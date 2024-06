TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Alivexis, Inc. (met hoofdzetel in Tokio, Japan, “Alivexis”) en Melodia Therapeutics AG (met hoofdzetel in Basel, Zwitserland, “Melodia”), een bedrijf opgericht door Forty51 Ventures, maakten vandaag bekend dat zij een exclusieve licentieovereenkomst hebben gesloten voor de wereldwijde ontwikkeling, productie en commercialisering van Alivexis' MDI-0151, een nieuwe Cathepsin C inhibitor met een voortreffelijk potentieel. MDI-0151 is een innovatieve klinische kandidaat geïdentificeerd in Alivexis’ MOD-A ontdekkingsprogramma.

Melodia zal binnenkort activiteiten aanvangen voor IND-inschakeling van MDI-0151 ter voorbereiding van een Fase 1/Fase 2a-studie bij diverse refractaire ontstekingsaandoeningen veroorzaakt door overmatige activering van neutrofielen, zoals met ANCA-gerelateerde vasculitis en verschillende andere relevante ziektes in de context van neutrofielen.

