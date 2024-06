Intelsat e Starfish Space chegam a um acordo para a missão de manutenção de satélite

Starting in 2026, Starfish Space’s Otter will dock with a retired Intelsat satellite during a checkout campaign before maneuvering to dock with and service one of Intelsat’s operational satellites. (Courtesy: Starfish Space).

Starting in 2026, Starfish Space’s Otter will dock with a retired Intelsat satellite during a checkout campaign before maneuvering to dock with and service one of Intelsat’s operational satellites. (Courtesy: Starfish Space).

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas terrestres e de satélites do mundo, assinou um contrato para um veículo de manutenção Starfish Otter para oferecer serviços de extensão de vida a um satélite geoestacionário Intelsat, com início em 2026. Este acordo histórico reforça o compromisso da Intelsat em utilizar tecnologias de serviços de satélite para maximizar o valor que seus satélites podem oferecer aos clientes. O acordo também marcará a primeira missão da Starfish para oferecer serviços a uma operadora comercial de satélite com o Otter.

“Há seis décadas, a Intelsat demonstra o seu compromisso com a inovação e com o aproveitamento de novas tecnologias de todo o setor”, disse Jean-Luc Froeliger, vice-presidente sênior de Sistemas Espaciais da Intelsat. “Ao nos envolvermos com empreendimentos emergentes, criamos valor único para a Intelsat, ao mesmo tempo que promovemos um ambiente dinâmico e competitivo que promove o avanço nos sistemas espaciais. A Starfish é o perfeito exemplo deste tipo de progresso, e esperamos utilizar os serviços fornecidos pelo satélite Otter para maximizar o valor que a maior frota de satélites geoestacionários do mundo pode oferecer aos nossos clientes.”

A Intelsat foi pioneira na ampliação das missões de satélite com a assinatura de seu primeiro acordo para extensão da vida útil do satélite em 2016, e aquisição de múltiplas missões adicionais de prolongamento de vida útil nos últimos anos. O contrato entre a Intelsat e a Starfish representa uma etapa significativa para ambas as empresas, expandindo o mercado para serviços de satélite e impulsionando o setor rumo a um novo paradigma para operações de satélite. Com o seu veículo espacial Otter, a Starfish Space utiliza uma pequena arquitetura de satélite e tecnologias inovadoras de hardware e software para oferecer missões de manutenção em órbita rápidas, flexíveis e econômicas para satélites.

A Starfish dará início à sua primeira missão de manutenção para a Intelsat em 2026. Inicialmente, o Otter deve atracar e manobrar um satélite Intelsat aposentado em órbita geoestacionária de cemitério. Após esta operação inicial, o Otter prosseguirá com o atracamento e fornecerá serviço de extensão de vida útil a um satélite Intelsat operacional, utilizando o seu sistema de propulsão a bordo para manter o satélite cliente em órbita operacional durante os anos adicionais de vida.

“A Starfish Space está muito feliz em apoiar a Intelsat com os serviços fornecidos pelo Otter”, disse o Dr. Trevor Bennett, cofundador da Starfish Space. “Eles são uma equipe incrível na vanguarda da indústria e o Otter os ajudará a oferecer ainda mais aos seus clientes. Também estamos muito animados porque este será o primeiro de muitos Otters que farão da manutenção em órbita uma parte padrão das operações de satélite.”

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat tem foco em proporcionar comunicações seguras e contínuas baseadas em satélite para governos, ONGs e clientes comerciais através da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Reduzindo a exclusão digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para comunicar, cooperar e coexistir. Desde sua fundação, há seis décadas, a empresa vem sendo sinônimo de "pioneirismo" no setor de satélites com atendimento a seus clientes e ao planeta. Ao se apoiar em um legado de inovação e se concentrar em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe Intelsat agora estão de olho nas “próximas inovações” no espaço, à medida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital da indústria.

Sobre a Starfish Space

A Starfish Space desenvolve o veículo de manutenção Otter para prolongar a vida útil dos satélites em órbita geoestacionária e descartar detritos espaciais na órbita baixa da terra. A Starfish garantiu contratos para as primeiras missões do Otter com a Intelsat e a Força Espacial dos EUA, duas das maiores operadoras globais de satélites. A empresa lançou sua missão de demonstração Otter Pup em junho de 2023 e agora está realizando várias missões RPOD de satélite, incluindo a sua missão Otter para a Intelsat. Para obter mais informações, acesse starfishspace.com.

