Bloomreach amplia la sua presenza in Spagna e in Italia, offrendo alle aziende maggiori opportunità di crescita con la personalizzazione basata sull'IA

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Bloomreach, la piattaforma che alimenta la personalizzazione illimitata dell'e-commerce, ha annunciato oggi l'espansione delle sue operazioni in Europa, con il rafforzamento della sua presenza in Spagna e in Italia mediante l'assunzione di nuovi team di vendita e di partnership. Bloomreach continua a incrementare la sua presenza a livello globale e l'espansione in Spagna e in Italia ribadisce il suo impegno a fornire una personalizzazione guidata dall'IA per i marchi in rapida crescita e per i clienti che servono, in qualsiasi paese e in qualsiasi lingua.

Grazie alla potenza della sua soluzione proprietaria Loomi AI, Bloomreach supporta già clienti leader in tutta l'Europa meridionale, tra cui Desigual, PUIG, Cooltra, TUI e Miscusi. Dal settore della vendita al dettaglio e della ricettività a quello del gaming e degli alimentari, Bloomreach ha aiutato le aziende a offrire esperienze su misura in ogni punto di contatto del percorso del cliente e a scoprire opportunità di crescita illimitate.

Grazie alla maggiore attenzione alla Spagna e all'Italia, Bloomreach contribuirà ora a generare questo valore per un maggior numero di aziende in tutto il mondo. Le sue soluzioni per il marketing automation, la ricerca e il merchandising nell'e-commerce e lo shopping conversazionale consentiranno ai marchi spagnoli e italiani di offrire una personalizzazione profonda a ogni coinvolgimento dei clienti, ottimizzando al contempo le operazioni interne grazie all'efficienza guidata dall'IA.

"I nostri partner a livello globale sono sempre stati essenziali per la nostra crescita e l'espansione della presenza di Bloomreach in Spagna e in Italia non è da meno", ha dichiarato Hugh Kimber, General Manager EMEA di Bloomreach. "Ci impegniamo a personalizzare le esperienze dei clienti per le aziende di tutto il mondo e collaborare con partner europei importanti che conoscono a fondo queste regioni è il modo più efficace per farlo. Non vediamo l'ora di portare la nostra tecnologia migliore sul mercato spagnolo e italiano e di lavorare con i nostri partner per offrire un valore eccezionale ai nostri clienti".

Ottieni maggiori informazioni su come le aziende nell'area EMEA e nei mercati emergenti stanno sfruttando Bloomreach per creare fatturato, fidelizzazione ed esperienze clienti piacevoli.

About Bloomreach

Bloomreach si dedica alla personalizzazione dell'esperienza di e-commerce. Il suo motore di dati unifica i dati dei clienti e dei prodotti in tempo reale, in modo che le aziende capiscano cosa cercano davvero i clienti. Mediante la connessione di tale informazione a tutti i canali, l'esperienza dell'e-commerce non conosce limiti, riflettendo il cambiamento del cliente nel corso degli acquisti. Amplificato dalla velocità e dalla scala di Loomi, l'IA di Bloomreach per l'e-commerce, tale approccio crea nuovi e infiniti percorsi di acquisto, una maggiore redditività e una rapida crescita aziendale. I prodotti Bloomreach includono: Engagement, una piattaforma di marketing automation; Discovery, una soluzione di ricerca per l'e-commerce; Content, un sistema CMS headless e Clarity, lo shopping conversazionale guidato dall'IA. L'azienda possiede diversi brevetti IA e serve oltre 1.400 marchi globali tra cui: Williams-Sonoma, Bosch, Puma e Marks & Spencer.

