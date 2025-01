Brillando verso il cielo: e.l.f. Cosmetics e Meghan Trainor si ricongiungono per il debutto della nuova campagna globale Cloud Skin e del bundle di prodotti in edizione limitata

e.l.f. Cosmetics and Meghan Trainor launch a new campaign. The collaboration reimagines the traditional “in-flight safety video” to guide viewers on how to achieve a dreamy, soft-focus Cloud Skin glow.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--e.l.f. Cosmetics, un marchio di e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), si sta librando verso il cielo assieme alla cantante, cantautrice, polistrumentista e grande fan di e.l.f. Meghan Trainor, vincitrice dei GRAMMY® Award, per una nuova campagna multimediale di grande impatto per Cloud Skin, un bundle di fondotinta in edizione limitata. Questa è la terza collaborazione creativa tra e.l.f. e Trainor, che rispecchia in questo modo lo spirito e i valori condivisi in termini di ironia, musica e bellezza accessibile a tutti. Insieme, hanno reinventato il tradizionale " video con le comunicazioni di sicurezza per il volo" per dare informazioni al pubblico su come ottenere un glow morbido e vellutato con Cloud Skin, un look visto e adorato durante l'ultimo tour di Trainor.

La campagna va oltre il normale video di sicurezza prima del volo, oltrepassando i limiti per andare più in profondità. e.l.f. mette ancora una volta le donne al comando, con Trainor nel ruolo di comandante di e.l.f. Air. Questo video potente vuole sfidare le norme dell'aviazione, dato che gli uomini costituiscono oltre il 90% dei piloti a livello globale1. La campagna rispecchia il modo in cui e.l.f. fa tutto: offrire un intrattenimento spensierato e ironico, mantenendo al contempo una profonda sintonia con i bisogni e i desideri della sua community.

e.l.f. e Trainor segnano il lancio del nuovo Santo Graal per la pelle di e.l.f., Halo Glow Powder Filter, una cipria leggera e ultra-fine che sfuma l'aspetto della pelle e riduce l'effetto lucido per un glow morbido che dura nel tempo, e che festeggia il 10° anniversario dell'album di debutto n. 1 in classifica di Trainor, Title. Per commemorare 10 anni di successi pop, Trainor ripubblicherà l'album il 28 marzo con due brani inediti, "All About That Bass (Remastered)" e " Better When I'm Dancin' (j.bird Timeless Tour Version)", oltre a sei tracce Live from Spotify London. Il vinile con 2-LP può essere preordinato esclusivamente ora nel negozio di Trainor.

Prendendo atto dell'interesse crescente per il makeup soft matte, visto l'aumento del 168% delle visualizzazioni globali degli hashtag rispetto all'anno precedente secondo Spate2, e.l.f. ha sfruttato questa tendenza per creare una campagna dinamica e giocosa e un pacchetto di prodotti che rende il look Cloud Skin accessibile a tutti. Attingendo alla conversazione virale sulle piattaforme di social media, e.l.f. sviluppa in modo unico un mondo con Trainor al comando, guidando il pubblico attraverso i cieli di una bellezza accessibile, per superare le turbolenze della texture e volare verso una carnagione perfetta.

" Chi l'avrebbe mai detto che interpretare un pilota sarebbe stato tra i miei progetti per il 2025?! Io ed e.l.f. siamo amiche di bellezza da anni. Abbiamo letteralmente superato insieme ogni tempesta del glow, quindi sapevo che e.l.f. era il partner perfetto per festeggiare i dieci anni di Title", ha dichiarato Meghan Trainor. " e.l.f. sa sempre quali sono le mie tendenze preferite ed è sempre un passo avanti rispetto alla cultura virale, quindi per me è fantastico riunirsi per stravolgere le norme e prendere il posto del comandante. Sono felice di pilotare questa prossima collaborazione per portare la mia bellezza cruelty-free e vegana preferita alle nostre comunità!".

“ Dal momento in cui abbiamo immaginato Meghan come comandante di e.l.f. Air, abbiamo capito che questa collaborazione non si limitava a prendere il volo: si trattava di ridefinire i confini della creatività e della connessione con la nostra community", ha dichiarato Patrick O'Keefe, Chief Integrated Marketing Officer di e.l.f. Beauty. " L'incredibile carisma e la visione creativa di Meghan interpretano perfettamente lo spirito di Cloud Skin: audace, trasformativo e facilmente accessibile. Insieme, non stiamo solo creando una campagna, ma stiamo tracciando una nuova rotta per l'innovazione della bellezza che ispira e consente a tutti di risplendere a modo proprio".

