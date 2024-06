Intuit QuickBooks et la Ligue nationale de hockey annoncent un partenariat canadien pluriannuel

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Intuit Inc. (Nasdaq : INTU), la plateforme technologique mondiale à l’origine d’Intuit QuickBooks, TurboImpôt, Credit Karma et Mailchimp, et la Ligue nationale de hockey (LNHMD) ont annoncé aujourd’hui un partenariat canadien pluriannuel désignant Intuit QuickBooks comme logiciel de comptabilité pour les petites entreprises officiel de la LNH.

En vigueur immédiatement, le partenariat accordera à Intuit QuickBooks un certain nombre de droits exclusifs de marketing et d’utilisation de désignations de la Ligue dans des initiatives nationales de publicité, de marketing et de promotion qui aideront Intuit QuickBooks à créer des liens avec la LNH et ses fervents partisans.

Une enquête d’Intuit QuickBooks révèle que près d’un Canadien sur trois se considère comme un entrepreneur, et le partenariat avec la LNH est une occasion unique pour QuickBooks de s’appuyer sur le sport d’hiver officiel du pays pour créer des liens avec les Canadiens, particulièrement avec le nombre de petites entreprises qui ne cesse de croître et d’évoluer.

« Un partenariat avec la LNH constitue une occasion exceptionnelle pour Intuit QuickBooks d’établir un lien et d’engager une conversation avec les Canadiens, y compris ceux qui composent notre communauté des petites entreprises », explique Puja Subrun, directrice du marketing, Intuit QuickBooks Canada. « Le visage de l’entrepreneuriat commence à changer avec l’entrée en jeu de propriétaires d’entreprises plus jeunes et plus diversifiés, et nous souhaitons les rejoindre dès le début de leur parcours d’affaires et leur faire comprendre que QuickBooks fait partie de leur équipe. »

« C’est ce samedi que commencera à se disputer la finale de la Coupe Stanley, et nous sommes fiers d’accueillir Intuit QuickBooks dans la famille de la LNH, où nous mettrons sur pied des programmes efficaces axés sur les fervents partisans avec lesquels nous souhaitons interagir au Canada », déclare Chris Falkiner, vice-président de la LNH, Développement des affaires. « Intuit QuickBooks reconnaît la valeur que le public de la LNH peut apporter pour appuyer les efforts opérationnels, et ce partenariat lui permettra de communiquer des récits créatifs aux partisans de la LNH, aux propriétaires de petites entreprises, aux entrepreneurs et aux clients d’Intuit QuickBooks. »

Intuit QuickBooks et la LNH travailleront ensemble pour fournir des expériences uniques aux partisans et aux entrepreneurs tout au long du partenariat, notamment :

La diffusion publicitaire sur des tableaux d’affichage numérique, l’approche avancée de la Ligue en matière de publicité dynamique pendant la diffusion de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Coupe Stanley MD de la LNH sur les canaux Rogers Sporstnet au Canada.

de la LNH sur les canaux Rogers Sporstnet au Canada. La capacité d’activation sur toutes les plateformes numériques de la LNH pour rejoindre les consommateurs et les partisans.

Une occasion permettant à Intuit QuickBooks de présenter des récits inspirants de petites entreprises au Canada.

Demeurez à l’affût pour voir de quelle façon Intuit QuickBooks aidera à inspirer les partisans de la LNH grâce à l’entrepreneuriat et à célébrer la croissance et la réussite des petites entreprises.

La LNH, l’écusson de la LNH ainsi que la marque verbale et l’image de la Coupe Stanley sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2024. Tous droits réservés.

À propos d’Intuit

Intuit est la plateforme technologique financière mondiale qui encourage la prospérité pour les gens et les communautés qu’elle sert. Avec une centaine de millions de clients autour du monde qui utilisent des produits tels que TurboImpôt, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp, nous croyons que tout le monde devrait avoir l’occasion de prospérer. Nous déployons constamment des efforts pour trouver des moyens novateurs de concrétiser notre vision. Visitez notre site Web intuit.com/fr-ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir les renseignements les plus récents à propos de notre organisation et de nos produits et services.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) est composée de 32 clubs membres. La formation de chaque équipe reflète de la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, luttant tous pour la Coupe StanleyMD, le trophée historique le plus convoité du sport professionnel. Chaque année, la LNH offre un divertissement à plus de 670 millions de partisans dans les arénas et grâce à ses partenaires nationaux de télévision et de radio. Les comptes de la Ligue, des équipes et des joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube comptent plus de 191 millions d’abonnés et le site NHL.com attire plus de 100 millions de partisans en ligne. La Ligue diffuse ses matchs dans plus de 160 pays et territoires grâce à ses détenteurs de droits, notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA Sports au Canada, Viaplay dans les régions nordiques, baltiques et en Pologne, YLE en Finlande, Nova en République tchèque et en Slovaquie, Sky Sports et ProSieben en Allemagne, MySports en Suisse, et CCTV5+ en Chine, en plus de permettre aux partisans du monde entier d’accéder aux matchs en ligne dans chaque pays. Les actifs numériques de la Ligue rejoignent les partisans sur les appareils mobiles par l’entremise de l’application gratuite NHLMD, sur neuf plateformes de médias sociaux, sur NHL Network RadioMC sur Sirius XM, et sur le site dans huit langues NHL.com qui offre un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu’à chaque sommaire des parties des saisons régulières et des séries éliminatoires depuis la création de la Ligue, le tout assuré par SAP. NHL Original Productions et NHL Studios produisent du contenu original et intéressant qui offre un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et des équipes depuis les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH est déterminée à établir des communautés saines et dynamiques fondées sur le hockey pour célébrer les partisans, peu importe leur race, couleur, religion, origine nationale, identité de genre, âge, orientation sexuelle ou milieu socioéconomique. La campagne « Le hockey est pour tout le mondeMC » de la LNH renforce la politique officielle du sport qui en est une d’inclusion sur la glace et dans les vestiaires, les salles de réunion et les gradins. La LNH est en train d’élargir l’accès et les possibilités pour les gens de tous les milieux et toutes les capacités de jeu au hockey pour favoriser des environnements plus inclusifs et faire croître le sport grâce à une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans des programmes locaux et de hockey pour jeunes et s’est engagée à investir un montant supplémentaire de 5 millions de dollars.

Méthodologie du sondage :

Un sondage en ligne commandé par Intuit QuickBooks a été réalisé en mai 2024 auprès de 3 740 citoyens canadiens (personnes adultes de 18 ans et plus). La répartition selon l’âge est représentative de la population adulte générale du Canada. Plus d’un répondant sur dix (15 %) était âgé de 18 à 27 ans et plus du quart (28 %) des répondants étaient âgés de 28 à 43 ans. Un répondant sur quatre (25 %) était âgé de 44 à 59 ans et trois répondants sur dix (31 %) étaient âgés de 60 à 78 ans. Sept répondants sur dix (70 %) s’identifiaient comme étant de race blanche et trois répondants sur dix (30 %) s’identifiaient comme étant de race non blanche. Les pourcentages ont été arrondis à la décimale la plus proche. Les réponses ont été recueillies en utilisant les bassins d’audience Pollfish et des réseaux de partenaires avec une double participation, une méthode d’échantillonnage aléatoire et une stratification a posteriori fondée sur les données de l’enquête afin d’assurer des résultats et un ciblage précis. Les répondants ont été rémunérés pour leur participation.