Introducing BEAUTY&YOU India 2024: Fueling Innovation in the Indian Beauty Landscape (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") kondigt met trots de derde editie van BEAUTY&YOU India aan. BEAUTY&YOU India is opgericht door de New Incubation Ventures ("NIV") van ELC en gelanceerd in samenwerking met NYKAA, India's favoriete beauty en lifestyle retailer. Het doel van BEAUTY&YOU India is om de volgende generatie op India gerichte schoonheidsmerken te ontdekken, onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Het programma ondersteunt op India gerichte bedrijven, ondernemers, vernieuwers en ontwerpers door middel van een competitieve aanvraagprocedure waarvoor potentiële kandidaten zich kunnen inschrijven van 16 juli 2024 tot 29 augustus 2024, via www.beautyandyouawards.com.

