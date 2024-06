Brilhando no Taipei 101, GIGABYTE redefine a evolução da IA acelerada pela computação de próxima geração na COMPUTEX

Shining Bright atop Taipei 101, GIGABYTE Redefines AI Evolution Accelerated by Next-Generation Computing at COMPUTEX (Photo: Business Wire)

TAIPEI (Taiwan)--(BUSINESS WIRE)--Reconhecida mundialmente pelas suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, a GIGABYTE Technology irá expor seus produtos e soluções na COMPUTEX entre 4 e 7 de junho sob o tema “ACCEVOLUTION”, aclamando a nova era da computação acelerada e o momento da IA. A inteligência artificial (IA) continua sendo uma tendência importante, atraindo líderes do setor, incluindo o maior número de CEOs na história da COMPUTEX. Para comemorar, o Taipei 101 será iluminado para a COMPUTEX. A GIGABYTE promove o evento sobre IA e recebe convidados internacionais no dia 4 de junho das 18h30 às 22h (horário local).

A COMPUTEX contará com a participação de líderes proeminentes no desenvolvimento mundial de chips, com o objetivo de afirmar sua influência na era da IA e fortalecer os laços com a cadeia de suprimentos de Taiwan. A GIGABYTE, parte integrante dessa indústria, tem a honra de convidar esses CEOs ao seu estande para explorar as tecnologias mais recentes. A diversificada linha de produtos da GIGABYTE abrange todo o ciclo de vida da IA, apresentando tecnologias líderes do setor e soluções de servidores flexíveis. Esses produtos, concebidos para atender às demandas futuras de computação com soluções de refrigeração avançadas, serão apresentados em uma escala sem precedentes na COMPUTEX. Além disso, a GIGABYTE apresentará seus produtos para PC vencedores do Red Dot Award, demonstrações de novos produtos e experiências de IA para jogadores e criadores de conteúdo.

A GIGABYTE tem sido consistentemente a mais rápida no mercado com a mais diversificada gama de servidores de IA. Este ano, a principal série de servidores de IA – G593 –, conhecida por seus recursos de alta densidade e design flexível, será exibida para oferecer suporte aos chips H200 e B100 de próxima geração da NVIDIA, bem como modelos criados para o MI300X da AMD. A exposição também apresentará os novos servidores da série X, baseados no design modular MGX da NVIDIA, que encurta o tempo de desenvolvimento e acelera a implementação do data center. Os clientes podem escolher entre CPUs AMD EPYC, Intel Xeon x86 ou superchips NVIDIA Grace Hopper Arm, que oferecem configurações personalizadas para necessidades computacionais específicas.

Os grandes modelos de linguagem (LLM) se tornaram cada vez mais populares na IA. Para lidar com o crescente número de parâmetros, a GIGABYTE está apresentando servidores que suportam a mais recente arquitetura Blackwell da NVIDIA, apresentando os aclamados designs de alta densidade com os potentes superchips B100 e B200. O B100 será compatível com o hardware da série G593, enquanto o desempenho de próximo nível do B200 apresenta desafios térmicos que vão além da capacidade de refrigeração a ar tradicional. A GIGABYTE abordou isso com sua engenharia térmica líder do setor, empregando refrigeração líquida direta. O tão aguardado GB200 também será apresentado em um gabinete com refrigeração líquida como o GB200 NVL72, atuando como uma GPU massiva que pode atingir 30 vezes o desempenho de inferência de uma quantidade equivalente de GPUs H100. Isso permite aos visitantes não apenas testemunhar essas inovações em primeira mão, mas também participar de discussões sobre o futuro do desenvolvimento da IA e da implementação da computação.

