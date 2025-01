Shanghai Airlines inaugura il volo "Shanghai - Casablanca"

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 19 gennaio, alle 12:41, ora locale del Marocco, il volo FM871 di Shanghai Airlines, parte del gruppo China Eastern, è atterrato con successo all'Aeroporto di Casablanca-Muhammad V, portando a bordo 237 passeggeri. Il volo di ritorno, FM872 (Casablanca - Shanghai Pudong), con oltre 200 passeggeri a bordo, ha fatto scalo a Marsiglia prima di atterrare all’Aeroporto di Shanghai-Pudong il 20 gennaio, alle 16:10, ora di Pechino.

Shanghai Airlines è la prima compagnia cinese ad aprire la tratta Shanghai - Casablanca. Per la sua inaugurazione, il volo è stato accolto a Casablanca con il tradizionale "battesimo dell’acqua", un omaggio di benvenuto di altissimo livello per celebrare il successo della nuova rotta. Questa rotta funge da collegamento tra due importanti hub economici, espandendo ulteriormente la cooperazione e gli scambi tra i paesi coinvolti nella "Nuova Via della Seta" e creando un "ponte aereo" diretto per gli scambi economici e culturali tra la Cina e il Marocco.

La nuova rotta Shanghai-Casablanca, con i voli di andata e ritorno FM871/872, sarà operata tre volte a settimana: i voli di andata avranno frequenza ogni martedì, venerdì e domenica alle 01:55 dall'Aeroporto di Shanghai-Pudong, per arrivare all'Aeroporto di Casablanca-Muhammad V alle 13:10, ora locale. I voli di ritorno partiranno ogni martedì, venerdì e domenica alle 17:10 da Casablanca, arrivando a Shanghai-Pudong alle 16:40 di Pechino del giorno successivo. Il volo, operato da un B787-9, offre un’esperienza di Business Class di lusso completamente nuova con un "salotto aereo" dove i passeggeri potranno sedersi uno di fronte l’altro per godersi un tè o scambiare due chiacchiere. Il Wi-Fi disponibile a bordo va incontro alle necessità dei passeggeri che vogliono rimanere connessi anche dopo il decollo. Durante l’andata e il ritorno, l’aereo effettuerà una breve sosta a Marsiglia, ma per i passeggeri che non proseguono per la città francese non c’è bisogno di possedere il visto Schengen o il visto di transito, e dovranno semplicemente aspettare nell’area transiti internazionali dell’Aeroporto di Marsiglia Provenza.

Shanghai Airlines, con base operativa a Shanghai, gestisce una rete che copre 85 città in Cina e all'estero, con 135 rotte attive. Negli ultimi anni, ha ampliato le sue destinazioni internazionali, aggiungendo città come Budapest, Marsiglia, Singapore, Melbourne e Auckland. In futuro, la compagnia continuerà a espandere la sua rete globale, offrendo ai viaggiatori più opzioni e garantendo voli sicuri, confortevoli e con servizi di alta qualità.