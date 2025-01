REPLY: Storm Reply e GROHE collaborano per ottimizzare le vendite B2B con una soluzione cloud

La nuova applicazione consente al team sales di GROHE di posizionare più velocemente i prodotti sul mercato, di eseguire promozioni in modo fluido e di analizzare le prestazioni delle campagne in tempo reale. (Photo: Business Wire)

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, società del gruppo Reply specializzata nei servizi professionali di cloud computing, è stata scelta da GROHE, leader mondiale nelle soluzioni sanitarie e sistemi per la cucina, per realizzare un'applicazione di vendita basata sul cloud, con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale dell'azienda e potenziare la flessibilità e l'efficienza delle vendite B2B.

La nuova applicazione consente al team sales di GROHE di posizionare più velocemente i prodotti sul mercato, di eseguire promozioni in modo fluido e di analizzare le prestazioni delle campagne in tempo reale. La soluzione, inoltre, ottimizza le strategie di marketing del brand in un contesto di mercato sempre più dinamico, migliorando la flessibilità operativa e generando valore per i partner commerciali.

Prima di questa implementazione, GROHE faceva affidamento su un sistema di vendita on-premises caratterizzato da cicli di aggiornamento lenti ed elevati costi di manutenzione, che limitavano la capacità dell'azienda di adattarsi velocemente alle esigenze del mercato. Per superare questi limiti, GROHE ha deciso di collaborare con Storm Reply per progettare una soluzione cloud scalabile e adattabile, in grado di offrire maggiore indipendenza e agilità operativa. L'applicazione ha un'interfaccia utente intuitiva che consente alla divisione marketing di gestire i master data e le campagne promozionali in autonomia. Questo riduce in modo significativo la necessitàdi ricorrere a fornitori di servizi esterni e i relativi costi di manutenzione. Allo stesso tempo, è possibile raccogliere automaticamente i dati sulle campagne di vendita e generare report dettagliati, fornendo insight utili per guidare le decisioni, affinare le strategie di marketing e sviluppare i prodotti.

“Questa applicazione introduce un livello di agilità completamente nuovo nelle vendite. Non solo riduce i costi, ma consente anche ai nostri team di reagire più rapidamente alle richieste del mercato. I nostri dipendenti apprezzano l'interfaccia utente intuitiva che ottimizza in modo significativo l'efficienza dei loro flussi di lavoro”, spiega Madlen Weinrich, Product Manager Bath di LIXIL EUROPE, il gruppo a cui appartiene GROHE.

Realizzata in soli tre mesi grazie all’utilizzo dell’ l'acceleratore di Storm Reply per configurare nuovi ambienti cloud, la soluzione non solo assicura un rapido time-to-market, ma fornisce anche a GROHE la flessibilità necessaria per integrare facilmente le innovazioni future.

Questo progetto sottolinea l'impegno di GROHE nell'utilizzo di strumenti digitali per ottimizzare i processi, rafforzare la collaborazione con i propri partner di vendita al dettaglio e offrire ai clienti un valore concreto. Con questa soluzione innovativa, GROHE è pronta a sfruttare le nuove opportunità di crescita in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Storm Reply

Storm Reply è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud. Con una profonda esperienza nella creazione e gestione di soluzioni cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta le principali aziende in Europa e nel mondo nell'implementazione di sistemi e applicazioni basati sul cloud. Storm Reply è un AWS Premier Consulting Partner. www.stormreply.it

GROHE

GROHE è un marchio leader a livello mondiale per le soluzioni integrate per il bagno e gli accessori per la cucina. Dal 2014, GROHE fa parte del solido portafoglio di marchi di LIXIL, produttore leader di tecnologie idriche e attrezzature per l'edilizia. Per offrire la “Pura gioia dell'acqua”, ogni prodotto GROHE si basa sui valori del marchio: qualità, tecnologia, design e sostenibilità. Con i suoi portafogli personalizzati GROHE QuickFix, GROHE Professional e il sub-brand premium GROHE SPA, il marchio offre sia soluzioni di prodotto che servizi che migliorano la qualità della vita. Tutti sono progettati per soddisfare le diverse necessità dei partner professionali di GROHE e dei loro target specifici. www.grohe.com/en/corporate/homepage.html