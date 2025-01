CONTOURGLOBAL RAFFORZA LA PRESENZA NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI NEGLI STATI UNITI CON L’ACQUISIZIONE DI UN PORTFOLIO DI IMPIANTI SOLARI DI 446 MWp DA QCELLS

MILANO & DENVER--(BUSINESS WIRE)--ContourGlobal e Qcells annunciano una transazione strategica per un portfolio di impianti fotovoltaici solari situati in Colorado e Virginia con una capacità installata di 446 MWp. Questa transazione espande la capacità di fotovoltaico solare e sistemi di accumulo (BESS) di ContourGlobal negli Stati Uniti a quasi 1,5 GW pianificati, considerando oltre 1 GW di progetti recentemente acquisiti in fase avanzata di sviluppo in South Carolina e Arizona.

Antonio Cammisecra, CEO di ContourGlobal, ha commentato: "Questo accordo ci consente di continuare a crescere nel settore delle rinnovabili negli Stati Uniti, avvicinandoci a 1,2 GW di capacità solare fotovoltaica, completati da ulteriori 0,3 GW di capacità in BESS, in costruzione o in fase avanzata di sviluppo. Inoltre, accelera significativamente l’inizio delle nostre operazioni commerciali, previsto per la prima metà di quest’anno. Siamo orgogliosi di questo traguardo e lieti che la nostra partnership con Qcells ci permetta di integrare nei nostri progetti la loro tecnologia solare prodotta negli Stati Uniti."

L’aquisizione da Qcells consta di due impianti solari per un totale di 446 MWp e amplia la presenza di ContourGlobal nei mercati di interconnessione WECC (Western Electricity Coordinating Council) e PJM (Pennsylvania-New Jersey-Maryland), garantendo una diversificazione regionale. Gli asset in Colorado comprendono 324 MWp già in costruzione, mentre il progetto in Virginia, da 122 MWp, dovrebbe iniziare la costruzione nel 2026.

IP Kim, Presidente di Qcells GES, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di supportare l’espansione di ContourGlobal negli Stati Uniti. Questa transazione dimostra le capacità distintive di Qcells come fornitore di soluzioni energetiche in grado di portare i progetti dallo sviluppo all’operatività. Siamo entusiasti di esplorare altre opportunità in cui l’ampia gamma di competenze di Qcells può offrire valore a partner come ContourGlobal."

I progetti sono situati in mercati ad alto potenziale caratterizzati da una crescente domanda energetica, favorita dalla progressiva dismissione degli impianti termici e dagli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, che creano significative opportunità per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare, gli asset in Colorado forniranno elettricità alla Platte River Power Authority (Platte River), un’utility pubblica di generazione e trasmissione di energia, tramite un PPA a lungo termine. La prima fase del progetto, attualmente in costruzione nel nord del Colorado, è un impianto da 185 MWp, la cui operatività commerciale è prevista per la prima metà del 2025, con un PPA della durata di 22 anni. La seconda fase aggiungerà ulteriori 139 MWp di capacità entro il 2026.

Il progetto in Virginia da 122 MWp inizierà la costruzione nel 2026 e sarà operativo commercialmente nel 2027, beneficiando di un PPA ventennale con un’utility privata di proprietà di investitori con rating di investimento.

La produzione annua stimata dei tre impianti supera 845 GWh, sufficienti a fornire energia a circa 80.000 famiglie americane ogni anno.

L’accordo prevede che Qcells sarà responsabile della costruzione dei progetti, che includeranno pannelli solari prodotti dall’azienda presso i suoi stabilimenti di Dalton e Cartersville, in Georgia. Qcells dispone di uno dei più grandi impianti di produzione di pannelli solari dell’emisfero occidentale e, dal 2019, la sua capacità produttiva negli Stati Uniti è di 5,1 GW, con una previsione di raggiungere fino a 8,4 GW.

A seguito di questa acquisizione strategica, la capacità ibrida rinnovabile totale di ContourGlobal negli Stati Uniti raggiungerà circa 1,5 GW, includendo circa 1,2 GW di fotovoltaico solare e 0,3 GW di BESS in tutte le fasi di maturità, dallo sviluppo avanzato alla costruzione. ContourGlobal opera anche un portafoglio termico di 1,3 GW distribuito in quattro stati degli Stati Uniti.

CRC-IB ha agito come consulente esclusivo per l’acquirente ContourGlobal, mentre Marathon Capital è stato il consulente finanziario esclusivo per Qcells per questa transazione.

ContourGlobal – ContourGlobal, società del gruppo KKR, è un produttore indipendente di energia (IPP) specializzato nello sviluppo, acquisizione e gestione di impianti di generazione e stoccaggio a livello globale. A seguito delle transazioni recentemente annunciate, la società ha incrementato la capacità installata gestita, in fase di sviluppo avanzato o costruzione, a circa 7,8 GW. ContourGlobal è presente in 20 paesi in Europa, Africa, Asia, Nord e Sud America. Con una quota attuale di capacità rinnovabile pari a quasi il 50%, considerando la capacità installata gestita, in fase di sviluppo avanzato o costruzione, l'azienda è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione del proprio portafoglio attraverso una transizione sostenibile della flotta termica, il potenziamento degli impianti rinnovabili esistenti e lo sviluppo organico di nuovi progetti nel settore delle energie rinnovabili. ContourGlobal dispone di un portafoglio di progetti in sviluppo di circa 4,5 GW e vanta un'esperienza ventennale nella collaborazione con comunità, istituzioni e clienti che beneficiano della sua fornitura energetica tramite contratti a lungo termine o PPAs innovativi, integrati con soluzioni di gestione dell'energia.

Qcells – Qcells USA offre soluzioni complete chiavi in mano per impianti di utilità su larga scala durante l'intero ciclo di vita del progetto, che includono moduli, sviluppo di progetti solari e di stoccaggio energetico, nonché servizi di Ingegneria, Approvvigionamento e Costruzione (EPC) per il mercato statunitense degli impianti su larga scala. Con un'esperienza che comprende 8,4 GW di capacità di produzione di moduli sostenibili in Georgia e quasi 2 GW di progetti sviluppati, costruiti e operativi, Qcells USA è un partner affidabile durante tutte le fasi del ciclo di vita del progetto. Qcells USA è una società di punta del Gruppo Hanwha, una delle aziende incluse nella classifica FORTUNE Global 500 e tra le 7 principali imprese della Corea del Sud. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.QcellsUSA.com e il profilo LinkedIn.