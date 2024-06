Olympus et HCLTech renforcent leur partenariat d’ingénierie et de R&D

TOKYO et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, et Olympus Corporation (Olympus), une société mondiale de technologie médicale, ont renforcé leur partenariat stratégique pour permettre aux patients de bénéficier de soins de santé avancés et abordables grâce à des technologies d’ingénierie de pointe.

HCLTech s’appuiera sur son leadership mondial en matière de services d’ingénierie et de R&D ainsi que sur des solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour accélérer et amplifier le parcours mondial de développement de produits d’Olympus.

HCLTech établira à Hyderabad, en Inde, un centre d’innovation de produits dédié qui servira les objectifs opérationnels d’Olympus aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’activité du centre devrait démarrer d’ici juillet 2024 et favoriser les plans d’expansion commerciale d’Olympus en stimulant les progrès de la technologie médicale.

HCLTech et Olympus sont partenaires depuis dix ans dans les domaines de l’ingénierie et de la R&D de base. Le partenariat couvre l’ingénierie des produits, l’ingénierie logicielle, la maintenance des produits, les risques et les services réglementaires. HCLTech dessert Olympus depuis ses centres de livraison mondiaux en Inde et au Vietnam.

« C’est avec plaisir et un grand enthousiasme que nous annonçons cet accord avec HCLTech, une société avec laquelle nous avons conclu il y a dix ans un partenariat portant sur l’ingénierie et la R&D de base. Je suis convaincu que notre collaboration améliorera les capacités d’ingénierie d’Olympus et donnera lieu à de nouvelles innovations qui offriront des soins de santé de qualité grâce à la technologie », a déclaré André Roggan, directeur de la technologie chez Olympus.

« HCLTech associe le meilleur de la technologie et du savoir-faire de ses collaborateurs pour dynamiser les progrès de ses clients. Nous avons hâte d’approfondir notre collaboration avec Olympus et d’ajouter ainsi une valeur tangible au développement et à la croissance de ses nouveaux produits grâce à notre expertise en ingénierie de produits MedTech », a déclaré Hari Sadarahalli, vice-président, responsable ingénierie et R&D chez HCLTech.

HCLTech est partenaire d’une centaine des 250 principaux investisseurs en R&D d’ingénierie au monde. La Société a été classée fournisseur de services d’ingénierie n° 1 dans le cadre des 2023 PEAK Matrix Provider of the Year™ Awards d’Everest Group et classée leader de l'IDC MarketScape: Worldwide Software Engineering Services 2023 Vendor Assessment.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.