La solution ArcGIS Enterprise on Kubernetes d'Esri intégrée au logiciel Maximo d'IBM est désormais disponible

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Pour répondre à la demande d'analyse spatiale avancée et d'intégration améliorée des données dans les logiciels de gestion d'actifs, Esri, le chef de file mondial de la géolocalisation, annonce aujourd'hui, à l'occasion de la 44e édition annuelle de l'Esri User Conference une collaboration élargie avec IBM. ArcGIS Enterprise on Kubernetes intégré à la suite d'application IBM Maximo est désormais disponible en tant que module complémentaire, permettant aux utilisateurs de visualiser, d'analyser et de gérer plus efficacement les données spatiales pour les opérations en intérieur et sur le terrain.

Le produit intégré ArcGIS Enterprise + suite d'application IBM Maximo est conçu pour permettre aux clients d'accéder à une vue plus globale des emplacements, des conditions et des performances des actifs, ainsi qu'à des capacités accrues de planification de la maintenance et d'allocation des ressources.

« Notre collaboration avec IBM a toujours été guidée par un engagement commun en faveur de l'innovation et de la réussite des clients », déclare Richard Cooke, directeur du développement commercial mondial, Esri. « En élargissant nos intégrations, nous fournissons aux clients des outils encore plus performants pour tirer parti de la puissance des données spatiales afin de prendre des décisions plus éclairées. »

ArcGIS Enterprise on Kubernetes renforce la capacité des utilisateurs à effectuer des analyses spatiales, à évaluer la proximité et à élaborer des stratégies d'expansion des actifs. Les fonctionnalités améliorées comprennent également la création de cartes détaillées, de rapports et de tableaux de bord qui combinent des données spatiales avec d'autres informations opérationnelles cruciales. En combinant ces outils logiciels, les utilisateurs peuvent automatiser les inspections des actifs et optimiser les performances pour rationaliser les processus de maintenance, soutenir les efforts visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et contribuer aux objectifs de durabilité. La collaboration vise à optimiser les opérations et à fournir des informations plus approfondies pour une prise de décision éclairée au sein de la clientèle diversifiée d'IBM, qui couvre des secteurs tels que l'énergie, les services publics, la fabrication, les ressources naturelles, le gouvernement, le divertissement et les transports.

« Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Esri et d'apporter encore plus de valeur à nos clients grâce à une solution intégrée visant à améliorer la productivité et à optimiser les opérations », déclare Kendra DeKeyrel, vice-président, ESG et gestion d'actifs, IBM. « En combinant la puissance de la technologie géospatiale d'Esri avec le logiciel Maximo d'IBM, nous continuerons d'aider les organisations à stimuler l'excellence opérationnelle et l'innovation. »

Cette dernière intégration rationalise le déploiement et les fonctionnalités de Maximo et d'ArcGIS, afin d'assurer une expérience fluide aux clients IBM pendant le déploiement et l'administration. Et, en tirant parti de la Red Hat OpenShift Container Platform déployée pour la suite d'application Maximo, les utilisateurs bénéficieront du flux de données sur une plateforme unique.

En outre, les deux produits sont offerts commercialement comme une solution intégrée. Les clients communs peuvent acheter et gérer Maximo et ArcGIS Enterprise on Kubernetes via des modules complémentaires IBM Maximo, ce qui leur donne accès à un canal de support unifié.

Pour de plus amples renseignements à propos de la collaboration entre Esri et IBM, rendez-vous sur esri.com/en-us/about/partners/our-partners/strategic-alliances/ibm/overview.

