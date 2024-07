BG Titan Group et Veea Inc. forment un partenariat stratégique pour apporter la connectivité Internet et des services de première nécessité aux communautés mal desservies d’Afrique du Nord

NEW YORK et SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--BG Titan Group (« BGT »), leader dans les projets de développement d’infrastructures, et Veea Inc. (« VEEA »), pionnier du marché des réseaux multiaccès hyperconvergés, intégrant l’informatique edge-to-cloud et l’IA de périphérie, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à favoriser l’inclusion du haut débit et le développement des communautés dans les pays d’Afrique du Nord. Les deux parties ont conclu un accord de coopération en début d’année pour soutenir leurs activités conjointes de développement du marché et de déploiement du réseau qui ont été lancées en 2023 dans d’autres régions. Cette collaboration étend les forces éprouvées des deux entreprises pour répondre au besoin critique d’un accès fiable à Internet dans les zones éloignées et mal desservies d’Afrique du Nord par l’intermédiaire de fournisseurs de services locaux et régionaux offrant des services à valeur ajoutée, en mettant l’accent sur la résolution des problèmes de sécurité alimentaire dans la région.

Éclairer la voie de l’inclusion numérique

À une époque où l’accès à Internet est la clé de l’avancement des personnes défavorisées socialement et économiquement, BGT et Veea s’engagent à apporter l’équité numérique en Afrique du Nord tout en offrant une pléthore de solutions aux communautés mal desservies de la région. Ce partenariat se concentrera sur la mise en œuvre de la plateforme virtuelle Trusted Broadband Access (vTBA) de Veea, conçue pour fournir un accès Internet rentable, sécurisé et de haute qualité ainsi que d’autres solutions de pointe aux communautés qui ont traditionnellement été laissées pour compte dans la révolution numérique.

Veea Edge Platform de Veea peut étendre les technologies d’IA, basées sur de grands modèles de langage (LLM) tels qu’OpenAI ChatGPT, Google Bard, Meta Llama, etc., qui pénètrent rapidement les secteurs de l’éducation, de la santé et ainsi de suite dans les centres urbains, aux communautés mal desservies de manière rentable, ce qui est encore plus prometteur pour améliorer la qualité de l’apprentissage et de la formation à distance, de la télésanté, des agents virtuels pour les cas d’utilisation agricoles et les premiers intervenants, et bien d’autres encore. L’IA de périphérie déployée localement dans les zones rurales apporte en outre de l’intelligence aux applications de l’Internet des objets (IoT) de VeeaHub fournies par la passerelle IoT intégrée de VeeaHub, qui présente un vaste éventail de cas d’utilisation tels que l’agriculture de précision, la gestion de la qualité de l’eau et de l’air, l’optimisation de la consommation d’énergie, la sécurité publique et la surveillance de l’environnement.

« Notre collaboration va au-delà du simple déploiement d’infrastructures », déclare Aymen Boughanmi, directeur général de BGT. « Chaque VeeaHub que nous installons est un catalyseur de changement, un phare d’opportunités dans des zones longtemps négligées par le progrès technologique. »

Donner du pouvoir aux communautés grâce à la connectivité

1. Équité et inclusion en matière de large bande : ce partenariat vise à promouvoir l’équité en matière de large bande en fournissant des services Internet abordables et accessibles à diverses populations, en particulier dans les zones rurales et mal desservies, afin que toutes les communautés aient la possibilité de participer à l’économie numérique. Les FAI locaux peuvent étendre leurs zones de couverture en déployant les produits de Veea Edge Platform, qui offrent des solutions de connectivité transparentes et rentables par le biais d’un réseau Wi-Fi géré de type cellulaire. Cela permettra aux FAI d’étendre leurs services sans l’investissement lourd généralement requis pour l’infrastructure cellulaire traditionnelle, tout en fournissant des services à valeur ajoutée gérés en périphérie pour une gamme d’applications telles que :