La campagna verrà diffusa attraverso i canali digitali e i social media, portando questo look morbido e vellutato direttamente nei feed dei fan, e facendo in modo che ogni occhio, labbra e viso possa prendere il volo con questa luminosa avventura. La campagna è stata concepita, interpretata, prodotta e sceneggiata da SHADOW, l'agenzia creativa di marketing e comunicazione di lunga data di e.l.f. Cosmetics.

" Se e.l.f. possedesse una compagnia aerea, avrebbe ovviamente il *migliore* intrattenimento e servizio a bordo. Meghan è stata, come al solito, estremamente divertente e la partner perfetta per portare avanti questa idea con l'ammiccamento tipico del marchio", ha dichiarato Brian Vaughan, direttore creativo esecutivo e partner di SHADOW. Come spesso accade nelle nostre collaborazioni con e.l.f., l'idea è partita dalla domanda: "e se?". Abbiamo immaginato di far navigare la nostra comunità e.l.f. attraverso le turbolenze e la monotonia delle texture fino a raggiungere la radiosa destinazione di Cloud Skin" . A parte l'assurda rotta di volo, l'etica del marchio rimane ben salda: questo viaggio tra le nuvole è accessibile a tutti”.

Seguite l'esperienza nell'etere della campagna sui canali sociali di Trainor e sui canali digitali di e.l.f.: elfcosmetics.com, Instagram, TikTok e YouTube. Nell'ambito della campagna digitale, e.l.f. collabora anche con l'importante app di rideshare Uber per portare questo fantastico intrattenimento in volo ai passeggeri che si stanno recando a prendere un volo. Dal 28 gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, il video della campagna e.l.f. x Meghan Trainor Cloud Skin verrà riprodotto in-app per alcuni passeggeri selezionati che prenoteranno un'auto per raggiungere un aeroporto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con link diretti per acquistare la collezione Halo Glow.

Il pacchetto e.l.f. Cosmetics x Meghan Trainor Cloud Skin Bundle ($36) verrà lanciato il 28 gennaio 2025 e conterrà i prodotti Cloud Skin di punta di Trainor, e un articolo di merchandising personalizzato. Sarà disponibile fino a esaurimento scorte su elfcosmetics.com a partire dalle 12:00 ET/9:00 PT.

NEW Halo Glow Powder Filter – Questa innovazione per l'incarnato garantisce una finitura soft-matte e sfumata, radiosa come un raggio di sole attraverso le nuvole.

– Questa innovazione per l'incarnato garantisce una finitura soft-matte e sfumata, radiosa come un raggio di sole attraverso le nuvole. Halo Glow Liquid Filter – Uno tra i prodotti preferiti dalla comunità beauty, con un esemplare venduto ogni quattro secondi nel 2024 3 , questo ibrido skincare-makeup è il biglietto da visita per una pelle luminosa e idratata.

– Uno tra i prodotti preferiti dalla comunità beauty, con un esemplare venduto ogni quattro secondi nel 2024 , questo ibrido skincare-makeup è il biglietto da visita per una pelle luminosa e idratata. NEW Glow Reviver Lip Glimmer in Princess Cut – Questo olio per labbra estremamente brillante dona un tocco di luminosità al vostro sorriso, che risplenderà come un diamante nel cielo.

– Questo olio per labbra estremamente brillante dona un tocco di luminosità al vostro sorriso, che risplenderà come un diamante nel cielo. Limited-Edition e.l.f. Eye Mask – Per un tocco in più di TLC, con un materiale morbido e ispirato alle nuvole, per godere di un'oscurità rilassante durante il sonno.

Questa campagna digital-first rappresenta anche una parte del portafoglio di intrattenimento in espansione di e.l.f.. L'anno scorso il marchio ha lanciato e.l.f. Made, il ramo dell'azienda dedicato all'intrattenimento, con un'offerta di musica, film, giochi e sport.

Non dimenticate di seguire quiquesta fantastica avventura di e.l.f. Cosmetics e Meghan Trainor!

Informazioni su e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) è guidata dalla convinzione che tutto sia possibile. Siamo un tipo diverso di azienda che stravolge le norme, definisce la cultura e connette le comunità attraverso positività, inclusione e accessibilità. e.l.f. Cosmetics, il nostro marchio di punta globale, rende il meglio della bellezza accessibile agli occhi, alle labbra e al viso di tutti, riunendo il meglio della bellezza, della cultura e dell'intrattenimento. Il nostro superpotere consiste nell'offrire prodotti di qualità superiore, universalmente accattivanti e a prezzi accessibili, che sono puliti e vegani, tutti con doppia certificazione cruelty-free rilasciata da Leaping Bunny e PETA. Siamo orgogliosi di commercializzare prodotti realizzati in strutture certificate Fair Trade™. Per saperne di più, consultare il sito www.elfcosmetics.com.

