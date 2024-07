ETT | iByond™ et WorldVuer fondent une coentreprise stratégique mondiale pour mettre au point le premier système d’exploitation WiOS d’intelligence artificielle au monde

Dr. Kenneth Ekow Andam, CEO of WorldVuer Inc. & Christopher Condon, Chairman & CEO of ETT | iByond™ (Photo: Business Wire)

PALM BEACH, Floride--(BUSINESS WIRE)--ETT | iByond™, a fondé, en collaboration avec WorldVuer, la coentreprise WorldVuer iByond pour développer le premier système d’exploitation WiOS (WorldVuer iByond Operating System) basé sur l’intelligence artificielle au monde. Cette collaboration vise à moderniser le patrimoine technologique des entreprises mondiales, des multinationales, des États souverains et des gouvernements, en se basant sur l’interopérabilité intelligente, la vitesse d’innovation, l’IA et une plateforme de sécurité étanche. « WiOS est en passe de devenir l’un des prochains grands acteurs de la scène mondiale, et de dominer cette dernière aux côtés d’Android et d’iOS », a confié M. Michael Sutton, directeur des médias chez WorldVuer Inc.

ETT | iByond™, réputée pour sa plateforme d’IA avant-gardiste basée sur l’interopérabilité intelligente, offre une intégration transparente et des solutions intelligentes conçues pour améliorer les opérations commerciales de diverses industries. Avec pour engagement de stimuler le progrès technologique, la plateforme d’iByond permet aux organisations d’exploiter la puissance de l’IA, de prendre des décisions plus intelligentes et d’obtenir une efficacité améliorée ainsi que des économies de coûts importantes pour les entreprises. La plateforme iByond desservira les consommateurs individuels avec les produits technologiques de WorldVuers. WorldVuer apporte à cette coentreprise son écosystème existant de clients, composé de 25 pays et de 98 millions de ménages, dont on estime qu’il contribuera à ce partenariat à hauteur de plus de 6 milliards de dollars en recettes annuelles d’abonnement à des logiciels. En outre, WorldVuer dispose d’un portefeuille diversifié de sept technologies pionnières, chacune conçue pour repousser les limites de l’innovation. Les produits de WorldVuer sont construits en mettant l’accent sur la sécurité et en incorporant des mesures de cybersécurité étanches afin de garantir une protection optimale aux utilisateurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à WorldVuer, une entreprise qui partage notre vision de l’innovation et de l’excellence », a déclaré Christopher Condon, PDG d'ETT | iByond™. « Ce partenariat va nous permettre d’offrir un système d’exploitation basé sur l’IA inégalé, avec le plus haut degré de vitesse, de sécurité et de connexion des données, aidant les gouvernements et les entreprises du monde entier à prospérer dans un monde de plus en plus numérique. »

« L’innovation, qui a permis de créer un système d’exploitation basé sur l’IA conçu pour transformer les appareils en nuage actuellement interconnectés au sein de nos communautés et de nos pays en une plateforme interopérable efficace, collaborative et dynamique pour alimenter les appareils actuels et futurs, fait de cette initiative une opportunité passionnante pour WorldVuer comme pour ETT | iByond™ », a confié pour sa part le Dr Kenneth Ekow Andam, PDG de WorldVuer Inc.

« Face à l’adoption et aux investissements massifs dans l’IA que nous continuons de constater sur les marchés des entreprises et du grand public à l’échelle mondiale, le système d’exploitation WorldVuer iByond offre une innovation et une valeur révolutionnaires en intégrant des technologies et des services matériels, logiciels et de plateforme. La vitesse, la sécurité et l’échelle sont désormais accessibles à un niveau bien supérieur à celui offert par les solutions de gestion des données et d’IA actuellement disponibles. » Lanny Cohen, vice-président et chef de produit d’ETT | iByond™

À propos de WorldVuer iByond

WorldVuer | iByond est une coentreprise qui propose des technologies intelligentes de pointe, alimentées par le système iByond | WiOS, et axées sur l’amélioration de la sécurité, l’intégration transparente des données, l’optimisation de la gouvernance des données et l’avancement de la collaboration. WorldVuer iByond offre des capacités de premier ordre, en termes de protection des données, de fluidité de la circulation des données, de conformité réglementaire et d’efficacité de la communication, permettant aux organisations d’optimiser leur productivité, leur créativité et leur compétitivité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.worldvueribyond.com

À propos d' ETT | iByond ™

ETT | iByond™ est un fournisseur de premier plan de solutions transformatrices pour les entreprises, spécialisé dans les logiciels, les infrastructures et les innovations. iByond permet aux entreprises d’accueillir la transformation numérique et de déverrouiller de nouveaux axes de croissance et de réussite dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui, en connectant l’humanité par le biais des données intelligentes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.ettworld.com

À propos de WorldVuer

Chefs de file dans le développement de contenu interactif, nous concevons des produits qui apportent un arc narratif basé sur le style de vie et des capacités de communication à la maison comme au bureau. Achetez les produits de WorldVuer et profitez de nos nouvelles solutions médiatiques émergentes qui vous aideront à construire votre succès et celui de votre famille. Pour plus d’informations, consultez www.wvistore.com

