iBASIS remporte un nouveau contrat de services internationaux de quatre ans avec SFR

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, le chef de file des solutions de communications pour les opérateurs et les acteurs du numérique à l'échelle mondiale, et SFR, le deuxième opérateur télécoms en France, annoncent ce jour le renouvellement de leur partenariat portant sur les services vocaux et mobiles.

Visant à fournir à SFR des économies d’échelle optimisées et un réseau, des systèmes et des capacités de service client à l’épreuve du temps, cet accord à long terme permet à SFR d’obtenir des prix compétitifs et des améliorations de qualité.

« iBASIS est un partenaire à long terme pour SFR, d’autant plus que nous partageons la même vision de fournir des services innovants qui soutiennent la croissance et la transformation numérique. Leur engagement de qualité et le dévouement de l’équipe ont favorisé une collaboration fructueuse entre les deux entreprises », déclare Mehdi Boudah, VPE, Wholesale Division, SFR. « Nous sommes extrêmement heureux de prolonger le partenariat de quatre ans et de continuer à tirer parti de la plateforme éprouvée et flexible d’iBASIS pour transporter en toute sécurité les services vocaux et mobiles internationaux. »

Ce partenariat étendu démontre la bonne gestion du trafic international d’iBASIS, la prestation de la qualité de service (QoS) et l’excellente performance du système avancé de gestion de la fraude d’iBASIS pour protéger les revenus vocaux. SFR a été l’un des premiers utilisateurs de FraudLock d'iBASIS et a considérablement atténué les tentatives de fraude, ce qui a permis de garantir une sécurité optimale et des économies de revenus.

« La relation solide qui a été établie avec SFR est le résultat d’années de collaboration, de soutien d’équipe et de notre amélioration continue des systèmes, l’alignement des ressources et la création d’initiatives pour soutenir au mieux nos clients », ajoute Edwin van Ierland, CEO, iBASIS Voice & Mobile Data. « Nous nous engageons à maintenir cette relation et à nous assurer de continuer à fournir les services les plus innovants et de haute qualité pour soutenir la croissance de SFR. »

« L’accord de SFR pour quatre années supplémentaires témoigne de l’accent mis sur la performance et l’innovation pour mieux transmettre les communications de nos clients dans le monde entier », déclare Alexandre Pébereau, CEO du groupe et fondateur, Tofane Global. « Ce prolongement de contrat est la validation de notre trajectoire mondiale et entrepreneuriale, et nous nous réjouissons à la perspective d’aider SFR à maintenir ses performances de premier plan dans son réseau de qualité, en particulier en veillant à ce que les visiteurs locaux et internationaux restent connectés sans effort pendant les Jeux Olympiques de cette année. »

À propos d’iBASIS

iBASIS est le principal fournisseur de solutions de communication permettant aux opérateurs et aux acteurs numériques du monde entier de générer des performances élevées et de se transformer. Optimisé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste indépendant des communications et fournisseur IPX de niveau 1 avec plus de 800 destinations LTE. iBASIS dessert aujourd'hui plus de 1 000 clients dans 28 sites à travers le monde. iBASIS optimise la connectivité, la qualité et la sécurité mondiales afin que les clients obtiennent un retour élevé sur les solutions vocales, la messagerie SMS A2P, les données mobiles, l'itinérance 5G et l'IoT. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter iBASIS.com.

À propos de SFR

SFR est la 2e plus grande entreprise de communication française et dessert près de 27 millions de clients, d’entreprises, de collectivités locales et d’autres entreprises de télécoms. Fournissant un réseau de fibre optique (FTTH/FTTB) de plus de 37 millions de connexions éligibles, SFR a été le premier opérateur à lancer la 3G, la 4G et la 5G en France. SFR couvre 99,9 % de la population avec la 4G et 76 % avec la 5G. SFR a réalisé un chiffre d’affaires proche de 11 milliards d’euros en 2023.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.