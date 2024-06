Americanas wybiera Rimini Street do obsługi środowiska SAP i zarządzania w tym zakresie oraz stworzenia i prowadzenia nowego Centrum Doskonałości SAP

Americanas Selects Rimini Street to Run and Manage its SAP Landscape and Build and Operate a New SAP Center of Excellence (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że Americanas Group wybrała Rimini Street i jej usługę Rimini Manage™ dla SAP do obsługi, kontroli i prowadzenia obszernego, złożonego i nieustannie ewoluującego środowiska systemu SAP wykorzystywanego przez tę firmę o 95-letnim doświadczeniu w branży, obejmującego platformy firmowe, logistyczne i związane z działalnością e-commerce, a także ponad 1600 sklepów w Brazylii.

– Wybór wysokiej klasy usług Rimini Street to jeden z elementów naszej strategii polegającej na doborze partnerów zdolnych do wzmocnienia naszych środowisk systemowych i umożliwienia nam poprawy wydajności operacyjnej i solidności prowadzonej działalności dzięki ciągłym udoskonaleniom. Liczymy, że Rimini Street przejmie istotne czynności i przyczyni się do realizacji naszej strategicznej wizji i długoterminowych planów. Stanowi to wyraz dyscypliny realizacyjnej Americanas, która leży w naszym DNA: dzięki jasnym wytycznym możemy szybko wdrażać nasze założenia – wskazuje Sérgio Barros, dyrektor ds. technicznych w Americanas. – Dzięki partnerstwu z Rimini Street nasz wewnętrzny zespół informatyków zamiast codziennej obsługi systemów SAP i zarządzania nimi może skupić się na opracowaniu sposobów nawiązywania dialogu z klientami w drodze nowych, innowacyjnych doświadczeń zakupowych.

Partnerstwo w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej i efektywności

Americanas pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumpcyjnym brazylijskich rodzin w prosty i nieskomplikowany sposób. Jej strategia handlowa opiera się na wielokanałowym modelu sprzedaży obejmującym rozległą sieć sklepów stacjonarnych w ponad 800 miastach kraju, a także aplikację Americanas oferującą wyjątkową możliwość wygodnego robienia zakupów.

– Wybraliśmy Rimini Street przede wszystkim w celu wzmocnienia naszych procesów informatycznych i zagwarantowania nie tylko postępowania zgodnie z najlepszymi praktykami, ale również stworzenia trwałych rozwiązań przyczyniających się do realizacji naszych celów w postaci poprawy działalności operacyjnej, przewagi konkurencyjnej i wyników finansowych – powiedział Barros. – Na przykład zamiast marnowania zasobów, czasu i pieniędzy na rozwiązywanie nawracających problemów postanowiliśmy powierzyć identyfikację pierwotnych przyczyn specjalistycznym inżynierom z Rimini Street, aby móc rozwiązać te problemy raz, a dobrze.

Rimini Street buduje i obsługuje nowe Centrum Doskonałości SAP

Infrastruktura informatyczna Americanas wykorzystuje solidną platformę SAP w zakresie ERP, handlu elektronicznego, reklamy i usług finansowych. W celu wsparcia obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych Americanas wymaga nadzwyczajnej sprawności i solidności całej krytycznej architektury SAP obejmującej platformy SAP ECC 6, S/4HANA oraz RISE.

Rimini Street pomaga Americanas w zaspokojeniu tych potrzeb i zapewnieniu wysokiej dostępności funkcji systemu SAP dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu Rimini Street odpowiedzialnego za wdrażanie i realizację nowego zarządzania w ramach całego środowiska SAP za pomocą nowo stworzonego i obsługiwanego Centrum Doskonałości SAP (SAP CoE). Umożliwia to wdrożenie nowych procedur zarządzania i nadzoru, bardziej klarownych strategii operacyjnych, zoptymalizowanych procesów, wydajniejszych narzędzi wsparcia, precyzyjniejszych zabezpieczeń, monitoringu procesów i usprawnionej kontroli jakości, a także bardziej zdecydowaną koncentrację na ograniczeniu kosztów operacyjnych.

– Dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd sprzedawcy detaliczni i inne organizacje borykają się z presją skłaniającą ich do ponownego przemyślenia aktualnej infrastruktury informatycznej pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb z myślą o zapewnieniu elastyczności operacyjnej i optymalizacji zasobów, czasu i kosztów w dziedzinie IT, aby umożliwić zwiększenie przewagi konkurencyjnej i poprawę wyników operacyjnych – stwierdziła Edenize Maron, wiceprezes grupy Rimini Street na region Ameryki Łacińskiej. – Jesteśmy dumni ze współpracy z kultową marką Americanas; podobnie jak w przypadku wszystkich klientów, misją Rimini Street w zakresie Americanas jest zapewnienie specjalistycznego i niezależnego od dostawcy oprogramowania partnerstwa skoncentrowanego na poprawie obsługi systemów i optymalizacji zasobów, czasu i kosztów. Realizujemy tę misję, budując i obsługując nowe SAP CoE, pragnąc nadzorować działalność operacyjną, wdrażane optymalizacje i niezbędne zmiany, aby Americanas mogła skupić się na obecnych i przyszłych oczekiwaniach klientów oraz osiągnięciu celów w zakresie przewagi konkurencyjnej i poprawy wyników biznesowych.

Poznaj pełne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług specjalistycznych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle, Salesforce i VMware, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

