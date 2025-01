UL Solutions amplia le capacità di testing delle performance e della sicurezza HVAC a livello globale per soddisfare la domanda crescente di pompe di calore

UL Solutions amplierà i propri impianti di collaudo per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) a Plano, in Texas, e a Carugate, in Italia, per rispondere alla crescente domanda di rigorose valutazioni delle prestazioni e della sicurezza delle pompe di calore, indotta dalla transizione verso refrigeranti ecocompatibili. (Foto: Business Wire)

NORTHBROOK, Ill.--(BUSINESS WIRE)--UL Solutions (NYSE: ULS), un leader globale nelle scienze della sicurezza applicata, oggi ha annunciato l'espansione delle proprie strutture di test di apparecchiature per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria (HVAC) a Plano, Texas, e a Carugate, Italia, per far fronte alla crescente domanda di valutazioni rigorose delle performance di pompe di calore e della sicurezza guidate dalla transizione verso refrigeranti ecologici.

I settori del condizionamento e della refrigerazione commerciale stanno attraversando una notevole fase di transizione, guidati da politiche e normative per contrastare i cambiamenti climatici. I produttori stanno sviluppando tecnologie innovative e migliorando l'efficienza energetica al fine di rispettare questi requisiti per refrigeranti più ecologici.

“ Queste capacità ampliate in Europa e in Nord America sottolineano il nostro impegno a fornire soluzioni complete e integrate per l'industria HVAC”, ha affermato Alessio Dellanoce, vice presidente e amministratore delegato del gruppo Appliances, HVAC e Lighting presso UL Solutions. “ Offrendo test di performance e sicurezza in un'unica sede, stiamo ottimizzando il processo di test per i nostri clienti, riducendo il tempo necessario al lancio sul mercato dei loro prodotti e i relativi costi, aiutandoli nel contempo a dimostrare che questi soddisfano i massimi standard di sicurezza ed efficienza”.

L'impianto di Plano, Texas, amplierà la propria offerta e capacità includendo la valutazione delle performance degli apparecchi HVAC commerciali e potenziando l’offerta esistente sui refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (low GWP). La struttura offrirà una gamma completa di servizi che comprendono la valutazione delle perdite di refrigeranti, l’analisi strutturale di sicurezza, i test di conformità alla sicurezza globale e alla tecnologia informatica e le valutazioni sulla sicurezza dello stoccaggio di energia. Inoltre, UL Solutions condurrà test di efficienza energetica su nuove configurazioni e modelli modificati in base alle esigenze dinamiche del mercato.

A Carugate, Italia, UL Solutions sta ampliando il proprio raggio d’azione per fornire test approfonditi sulle performance, oltre alla propria competenza in materia di sicurezza, rivolgendosi ai produttori europei di pompe di calore residenziali e commerciali di piccola taglia. Tra le novità principali ci sono i test sui requisiti di progettazione ecologica che riguardano i consumi energetici nelle modalità di standby e di spegnimento, e sui parametri di prestazioni fondamentali come il coefficiente di performance e il livello di potenza sonora. Questi servizi consentiranno ai produttori di orientarsi tra le normative che cambiano e adottare in modo efficace i refrigeranti alternativi, integrando gli attuali servizi di consulenza, formazione e test per favorire un più rapido accesso al mercato globale.

Vari fattori guidano la domanda di test rigorosi in ambito HVAC, tra cui l'ambiziosa iniziativa Fit for 55 dell'Unione europea, che mira a ridurre le emissioni di gas effetto serra del 55% entro l'anno 2030. Sta aumentando anche l'adozione di refrigeranti alternativi, come R32 e R454B, utilizzati nei sistemi HVAC e considerati un'alternativa più ecologica ai vecchi refrigeranti, oltre ai refrigeranti naturali come R290, considerato un refrigerante efficiente per l'uso in applicazioni di refrigerazione commerciale. Questi refrigeranti alternativi richiedono verifiche complete della sicurezza e delle performance per valutare i nuovi rischi di infiammabilità e la sicurezza dei consumatori.

