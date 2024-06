Éclairant le sommet de la tour Taipei 101, GIGABYTE redéfinit l’évolution de l’IA accélérée par l’informatique de nouvelle génération au salon COMPUTEX

TAIPEI--(BUSINESS WIRE)--Reconnue mondialement pour ses capacités en matière de recherche et de développement, GIGABYTE Technology exposera ses produits et solutions au salon COMPUTEX, qui se tiendra du 4 au 7 juin sous le thème de l’« ACCEVOLUTION », pour saluer la nouvelle ère de l’informatique accélérée et de l’IA. L'IA demeure une tendance majeure, et c’est elle qui attirera les chefs de file de l’industrie, y compris le plus grand nombre de PDG dans l’histoire du salon COMPUTEX. Pour célébrer l’occasion, la tour Taipei 101 sera illuminée pendant le salon COMPUTEX, et GIGABYTE l’éclairera de ses couleurs le 4 juin, de 18 h 30 à 22 h, afin de promouvoir l’événement axé sur l’IA et de souhaiter la bienvenue aux invités internationaux.

D’éminents dirigeants travaillant dans l’industrie mondiale du développement des puces électroniques seront présents au salon COMPUTEX, dans le but d’affirmer leur influence à l’ère de l’IA et de renforcer les liens avec la chaîne d’approvisionnement taïwanaise. GIGABYTE, partie intégrante de cette industrie, sera heureuse de recevoir ces PDG sur son stand afin d’explorer les dernières technologies. La gamme de produits diversifiée de GIGABYTE couvre l’ensemble du cycle de vie de l’IA, et comprend des technologies de pointe et des solutions de serveurs flexibles. Ces produits, conçus pour répondre aux exigences informatiques futures avec des solutions de refroidissement avancées, seront présentés à une échelle sans précédent à COMPUTEX. En outre, GIGABYTE présentera ses PC récompensés par le Red Dot Award, fera la démonstration de nouveaux produits, et introduira des expériences d’IA pour les joueurs et les créateurs.

GIGABYTE a toujours été la plus rapide à mettre ses produits sur le marché, avec la gamme la plus diversifiée de serveurs IA. Cette année, la série phare de serveurs IA G593, reconnue pour ses fonctionnalités de haute densité et sa conception flexible, prenant en charge les puces de nouvelle génération H200 et B100 de NVIDIA, sera présentée, ainsi que les modèles conçus pour le MI300X d’AMD. L’entreprise présentera également ses nouveaux serveurs de la série X, basés sur la conception modulaire MGX de NVIDIA qui permet de réduire les temps de développement et d’accélérer le déploiement des centres de données. Les clients ont la possibilité de choisir entre les processeurs AMD EPYC, Intel Xeon x86 ou les superpuces Grace Hopper Arm de NVIDIA, et de bénéficier ainsi de configurations sur mesure pour répondre à leurs besoins informatiques spécifiques.

Les grands modèles de langage (LLM) sont de plus en plus populaires dans le domaine de l’IA. Pour gérer le nombre croissant de paramètres, GIGABYTE présentera des serveurs prenant en charge la dernière architecture Blackwell de NVIDIA, offrant les conceptions à haute densité très appréciées avec les puissantes superpuces B100 et B200. La B100 sera compatible avec le matériel de la série G593, tandis que les performances de prochain niveau de la B200 permettent de faire face aux défis thermiques, en dépassant la capacité traditionnelle de refroidissement par air. GIGABYTE a résolu ce problème grâce à son ingénierie thermique de pointe en utilisant le refroidissement direct par liquide. Le très attendu GB200 sera par ailleurs présenté dans une armoire refroidie par liquide sous le nom de GB200 NVL72, agissant comme un GPU massif pouvant atteindre 30 fois les performances d’inférence d’un nombre équivalent de GPU H100. Tout cela permettra aux visiteurs non seulement de découvrir ces innovations, mais également de participer à des discussions sur l’avenir du développement de l’IA et du déploiement informatique.

