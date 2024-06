Caldera Medical kondigt haar sponsoring aan van het Cynisca Cycling-team om de gezondheid en emancipatie van vrouwen te steunen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Caldera Medical, een internationale leider op gebied van de gezondheid van het bekken van vrouwen, kondigt trots haar sponsoring aan van het Cynisca Cycling-team. Dit partnerschap is een weerspiegeling van de niet-aflatende inzet die Caldera Medical aan de dag legt om de gezondheid en emancipatie van vrouwen te bevorderen via sport en gemeenschapsengagement.

Cynisca Cycling, een professioneel wielersportteam van elite vrouwen, zet zich in om vrouwelijke atleten vooruit te helpen en gelijkheid van geslachten in de sport te promoten. De samenwerking met Caldera Medical, dat bekend staat om haar humanitaire inspanningen voor de gezondheid van vrouwen, is het beginpunt om zowel in de sportarena's als op gebied van gezondheidszorg een aanzienlijke impact te verwezenlijken.

“We’ zijn bijzonder opgetogen om deze nieuwe ontwikkeling tussen ons team en Caldera Medical te mogen delen,” aldus het commentaar van Robin Farina, operations & performance director van Cynisca. “Net als Cynisca heeft Caldera een verbintenis aangegaan om vrouwen vooruit te helpen. Via onze samenwerking zullen we vrouwen zowel op de fiets als ernaast verder blijven steunen.”

“Onze sponsoring van Cynisca Cycling sluit perfect aan bij de missie van Caldera Medical om de levenskwaliteit van vrouwen over de hele wereld te verbeteren,” zegt Bryon Merade, CEO van Caldera Medical. “We zijn van mening dat emancipatie van vrouwen in de sport bijdraagt tot hun algehele welzijn en gezondheid. Door Cynisca Cycling te steunen, willen we het belang benadrukken van lichamelijke activiteit, doorzettingsvermogen en gemeenschapszin voor de gezondheid van vrouwen.”

De betrokkenheid van Caldera Medical ten overstaan van Cynisca Cycling zal het volgende omvatten:

Workshops rond gezondheid en welzijn: workshops organiseren met aandacht voor de gezondheid van het bekken, mentaal welzijn en algehele lichamelijke gezondheid voor de atleten en hun gemeenschappen.

Bewustzijnscampagnes: gezamenlijke campagnes lanceren om het publiek kennis bij te brengen over gezondheidsproblemen van vrouwen en het belang van een regelmatige check-up en een actieve levensstijl.

Gemeenschapsengagement: deelnemen aan gemeenschapsevenementen en activiteiten die de gezondheid en emancipatie van vrouwen promoten.

Deze sponsoring vormt een belangrijke stap in de ruimere missie die Caldera Medical vooropstelt om de gezondheid van vrouwen over de hele wereld te verbeteren. Het partnerschap met Cynisca Cycling zal een dynamisch platform voorzien om gezondheid, fitheid en emancipatie te promoten onder vrouwen, afgestemd op de kernwaarden van Caldera inzake medeleven, uitmuntendheid en innovatie.

Over Caldera Medical

Caldera Medical is een bedrijf gespecialiseerd in medische hulpmiddelen dat zich uitsluitend op de gezondheid van vrouwen toespitst, met engagement voor onze missie: “De levenskwaliteit voor vrouwen verbeteren!”. Caldera Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt uitmuntende chirurgische producten voor de behandeling van stressincontinentia, verzakkingen, poliepen en fibromen.

Caldera Medical sluit nauwe relaties met chirurgen en bouwt het bedrijf verder uit rond het principe van klantenintimiteit. In partnerschap met de chirurgen die haar klanten zijn, heeft Caldera Medical het grootste humanitaire programma van alle bedrijven die zich inzetten voor de gezondheid van vrouwen. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2027 over de hele wereld één miljoenen vrouwen te behandelen in bevolkingen met beperkt zorgaanbod.

Over Cynisca Cycling

Cynisca Cycling is een UCI-geregistreerde Women’s Continental Team (CYN-USA) dat zich inzet om inspiratie en steun te bieden aan vrouwen om in de wielersport hoge toppen te scheren, zowel op de fiets als ernaast. Het team biedt professionele steun en begeleiding rond een select racingprogramma tijdens Europese en V.S. topevenementen.

Het team, dat in 2022 in partnerschap met USA Cycling werd gelanceerd, begon in 2023 te racen met een internationaal dienstrooster dat nu bestaat uit twaalf selecte Noord-Amerikaanse fietsers die houder zijn van drie nationale titels en een pan-Amerikaanse kampioenschapstitel. Andere vertegenwoordigde landen zijn Frankrijk, Ierland en Canada. Cynisca verbindt zich tot eerlijke betaling van vrouwelijke atleten en om werkgelegenheid voor vrouwen te verschaffen.