L’accès à distance à l’éducation, aux soins de santé et à la formation

L’agriculture de précision régénérative et l’agriculture intelligente

Le streaming ou le contenu mis en cache pour le divertissement et les jeux vidéo

Cas d’utilisation de l’IoT dans l’industrie et les entreprises

2. Améliorer la connectivité éducative : reconnaissant le pouvoir de transformation de l’éducation, ce partenariat donnera la priorité à la connexion à Internet pour les établissements d’enseignement dans les zones reculées, transformant les écoles rurales en centres d’apprentissage numérique. Les écoles bénéficieront d’un accès Internet fiable et de qualité, permettant aux élèves et aux enseignants d’utiliser les ressources d’apprentissage en ligne en temps réel ou par le biais de contenus éducatifs mis en cache sur les unités VeeaHub au niveau local, tout en se connectant aux centres éducatifs à tous les niveaux d’enseignement dans les centres urbains. L’enseignement à distance est rendu plus efficace grâce à l’application des LLM en adaptant le contenu aux besoins cognitifs actuels des élèves individuellement dans les petites communautés.

3. Services de télésanté et de télémédecine : Veea et BGT ont collaboré au développement de services de télésanté et de télémédecine dans plusieurs régions. L’utilisation de la technologie dans la prestation de soins de santé peut aider les systèmes de santé, les organisations et les prestataires à élargir l’accès aux soins de santé ruraux et à en améliorer la qualité, la sécurité et l’efficacité. La télésanté peut réduire les difficultés rencontrées par les patients, telles que les problèmes de transport liés aux déplacements pour obtenir des soins spécialisés. Dans les zones rurales, où l’accès aux spécialistes est limité, l’IA basée sur les LLM peut agir comme un consultant virtuel, aidant les professionnels de santé locaux à prendre des décisions plus précises et plus opportunes. Les algorithmes d’apprentissage automatique basés sur les données collectées et traitées localement peuvent également contribuer à la détection précoce des maladies, des pandémies et des évaluations de la santé communautaire liées aux polluants environnementaux en analysant les schémas des données des patients, ce qui permet des interventions proactives et préventives.

4. Relever les défis de la sécurité alimentaire : la population mondiale dépassant maintenant la production alimentaire, la sécurité alimentaire est devenue une question de sécurité nationale pour de nombreux pays, en particulier les pays d’Afrique du Nord, en raison de phénomènes météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur, inondations, incendies de forêt et tempêtes violentes. La variabilité hydrologique extrême devrait également avoir un impact disproportionné sur l’Afrique du Nord, ce qui accentuera la pression sur les ressources en eau limitées. Veea Edge Platform offre de manière unique des capacités régionales de distribution d’eau et de gestion de l’irrigation, ainsi que des solutions d’agriculture de précision qui peuvent considérablement augmenter le rendement de diverses cultures en permettant une agriculture basée sur les données grâce à des données provenant de capteurs, sondes de sol, drones, images satellite et micro-stations météorologiques, ainsi que de l’apprentissage en profondeur et de l’IA à la périphérie.

5. Surveillance de l’environnement et réponse aux catastrophes : Dans une région sujette à des événements météorologiques extrêmes, les données traitées à partir de divers capteurs dans les applications périphériques de VeeaHub peuvent surveiller la qualité de l’air, prédire les tempêtes de sable et alerter les communautés de l’imminence d’une catastrophe naturelle. Dans de tels scénarios, Veea Edge Platform offre un réseau de communication local pour coordonner les réponses d’urgence et sauver des vies, tout en offrant la couverture réseau et les applications périphériques pour le suivi, le reporting et la vérification des objectifs de durabilité régionale.