GIGABYTE présentera en outre GIGA POD, sa solution d’intégration de rack unique, tirant parti de plus de 20 ans de maîtrise des serveurs et d’expérience acquise grâce aux partenariats CSP. GIGA POD est un système d’intégration complet qui inclut la planification de l’architecture, l’intégration des équipements, l’installation des logiciels et les tests post-déploiement. La solution offre différentes configurations de serveurs d’IA avec des GPU NVIDIA SXM ou AMD Instinct ou des superpuces NVIDIA, et est en train de s’étendre progressivement aux futurs serveurs d’IA équipés de GPU de premier plan. GIGA POD est également une excellente démonstration de l’ingénierie thermique de GIGABYTE, puisqu’il est possible d’installer un module HGX dans le châssis 5U d’un serveur G593 refroidi à l’air. Ce serveur dense permet aux clients de choisir entre une configuration à 9 racks avec 4 serveurs IA par rack de 42 unités, ou une configuration à 5 racks avec 8 serveurs IA par rack de 48 unités, ce qui permet quasiment de doubler l’espace d’utilisation et donc d’améliorer considérablement l’efficacité des ressources. GIGABYTE a par ailleurs invité Northern Data Group, un client clé de sa solution de grappe de serveurs (GIGA POD) et le plus grand fournisseur européen de services cloud d’IA générative, à participer à un événement spécial intitulé « Executive Dialogue with AI Visionaries » (Dialogue au sommet avec des visionnaires de l’IA) auquel participera le directeur général de la filiale de GIGABYTE, Giga Computing. La conversation en direct portera sur la collaboration, les clés de la réussite et les perspectives de l’IA.

Le développement de l’IA s’étend au-delà des calculs de GPU, et concerne également l’infrastructure complète des centres de données, y compris le stockage et la transmission par réseau. L’expertise de GIGABYTE en matière de recherche et développement dans les domaines thermique, mécanique et de la conception modulaire garantit une gamme de produits diversifiée pour toutes les architectures informatiques. Au salon COMPUTEX, GIGABYTE présentera des serveurs pour le cloud et l’edge computing, la haute performance et le stockage haute densité. L’entreprise présentera en outre des serveurs à usage général pour les PME et des cartes mères de serveurs à monter soi-même pour les microentreprises et les particuliers, afin de soutenir le développement de l’IA à toutes les échelles.

GIGABYTE est également à l’avant-garde des solutions de refroidissement avancées, maîtrisant des technologies telles que le refroidissement direct par liquide et le refroidissement par immersion. Forte de son expertise en intégration interdisciplinaire, GIGABYTE a développé ses propres plaques froides, ainsi que des racks de refroidissement direct par liquide et des bacs d’immersion, offrant des solutions de refroidissement complètes. Au salon COMPUTEX, GIGABYTE présentera le refroidissement par immersion monophasé, le refroidissement direct par liquide et un nouveau rack de refroidissement pour échangeur de chaleur à porte arrière (rear-door heat exchanger, RDHx). En collaboration avec nVent, GIGABYTE a déployé Hyperion, le troisième superordinateur espagnol, en utilisant des serveurs full rack avec le RDHx. Cette configuration, reliée à un refroidisseur extérieur, fournit jusqu’à 54 000 watts de dissipation thermique par heure, réduisant les besoins en climatisation et gérant les points chauds informatiques en toute efficacité.

GIGABYTE présentera à la fois ses capacités robustes de formation des modèles d’IA et des applications pratiques de l’IA via des ordinateurs embarqués de qualité industrielle. Les démonstrations porteront sur les usines intelligentes dotées de la vision par ordinateur basée sur l’IA et d’ordinateurs embarqués à haute stabilité pour le contrôle à distance, ainsi que sur les bars de vente au détail utilisant des Panel PC, combinés à la reconnaissance par l’IA et à l’analyse des métadonnées. Les progrès de l’IA et des CPU/GPU de nouvelle génération renforcent également les applications automobiles intelligentes, en améliorant les systèmes d’aide à la conduite et les dispositifs télématiques embarqués.

L’essor de l’IA est en train de transformer l’informatique personnelle. Les cartes mères de la série Z790 de GIGABYTE ont été conçues pour différents scénarios, et prennent en charge les cartes graphiques de la série RTX 40 SUPER, offrant des performances optimales avec un nombre de cœurs, une mémoire vidéo et des vitesses de mémoire améliorés. En s’appuyant sur l’accélération de l’IA, les cartes graphiques offrent un traitement informatique et graphique exceptionnel pour les tâches professionnelles et les jeux AAA, tout en préparant les utilisateurs à de nouvelles applications basées sur l’IA. Les ordinateurs portables AORUS 17X et 16X AI sont dotés de la technologie AI Nexus de GIGABYTE, complétée par AI Boost, AI Generator et AI Power Gear, offrant des performances améliorées, une génération IA transparente et une durée de vie prolongée de la batterie. Dans la zone d’expérience IA de notre stand, les visiteurs pourront explorer les dernières applications de l’IA et les interactions en temps réel basées sur l’IA, notamment NVIDIA ACE et ChatRTX, ce qui leur permettra de s’immerger dans les technologies d’IA de pointe.