Também será mostrado o GIGA POD, a solução completa de integração em rack da GIGABYTE que aproveita seus mais de 20 anos de proficiência em servidores e experiência adquirida em parcerias com provedores de serviços de telecomunicações (CSP). O GIGA POD é uma integração completa de sistemas, incluindo planejamento de arquitetura, integração de equipamentos, instalação de software e testes pós-implementação. Ele oferece diferentes configurações de servidores de IA com GPUs NVIDIA SXM ou AMD Instinct ou superchips NVIDIA e está se expandindo gradualmente para futuros servidores de IA equipados com GPU de alto desempenho. Além disso, o GIGA POD é uma excelente demonstração da engenharia térmica da GIGABYTE, com um módulo HGX em um chassi 5U de um servidor G593 refrigerado a ar. Esse servidor denso permite aos clientes a opção de escolher uma configuração de nove racks com quatro servidores de IA por rack de 42U ou uma configuração de cinco racks com oito servidores de IA por rack de 48U, alcançando quase o dobro do espaço de utilização e melhorando significativamente a eficiência dos recursos. A GIGABYTE também convidou o Northern Data Group, um importante cliente da sua solução de computação em cluster (GIGA POD) e o maior provedor de serviços de nuvem de IA generativa da Europa, para participar no evento especial “Diálogo executivo com visionários da IA” com o gerente geral da subsidiária da GIGABYTE, Giga Computing. A conversa ao vivo abordará a colaboração, os segredos para o sucesso e as perspectivas sobre o futuro da IA.

O desenvolvimento de IA vai mais além dos cálculos de GPU até uma infraestrutura abrangente de data center, englobando armazenamento e transmissão de rede. A experiência em P&D da GIGABYTE em design térmico, mecânico e modular garante uma linha diversificada de produtos em arquiteturas de TI. Na COMPUTEX, a GIGABYTE apresentará servidores para computação em nuvem e borda, alto desempenho e armazenamento de alta densidade. Além disso, serão exibidos servidores de uso geral para pequenas e médias empresas e placas-mãe de servidores DIY para microempresas e pessoas, apoiando o desenvolvimento de IA em todas as escalas.

A GIGABYTE foi pioneira em soluções de refrigeração avançadas, dominando tecnologias como refrigeração direta por líquido e por imersão. Com experiência em integração interdisciplinar, a GIGABYTE desenvolveu suas próprias placas frias, racks DLC e tanques de imersão, oferecendo soluções abrangentes de refrigeração. Na COMPUTEX, a GIGABYTE apresentará refrigeração por imersão monofásica, refrigeração direta por líquido e um novo rack de refrigeração com trocador de calor da porta traseira (RDHx). Em colaboração com a nVent, a GIGABYTE implementou o terceiro supercomputador espanhol, Hyperion, usando servidores full-rack com RDHx. Essa configuração, conectada a um chiller externo, fornece até 54 mil watts de dissipação de calor por hora, reduzindo as necessidades de ar-condicionado e gerenciando com eficiência os pontos de acesso computacional.

A GIGABYTE apresenta capacidades robustas de treinamento de modelos de IA e aplicações práticas de IA por meio de computadores integrados de nível industrial. As demonstrações abrangem fábricas inteligentes com visão mecânica habilitada para IA e computadores incorporados de alta estabilidade para controle remoto, bem como estabelecimentos de varejo que utilizam painéis de PC combinados com reconhecimento de IA e análise de big data. Os avanços em IA e CPU/GPU de próxima geração também reforçam aplicações automotivas inteligentes, melhorando o sistemas de assistência ao motorista (ADAS) e dispositivos telemáticos em veículos.

A ascensão da IA está transformando a computação pessoal. As placas-mãe da série Z790 da GIGABYTE são projetadas para diferentes cenários e suportam placas gráficas da série RTX 40 SUPER, oferecendo desempenho máximo com contagem de núcleos, VRAM e velocidades de memória incrementadas. Ao utilizar aceleração de IA, as placas gráficas oferecem computação e processamento gráfico excepcionais, tanto para tarefas profissionais quanto em jogos AAA, ao mesmo tempo que preparam os usuários para novos aplicativos baseados em IA. Os laptops AORUS 17X e 16X AI apresentam AI Nexus da GIGABYTE com AI Boost, AI Generator e AI Power Gear, proporcionando melhor desempenho, geração contínua de IA e maior vida útil da bateria. Na área de experiência de IA do nosso estande, as pessoas podem explorar os mais recentes aplicativos de IA e interações em tempo real, incluindo NVIDIA ACE e ChatRTX, mergulhando de forma imersiva em tecnologias de IA de ponta.

Visite o site da GIGABYTE na COMPUTEX.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.