

Zudem werden die beiden Produkte als integrierte Lösung im Handel angeboten. Gemeinsame Kunden können Maximo und ArcGIS Enterprise auf Kubernetes über IBM Maximo-Zusatzkomponenten beziehen und verwalten und erhalten so Zugriff auf einen einheitlichen Support-Kanal.

Weitere Informationen über die Zusammenarbeit von Esri und IBM finden Sie unter esri.com/en-us/about/partners/our-partners/strategic-alliances/ibm/overview.

