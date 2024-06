Parse Biosciences anuncia parceria com Gencell Pharma para ampliar o seu alcance na América do Sul

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escaláveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje um acordo com a Gencell Pharma, com sede em Bogotá, Colômbia, para ampliar o alcance da Parse na Colômbia, especificamente, e também na América do Sul.

“A demanda por soluções Evercode de sequenciamento de célula única da Parse continua a crescer na América do Sul à medida que as comunidades acadêmicas, de biotecnologia e farmacêuticas descobrem sua escalabilidade e simplicidade”, observou o CEO e cofundador da Parse Biosciences, Alex Rosenberg, Ph.D. “Por meio desta parceria com a Gencell, estamos capacitando-as a adotarem facilmente a tecnologia líder de sequenciamento de célula única.”

O acordo da empresa com a Gencell Pharma dará aos pesquisadores sul-americanos acesso total ao portfólio de célula única da Parse, que inclui o Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture, CRISPR Detect e a solução de análise de dados da Parse Biosciences, o Trailmaker. O acordo é uma continuação da introdução contínua da Parse de seus produtos nos principais mercados internacionais, que também estão atualmente disponíveis na América do Norte, Europa, Austrália, Coreia do Sul, Singapura, Índia, Israel e Nova Zelândia.

Fabio Andres Zapata Gomez, CEO da Gencell Pharma, observou: “Esta parceria com a Parse disponibilizará o sequenciamento de célula única a inúmeros pesquisadores da América do Sul e isso possibilitará que todos se beneficiem enormemente de sua tecnologia Evercode. Estamos muito entusiasmados de ver quais inovações a comunidade científica da América do Sul será capaz de alcançar com estas novas ferramentas recentemente disponíveis.”

Sobre a Gencell Pharma

A Gencell Pharma é uma empresa colombiana com presença em cinco países na região LATAM (América Latina) e com mais de 14 anos de experiência. É o primeiro laboratório regional a ter um centro de sequenciamento genômico, e sua missão se concentra em oferecer soluções e serviços de saúde abrangentes nas áreas de diagnóstico, medicina de precisão, pesquisa, tecnologias especializadas em biologia molecular, telemedicina e bioinformática. Para mais informações, acesse https://gencellpharma.com/ ou conecte-se no Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Fundada com base em uma tecnologia transformadora inventada na Universidade de Washington, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões, sendo utilizada em quase 2.000 laboratórios ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture e uma ferramenta de software para análise de dados, Trailmaker.

A sede da Parse Biosciences está no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle (EUA), onde recentemente inaugurou um espaço de 34.000 pés quadrados e um laboratório de última geração.