Ce partenariat entre BGT et Veea est plus qu’une entreprise commerciale, c’est un appel au changement, un témoignage du pouvoir de transformation de la technologie lorsqu’elle est guidée par la compassion et la perspicacité. Ce partenariat vise à faciliter les marchés numériques locaux basés sur l’IA avec une blockchain unique pour des transactions financières sécurisées avec un accès à des microcrédits et des services bancaires numériques. Les petites entreprises des zones rurales pourront atteindre les marchés mondiaux, les artisans pourront présenter leur travail à l’échelle internationale et les entrepreneurs pourront accéder à des ressources auparavant hors de portée. Les différentes parties ont engagé d’autres discussions de partenariat avec des fournisseurs de services Internet, un certain nombre d’agences régionales et internationales, des fonds souverains et des fondations sur une série de projets en Afrique du Nord.

« Veea Edge Platform est le couteau suisse de la transformation numérique », explique Allen Salmasi, directeur général de Veea. « Il ne s’agit pas seulement de fournir un accès à Internet. Nous déployons un réseau maillé d’appareils informatiques intelligents VeeaHub qui apportent la puissance de l’informatique de pointe avec des applications de pointe, l’intégration de l’IoT et de l’IA directement aux communautés non desservies qui n’ont pas pu bénéficier des avancées technologiques rapides réalisées par ceux qui ont un accès au haut débit. »

« Cette collaboration établit une nouvelle norme pour le développement d’infrastructure d’une mise en œuvre rentable des services sociaux et de sécurité publique, de la productivité des entreprises et des objectifs de durabilité régionale », déclare Aymen Boughanmi. « Les progrès technologiques rapides, soutenus par une richesse de modèles d’IA à la périphérie, feront le pont entre les rêves et les aspirations de ceux qui vivent dans des communautés non desservies ou mal desservies et une ère d’opportunités et de croissance sans précédent. »

À propos de BG Titan Group

BGT est un leader mondial dans le développement d’infrastructures, spécialisé dans les projets à grande échelle qui stimulent la croissance économique et le développement des communautés. Présent dans de nombreuses régions, BGT s’engage à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins critiques en matière d’infrastructure.

À propos de Veea Inc.

Veea® simplifie et sécurise la vie et le travail en périphérie. Veea a unifié l’informatique, les communications, les services de stockage et les solutions de sécurité grâce à des produits d’informatique périphérique entièrement intégrés, faciles à déployer et à entretenir. Les concentrateurs informatiques intelligents VeeaHub de la solution complète Veea Edge Platform intègrent des communications multiprotocoles avec un réseau avancé pour les applications fonctionnant dans des conteneurs DockerTM sécurisés sur un réseau maillé de réseau et de calcul avec une gestion en cloud des appareils, des applications et des services à valeur ajoutée à la périphérie. La société étend la fibre optique, les réseaux cellulaires et satellitaires à grande échelle, avec des dispositifs Wi-Fi et IoT gérés, des capteurs et des machines, en tant qu’extension directe des services des FAI sur les réseaux locaux.

La plateforme informatique distribuée multi-locataires permet également la surveillance, la commande et le contrôle des ressources, des actifs et des points d’extrémité avec un réseau avancé pour les applications IoT sur une base étendue pour les marchés des consommateurs et des entreprises. Veea Developer Portal et ses outils de développement permettent de développer rapidement des applications de périphérie qui sont plus réactives, préservent la confidentialité des données et fonctionnent de manière plus sécurisée à la périphérie, en option avec IA de périphérie. L’environnement logiciel virtualisé de VeeaHub fournit un dispositif périphérique d’accès sécurisé aux services avec un accès au réseau zero trust (ZTNA) pour les services périphériques.

La plateforme Veea Edge offre une large gamme de solutions rentables pour les communautés mal desservies, les entreprises et les fournisseurs de services pour les cas d’utilisation B2B et B2B2C ainsi que les services à valeur ajoutée. Veea travaille avec et prend en charge des clients d’entreprise, des fournisseurs de services, des partenaires de distribution, des intégrateurs de systèmes et des organismes gouvernementaux. Veea a été créée en 2014 et son siège social se trouve à New York. Pour plus d’informations, rendez-vous sur veea.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.