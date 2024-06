Americanas entscheidet sich für Rimini Street für den Betrieb und die Verwaltung seiner SAP-Landschaft und den Aufbau und Betrieb eines neuen SAP-Kompetenzzentrums

Americanas Selects Rimini Street to Run and Manage its SAP Landscape and Build and Operate a New SAP Center of Excellence (Graphic: Business Wire)

Americanas Selects Rimini Street to Run and Manage its SAP Landscape and Build and Operate a New SAP Center of Excellence (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass sich die Americanas Group für Rimini Street und dessen Service Rimini Manage™ for SAP entschieden hat, um die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und den Betrieb der umfangreichen, komplexen und sich ständig weiterentwickelnden SAP-Systemlandschaft des 95-jährigen Einzelhändlers zu übernehmen. Diese umfasst Unternehmens-, E-Commerce- und Logistikplattformen sowie mehr als 1.600 Ladengeschäfte in Brasilien.

“Die Auswahl der Premium-Services von Rimini Street gehört zu unserer Strategie, nach Partnern zu suchen, die unsere Umgebungen stärken können und uns in die Lage versetzen, die betriebliche Effizienz und Robustheit durch kontinuierliche Verbesserungen zu steigern. Wir setzen entschieden auf Rimini Street, wenn es darum geht, relevante Aktivitäten durchzuführen und zu unserer strategischen Vision und langfristigen Planung beizutragen. Dies deckt sich ganz mit der Ausführungsdisziplin von Americanas, die Teil unserer DNA ist: Wir haben klare Richtlinien und sind in der Lage, diese schnell umzusetzen”, sagt Sérgio Barros, CTO von Americanas. “Durch die Partnerschaft mit Rimini Street können wir den Fokus unseres internen IT-Teams von der täglichen Unternehmensführung, der Verwaltung und dem Betrieb unserer SAP-Systeme hin zur Entwicklung von Möglichkeiten verlagern, unsere Kunden durch neue und innovative Einkaufserlebnisse zu überzeugen.”

Partner zur Verbesserung von Wettbewerbsvorteilen und Effizienzen

Americanas hat sich zum Ziel gesetzt, den Konsumwünschen der brasilianischen Familien auf einfache und unkomplizierte Weise gerecht zu werden. Die Verkaufsstrategie des Unternehmens basiert auf einem Omnichannel-Vertriebsmodell, das ein weit verzweigtes Netzwerk physischer Ladengeschäfte in mehr als 800 Städten im ganzen Land sowie die Americanas-App umfasst und so ein einzigartiges und bequemes Erlebnis bietet.

“Einer der Hauptgründe, warum wir uns für Rimini Street entschieden haben, bestand darin, unsere IT-Prozesse zu stärken und sicherzustellen, dass wir nicht nur bewährte Praktiken verfolgen, sondern auch dauerhafte Lösungen schaffen, die uns helfen, unsere Ziele in Bezug auf verbesserte Betriebs-, Wettbewerbs- und Finanzergebnisse zu erreichen”, sagte Barros. “Statt beispielsweise Arbeit, Zeit und Kosten zu verschwenden, um Probleme zu beheben, die wieder und wieder auftreten, helfen uns die Experten von Rimini Street dabei, die Ursache für solche wiederkehrenden Probleme zu finden und sie einmalig, dauerhaft und effizient zu beheben.”

Rimini Street schafft und betreibt ein neues SAP Center of Excellence

Die IT-Infrastruktur von Americanas basiert auf einer robusten Plattform für SAP ERP, E-Commerce, Werbung und Finanzdienstleistungen. Um die aktuellen und zukünftigen betrieblichen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen, ist Americanas auf extreme Agilität und Robustheit in seiner gesamten unternehmenskritischen SAP-Landschaft angewiesen, zu der die Plattformen SAP ECC 6, S/4HANA und RISE gehören.

Rimini Street unterstützt Americanas bei der Erfüllung dieser Anforderungen und der Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit der SAP-Systemfunktionen mit einem fokussierten, erfahrenen Team von Rimini Street, das mit dem Aufbau und Betrieb eines neuen SAP Center of Excellence (SAP CoE) eine neue Unternehmensführung für die gesamte SAP-Landschaft entwickelt und umsetzt. So werden neue Governance-Verfahren für die Aufsicht, klarere Betriebsstrategien, optimierte Prozesse, effizientere Support-Tools, mehr Sicherheit, Prozessüberwachung, verbesserte Qualitätskontrollen und einen stärkeren Fokus auf die Senkung der Betriebskosten implementiert.

“Mehr denn je stehen Einzelhändler und andere Unternehmen heute unter dem Druck, neu zu überdenken, wie ihre derzeitige IT-Infrastruktur ihren aktuellen und künftigen Anforderungen an betriebliche Flexibilität und IT-Arbeits-, Zeit- und Kostenoptimierung gerecht werden kann, um bessere Wettbewerbs- und Betriebsergebnisse zu erzielen”, sagte Edenize Maron, Group Vice President von Rimini Street, Latin America. "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit dem Kult-Unternehmen Americanas. Wie bei allen unseren Kunden besteht auch bei Americanas die Mission von Rimini Street darin, ein spezialisierter und herstellerunabhängiger IT-Partner zu sein, der sich auf einen verbesserten Systembetrieb sowie auf Arbeits-, Zeit- und Kostenoptimierung konzentriert. Diese Mission erfüllen wir, indem wir ein neues SAP CoE aufbauen und betreiben, das den Betrieb, die Optimierung und die Änderungen überwacht, die erforderlich sind, um Americanas dabei zu helfen, sich auf die aktuellen und zukünftigen Wünsche seiner Kunden zu konzentrieren und seine Ziele im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und geschäftliche Verbesserungen zu erreichen.”

Entdecken Sie das gesamte Portfolio von Rimini Street mit extrem reaktionsschnellem, vertrauenswürdigem und bewährtem Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Beobachtbarkeit, Professional Services und Rimini-ONE™-End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen von Russell 2000 ®, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht es Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Bis heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500-, Fortune-Global-100-, mittelständische, öffentliche und andere Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „künftig“, „beabsichtigen“, „können“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen einige unserer Geschäftspraktiken zu erfüllen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erzielen, unsere Umsatzkosten zu steuern und Umsätze präzise zu prognostizieren; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu rekrutieren und an uns zu binden sowie wichtige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen aufzunehmen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, oder unser Versäumnis, angemessene Steuerrückstellungen anzulegen; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.