Melodia Therapeutics et Alivexis signent un accord de licence exclusive pour le programme MOD-A, un inhibiteur de la cathepsine C

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Alivexis, Inc. (dont le siège est à Tokyo, au Japon, « Alivexis ») et Melodia Therapeutics AG (dont le siège est à Bâle, en Suisse, « Melodia »), une société créée par Forty51 Ventures, ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient conclu un accord de licence exclusif pour le développement, la fabrication et la commercialisation à l’échelle mondiale du MDI-0151 d’Alivexis, un nouvel inhibiteur de la cathepsine C doté d’un potentiel inégalé dans sa catégorie. Le MDI-0151 est un candidat clinique innovant identifié dans le cadre du programme de découverte MOD-A d’Alivexis.

Melodia lancera rapidement les activités nécessaires à l’obtention d’une IND pour le MDI-0151 afin de préparer une étude de Phase 1/Phase 2a dans diverses maladies inflammatoires réfractaires causées par une activation excessive des neutrophiles, telles que la vascularite associée à l’ANCA et plusieurs autres maladies pertinentes dans le contexte des neutrophiles. Les patients souffrant de ces maladies ont un grand besoin médical non satisfait.

Alivexis et Melodia mettront à profit leurs compétences respectives en matière de recherche et de développement de médicaments dans le but d’obtenir un pilote clinique dans ces indications.

Selon les termes de l’accord, Alivexis accorde à Melodia les droits mondiaux de développement, de fabrication et de commercialisation du MDI-0151 et recevra de Melodia un paiement initial et des paiements intermédiaires pour le développement et la vente, pour un total d’environ 275 millions USD (42,7 milliards JPY1), et aura le droit de recevoir des redevances sur les ventes nettes de tout produit commercialisé. Alivexis pourra en outre recevoir un certain nombre de bons de souscription d’actions ordinaires de Melodia.

Roy Kimura, directeur général d’Alivexis, déclare : « Je suis heureux d’annoncer la signature de notre partenariat clinique et de licence avec Melodia pour notre programme d’inhibiteur de la cathepsine C MOD-A. Cet événement marque une étape importante pour Alivexis et constitue une validation de notre équipe et de notre plateforme de recherche et de développement de médicaments, de notre portefeuille de programmes de découverte exclusifs et de notre modèle d’entreprise impliquant l’utilisation de notre plateforme de pointe pour accélérer la découverte de candidats cliniques pour des maladies dont les besoins ne sont pas satisfaits. Il s’agit du premier d’une longue série d’accords de licence et de collaboration que nous prévoyons pour notre portefeuille de molécules candidates prêtes à être introduites en clinique et pour notre plateforme de découverte unique et éprouvée. Nous sommes convaincus que l’équipe de Melodia sera en mesure de mener notre molécule candidate jusqu’aux essais cliniques et, à terme, d’aider de nombreux patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. »

L’actionnaire fondateur de Melodia, Forty51 Ventures, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux d’acquérir une licence et de poursuivre le développement du MDI-0151. Nous considérons que cet actif d’Alivexis a le meilleur potentiel de sa catégorie, celui d’un blockbuster. Melodia vise à développer le programme dans une variété d’indications mal desservies dans le domaine de l’immunologie. D’autres annonces suivront sous peu, à mesure que Melodia avancera dans ce programme. »

À propos du MDI-0151

Le MDI-0151 est un composé candidat clinique du programme de découverte MOD-A d’Alivexis, axé sur l’inhibition de la cathepsine C. La cathepsine C, également connue sous le nom de dipeptidyl peptidase-1 (DPP-1), est une enzyme responsable de l’activation d’un groupe de protéases qui jouent un rôle important dans la destruction des tissus par les neutrophiles. L’inhibition de la cathepsine C n’ayant probablement que peu d’effet sur la fonction immunitaire des neutrophiles, le MDI-0151 peut traiter efficacement diverses maladies immunitaires et inflammatoires sans compromettre le système immunitaire.

À propos d’Alivexis, Inc.

Siège : Daiichi Hibiya Building 7F, Shimbashi 1-18-21, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japon

Directeurs représentatifs : S. Roy Kimura, directeur général / Kazuki Ohno, directeur de l’exploitation

Fondation : 8 août 2016

URL : https://alivexis.com

Description de l’entreprise : société de découverte de médicaments basée sur des réseaux et utilisant des technologies de pointe.

À propos de Melodia Therapeutics AG

Siège : Bâle, Suisse

Actionnaire fondateur : Forty51 Advisors AG

Fondation : décembre 2023

URL : https://www.melodiatx.com

Description de l’entreprise : société de biotechnologie axée sur le développement de thérapies pour les maladies causées par les neutrophiles.

1 *Taux de conversion USD/JPY : 155

