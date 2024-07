Apresentando o BEAUTY&YOU India 2024: impulsionando a inovação no cenário de beleza indiano

Introducing BEAUTY&YOU India 2024: Fueling Innovation in the Indian Beauty Landscape (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") tem o prazer de anunciar a terceira edição do BEAUTY&YOU India. Criado pelo New Incubation Ventures ("NIV") da ELC e lançado em parceria com o varejista de beleza e estilo de vida preferido da Índia - NYKAA, o BEAUTY&YOU India continua sua missão de descobrir, destacar e impulsionar a próxima geração de marcas de beleza com foco na Índia. O programa apoia empresas, empreendedores, inovadores e criadores com foco na Índia por meio de um processo de inscrição competitivo que estará aberto a possíveis candidatos de 16 de julho de 2024 a 29 de agosto de 2024, no site www.beautyandyouawards.com. Os vencedores serão anunciados em 16 de novembro de 2024, em um evento ao vivo em Goa.

O programa de 2024 se baseia no sucesso dos anos anteriores com o tema Supercharged Futures. A oportunidade de beleza na Índia continua crescendo com mais marcas, maior inovação, investimentos significativos e uma base de consumidores em busca das melhores soluções. A BEAUTY&YOU India 2024 busca candidatos que tenham uma visão turbinada para o futuro da beleza indiana e seu impacto no ecossistema de beleza mais amplo. Isso inclui empresas com iniciativas sociais que melhoram a vida de suas comunidades e os ecossistemas em que operam. Também inclui fundadores que estejam desenvolvendo novas tecnologias, ingredientes ou soluções que abordem os desafios existentes para os consumidores de beleza indianos e, ao mesmo tempo, impulsionem a inovação nas categorias de Cuidados com a pele, Maquiagem, Cuidados com os cabelos e Fragrâncias.

Um acréscimo interessante ao programa deste ano é que os vencedores terão acesso ao BEAUTY&YOU India Bootcamp, com sessões individuais de orientação com os líderes do setor Falguni Nayar, fundadora e diretora executiva da NYKAA; Sabyasachi Mukherjee, fundador da Sabyasachi; e Rohan Vaziralli, gerente geral da ELCA Cosmetics Private Limited. Essa oportunidade única foi criada para oferecer aos vencedores percepções e orientação inestimáveis desses especialistas, concretizando o compromisso do programa em promover o crescimento e o desenvolvimento da próxima geração de empreendedores de beleza com foco na Índia.

Da primeira edição em 2022 para a segunda em 2023, o número de candidatos dobrou de tamanho. Esse crescimento aumentou significativamente a visibilidade e as oportunidades para os vencedores, ressaltando o impacto positivo do programa.

"A Índia representa uma das economias globais mais interessantes para a beleza atualmente. Uma base de consumidores crescente, um cenário de varejo empolgante e um dos mercados de entretenimento mais poderosos do mundo continuam a alimentar um crescimento sem precedentes. O mercado está preparado para continuar impulsionando as tendências nacionais e globais. Estamos entusiasmados em apoiar os fundadores e criadores em sua jornada", disse Shana Randhava, vice-presidente sênior do New Incubation Ventures da ELC.

"O reconhecimento global do potencial da Índia como um poderoso mercado consumidor e centro empresarial é mais evidente agora do que nunca. A NYKAA tem orgulho de fazer parte do desenvolvimento desse ecossistema", disse Anchit Nayar, diretor executivo e CEO da NYKAA Beauty. "Em sua terceira edição, o BEAUTY&YOU India é mais do que apenas uma plataforma - é uma porta de entrada para os empreendedores indianos mostrarem sua criatividade e rigor em um cenário global e estamos entusiasmados por fazer parte do futuro deles."

"Participar do BEAUTY&YOU India desde sua primeira edição tem sido uma experiência imensamente gratificante, em especial por ver seu impacto transformador no setor de beleza indiano. O programa aprimora a trajetória das marcas emergentes ao fornecer uma plataforma que promove o crescimento, a inovação e a visibilidade", disse Katrina Kaif, atriz e cofundadora da Kay Beauty, juíza do BEAUTY&YOU India 2024. "Em minha função de cofundadora da Kay Beauty, tenho um profundo apreço por essas plataformas que apoiam os empreendedores em sua jornada. Ao entrarmos na terceira edição, estou mais animada e comprometida do que nunca em descobrir e apoiar marcas que estão moldando o futuro da beleza na Índia."

