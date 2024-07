1GLOBAL et Verint s’associent pour proposer des solutions mobiles d’enregistrement de la conformité basées sur le cloud pour les organisations financières dans le monde entier

1GLOBAL and Verint partner to offer enhanced Mobile Compliance Recording worldwide (Graphic: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) de premier plan, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Verint pour transformer la conformité dans les secteurs des services financiers et du négoce afin d’améliorer les solutions d’enregistrement de la conformité mobile pour les institutions financières dans le monde entier.

Grâce à cette nouvelle alliance, 1GLOBAL fournira désormais à tous ses clients mondiaux des solutions d’enregistrement basées sur le cloud et soutenues par Verint Financial Compliance. Les professionnels ayant des obligations de conformité peuvent augmenter leur productivité et développer leurs capacités grâce à la transcription vocale avec recherche par mots clés, alertes et résumés de réunions.

Les clients de 1GLOBAL seront également en mesure de se conformer de manière fiable aux politiques de conformité et de surveillance des échanges dans le cadre de MiFID II, Dodd-Frank et MAR/MAD II (entre autres) afin d’éviter les amendes et les pénalités pour non-conformité. Ce nouvel ensemble d’outils permettra d’accélérer les audits de conformité et de fournir facilement aux organismes de réglementation des enregistrements complets des interactions liées au commerce dans les délais impartis. L’intégration de ces gains d’efficacité réduit les coûts pour les organisations financières en tirant parti d’une administration simplifiée, d’une récupération harmonisée des conversations, de règles automatisées et d’un large éventail d’intégrations de stockage externe dans un seul et même contrat.

« Ce partenariat avec Verint nous permet d’offrir à nos clients l’accès aux solutions d’enregistrement basées sur le cloud les plus innovantes du marché », déclare Siobhan Thompson, responsable de la conformité chez 1GLOBAL. « La conformité dans le cloud est un élément clé de la stratégie de 1GLOBAL. Notre partenariat avec Verint et sa plateforme VFC pour notre hébergement dans le cloud en est la preuve. La technologie de pointe de Verint associée aux capacités d’enregistrement mobile de pointe de 1GLOBAL offre aux clients des capacités de conformité assurées ainsi qu’une productivité et des analyses accrues. »

« L’association de la capacité de capture de voix et de SMS mobiles de 1GLOBAL à la solution de base de Verint est un élément essentiel de la stratégie commune visant à aligner toutes les communications dans une vue centrée sur l’utilisateur », déclare John Bourne, vice-président principal des canaux et alliances mondiaux de Verint. « Cette intégration offrira aux clients un meilleur contrôle, une plus grande exhaustivité des données et la possibilité d’exposer de manière proactive les anomalies de conformité. »

À propos de 1GLOBAL

1GLOBAL est un leader du marché de la transformation numérique, offrant une suite complète de produits conçus pour faciliter la connectivité mondiale à n’importe quelle échelle. De l’itinérance commerciale mondiale véritablement sans frontières à la conformité financière et à l’enregistrement, chaque solution représente un engagement envers l’excellence.

Créé en 2022 par Hakan Koç, cofondateur et ancien codirecteur général du groupe AUTO1, 1GLOBAL a acquis un groupe d’actifs de télécommunications opérationnels depuis 2006, y compris un réseau mobile mondial accrédité par la GSMA et reconnu à l’échelle internationale. Basée à Londres, avec un centre de R&D à Lisbonne, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 400 employés dans 12 pays et est un MVNO entièrement réglementé dans neuf d’entre eux.

