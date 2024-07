1GLOBAL e Verint fazem parceria para oferecer soluções melhoradas de registro de conformidade móvel baseadas na nuvem para organizações de comércio financeiro no mundo todo

1GLOBAL and Verint partner to offer enhanced Mobile Compliance Recording worldwide (Graphic: Business Wire)

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A 1GLOBAL, uma operadora móvel virtual (MVNO) de primeira linha, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Verint para transformar a conformidade nos setores de serviços financeiros e de comércio para atualizar as soluções de registro de conformidade móvel para instituições financeiras a nível mundial.

Por meio dessa nova aliança, a 1GLOBAL fornecerá a todos seus clientes internacionais soluções confiáveis de gravação baseadas na nuvem, com o suporte da Verint Financial Compliance. Os profissionais com obrigações de conformidade podem aumentar sua produtividade e melhorar seus recursos com a transcrição de voz que inclui pesquisa de palavras-chave, alertas e resumos de reuniões.

Os clientes da 1GLOBAL também poderão se adequar de forma confiável às políticas de conformidade e vigilância comercial da MiFID II, Dodd-Frank e MAR/MAD II (entre outras) para ajudar a evitar multas e sanções por não conformidade. Esse novo conjunto de ferramentas acelerará as auditorias de conformidade e fornecerá facilmente às agências regulamentares registros completos, e em tempo hábil, de interações relacionadas ao comércio. Incorporar essas eficiências reduz os custos para as organizações financeiras, aproveitando a administração simplificada, a recuperação otimizada de conversas, as regras automatizadas e um amplo conjunto de integrações de armazenamento externo em um único contrato.

"A parceria com a Verint nos permite oferecer aos nossos clientes acesso às soluções de gravação baseadas na nuvem mais inovadoras do mercado”, disse Siobhan Thompson, diretora de Compliance da 1GLOBAL. “A conformidade na nuvem é fundamental para a estratégia da 1GLOBAL. Nossa parceria com a Verint e sua plataforma VFC para nossa hospedagem na nuvem é uma prova disso. A tecnologia de ponta da Verint, aliada aos recursos líderes de gravação móvel da 1GLOBAL, oferece aos clientes recursos de conformidade garantidos, além de maior produtividade e análise.”

“A combinação da capacidade de captura de SMS e voz móvel da 1GLOBAL com a solução central da Verint é uma parte fundamental da estratégia conjunta para alinhar todas as comunicações em uma visão centrada no usuário”, afirmou John Bourne, vice-presidente sênior de Canais e Alianças Globais da Verint. “A integração proporcionará aos clientes mais controle, maior integridade dos dados e a capacidade de expor proativamente as anomalias de conformidade.”

Sobre a 1GLOBAL

A 1GLOBAL é líder de mercado em transformação digital, oferecendo um conjunto completo de produtos projetados para facilitar a conectividade global em qualquer escala. Desde roaming empresarial internacional verdadeiramente sem fronteiras até conformidade e registro financeiro, cada solução representa um compromisso com a excelência.

Fundada em 2022 por Hakan Koç, cofundador e ex-CEO do AUTO1 Group, a 1GLOBAL adquiriu um grupo de ativos de telecomunicações em operação desde 2006, incluindo uma rede móvel global credenciada pela GSMA reconhecida mundialmente. Com sede em Londres e um centro de P&D em Lisboa, a empresa cresceu e agora conta com mais de 400 funcionários em 12 países e é uma MVNO totalmente regulamentada em nove deles.

www.1GLOBAL.com