Programa do prêmio 2024

Os prêmios a seguir estão abertos a fundadores, empresas e profissionais criativos que atendam a critérios específicos de inscrição disponíveis em www.beautyandyouawards.com/application-criteria. Os prêmios a seguir serão apresentados nas categorias de Cuidados com a pele, Maquiagem, Cuidados com os cabelos, Fragrância pessoal e Fragrância doméstica:

IMAGINE: Conceitos de beleza no pré-lançamento

GROW: Conceitos de beleza no mercado

CREATE: A próxima geração de talentos criativos (por exemplo, fotógrafos, cineastas, etc.) enviando trabalhos sobre o tema "Supercharged Futures"

Entre outros recursos, o BEAUTY&YOU India 2024 fornecerá aos premiados apoio financeiro (um prêmio de até 4 Crore ou US$ 500 mil), acesso a canais de distribuição, orientação e acesso a recursos de pesquisa e inovação.

O site e o portal de inscrições do BEAUTY&YOU 2024 serão lançados em 16 de julho de 2024 e aceitarão inscrições até 29 de agosto de 2024, às 15h29 (horário de Brasília). Os detalhes completos do programa estão disponíveis em www.beautyandyouawards.com.

Juízes de 2024

Shana Randhava

Vice-presidente, New Incubation Ventures, The Estée Lauder Companies

Anchit Nayar

Diretora executiva e CEO, NYKAA Beauty

Katrina Kaif

Atriz e cofundadora, Kay Beauty

Gaurav Gupta

Costureiro, artista e designer

Anaita Shroff Adajania

Estilista, diretora criativa e fundadora, Style Cell

Samrath Bedi

Diretor executivo, Forest Essentials

Diipa Büller-Khosla

Fundadora, indē wild

Sandhya Devanathan

Vice-presidente e diretora – India, Meta

Rohan Vaziralli

Gerente geral, ELCA Cosmetics Private Limited

Jaffrey Zaman

Diretor administrativo, Intercos India Private Limited

Gianandrea Ferrari

CEO, Intercos Europe, Oriente Médio e Índia

Sumit Bhasin

Vice-presidente sênior de Inovação Global em Fragrâncias, Desenvolvimento de Produtos e P&D, The Estée Lauder Companies

Dra. Jaishree Sharad

Celebrada dermatologista cosmética, autora e palestrante do TEDx

Shruti Chandra

Vice-presidente, Invest India e vice-presidente, Women Empowerment, Conselho de Negócios e Indústria Europa-Índia (EICBI)

Rochelle Pinto

Chefe de conteúdo editorial, Vogue Índia

Sujata Assomull

Editora colaboradora, Vogue Business

Deepica Mutyala

Fundadora e CEO, Live Tinted

Sobre a BEAUTY&YOU India

O objetivo da BEAUTY&YOU é ajudar fundadores, inovadores e criadores a expandir seus negócios de forma holística, identificando as metas da marca, alcançando ambições de escala e selecionando portfólios de produtos que conversam com uma nova geração de consumidores indianos.

Sobre o New Incubation Ventures da The Estée Lauder Companies

O New Incubation Ventures (NIV) é o braço estratégico de investimento e incubação em estágio inicial da The Estée Lauder Companies. O NIV faz parcerias com fundadores e empreendedores com visões vanguardistas para criar, financiar e apoiar as melhores marcas de beleza emergentes e novos modelos de negócios para moldar o futuro da beleza e construir um pipeline acionável de marcas diversificadas e novos motores de crescimento para o portfólio da ELC.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos, além de ser administradora de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios com nomes de marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

Sobre a NYKAA

Nascida do desejo de tornar a beleza uma escolha comum, a Nykaa começou em 2012 como uma empresa de tecnologia de consumo digitalmente nativa. Por meio da visão da fundadora Falguni Nayar de levar inspiração e alegria às pessoas em todos os lugares, ela entrou em um mercado de varejo de beleza que apresentava carências, revolucionando o ecossistema e colocando a Índia no centro das atenções globais. Hoje, a Nykaa expandiu suas ofertas para incluir estilo de vida e B2B, introduzindo as plataformas on-line Nykaa Fashion, Nykaa Man e Superstore.

Ao longo dos anos, a Nykaa tem conquistado o coração dos consumidores indianos, levando visitas a seus destinos on-line e off-line e criando comunidades leais por meio de conteúdo envolvente e educacional. A Nykaa continua a construir sua casa de marcas com um foco nítido na inovação e no prazer do consumidor. Marcas de beleza, como Kay Beauty, Nykaa Naturals, Nykaa Cosmetics e Wanderlust, juntamente com marcas de moda como Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP e Pipa Bella, tornaram-se nomes conhecidos por fornecerem consistentemente inspiração e produtos de alto desempenho aos consumidores.

O compromisso inabalável da Nykaa com a autenticidade e com o fato de colocar o cliente no centro de tudo o que faz a tornou a varejista preferida das marcas internacionais que entram na Índia. Sua Global Store, uma porta de entrada para o mundo das cobiçadas marcas internacionais, aproveita a comprovada cadeia de abastecimento e os recursos de marketing da empresa para oferecer uma experiência de compra realmente perfeita.

