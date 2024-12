ENERGY DOME ED ENGIE STIPULANO UN CONTRATTO PIONIERISTICO DI OFFTAKE PER LO STOCCAGGIO DI ENERGIA

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Nel quadro della transizione globale dall’ambito della ricerca alla diffusione commerciale delle tecnologie pulite, Energy Dome, azienda all’avanguardia nel campo del long-duration energy storage (LDES), ed ENGIE, punto di riferimento mondiale nel settore dell'energia e dei servizi a basse emissioni di carbonio, hanno firmato un accordo di offtake per la prima CO2 Battery su larga scala sviluppata da Energy Dome a Ottana, in Sardegna, Italia.

Al momento della messa in funzione, nel primo trimestre del 2025, la CO2 Battery sarà uno dei pochi impianti di stoccaggio di energia operativi sul mercato globale con una durata di scarica di 10 ore supportato da un accordo commerciale di offtake. In base all'accordo, Energy Dome sarà proprietaria e gestirà l'impianto della CO2 Battery, mentre ENGIE sfrutterà la sua conoscenza del settore per ottimizzare e distribuire l'energia immagazzinata nei mercati energetici italiani.

Questo accordo sottolinea l'importanza dello stoccaggio di energia di lunga durata (LDES) per migliorare la resilienza e l'affidabilità della rete, dimostrando il valore della tecnologia delle CO2 Battery per i leader del settore e per i mercati. Il coinvolgimento di ENGIE nel progetto è in linea con la sua strategia di rafforzamento della propria posizione nel settore dell'energy storage, sfruttando soluzioni flessibili e distribuibili come la CO2 Battery per soddisfare il crescente fabbisogno di energia rinnovabile. Dal 2023 ENGIE è pioniera in Italia nello dispacciamento e nell'ottimizzazione di BESS (Battery Energy Storage Systems); forte di un portafoglio esistente di 43 MW/48 MWh, l'accordo con Energy Dome consoliderà il know-how di ENGIE nell'ottimizzazione dello storage.

Il progetto di Ottana di Energy Dome è stata la prima iniziativa europea a ricevere un finanziamento da EU-Catalyst, un programma progettato per mobilitare risorse pubbliche e private al fine di accelerare la diffusione delle tecnologie climatiche innovative. Questa partnership di finanziamento, sostenuta da Breakthrough Energy Catalyst, dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti, è stata annunciata alla COP28 di Dubai lo scorso dicembre. In occasione della recente COP29, le parti interessate a livello mondiale hanno ribadito l'importanza di tecnologie come il long-duration energy storage (LDES) per rispettare il Global Energy Storage and Grids Pledge, che mira a raggiungere 1.500 gigawatt di capacità di accumulo di energia a livello mondiale.

Edouard Neviaski, CEO dell'entità aziendale di ENGIE “Global Energy Management & Sales”, ha affermato: “ENGIE è entusiasta di collaborare con Energy Dome a questo innovativo progetto di accumulo di energia. Questa collaborazione testimonia il nostro costante impegno nello sviluppo di soluzioni sostenibili e flessibili volte a favorire la transizione energetica. Rafforzando le nostre competenze nell'ambito dello stoccaggio di energia, intendiamo portare avanti la nostra missione di fornire soluzioni energetiche affidabili e a basse emissioni di carbonio che soddisfino la crescente domanda di energie rinnovabili e supportino i nostri clienti nel loro percorso di decarbonizzazione”.

Mario Fernandez, Head of Catalyst, Breakthrough Energy, ha dichiarato: “La scalabilità di progetti inediti è immensamente complessa e richiede non solo innovazione tecnologica, ma anche nuovi approcci commerciali e di mercato. Questa partnership è un esempio tangibile di innovazione commerciale replicabile e dimostra che la CO2 Battery di Ottana non è solo un progetto pilota, ma un impianto fattibile in grado di sbloccare opportunità inedite che possono portare a un vero e proprio sviluppo su scala globale”.

Claudio Spadacini, CEO di Energy Dome, ha così commentato il traguardo raggiunto: “Il nostro accordo con ENGIE conferma quanto la nostra soluzione sia pronta ad essere adottata, convalida il nostro modello di business e ribadisce la validità della nostra tecnologia come leader di mercato. L’epoca dell’implementazione è arrivata e questa collaborazione accelererà senza dubbio la nostra missione di decarbonizzare il mondo fornendo un sistema di accumulo di energia sostenibile e su scala industriale”.

Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, ha osservato: “La Banca europea per gli investimenti riveste un ruolo fondamentale nell'accelerare la transizione ecologica, finanziando tecnologie innovative come la CO2 Battery di Energy Dome. Desideriamo congratularci con Energy Dome ed ENGIE per il traguardo raggiunto, che permetterà all'Italia di soddisfare gli obiettivi nazionali in materia di clima ed energia. Questo annuncio dimostra l'importante e tangibile impatto del partenariato UE-Catalyst nel sostenere le tecnologie green che contribuiranno a decarbonizzare le nostre economie, rafforzandone al contempo la competitività.”

Questa partnership rappresenta il primo contratto offtake di Energy Dome nell'ambito del suo modello “Energy Storage as a Service”. Questo accordo commerciale con ENGIE, unitamente a un recente contratto di fornitura di apparecchiature per un progetto con Alliant Energy negli Stati Uniti, testimonia la disponibilità di Energy Dome a scalare le proprie soluzioni di accumulo di energia a livello commerciale, grazie anche a meccanismi di sostegno pubblico dedicati all'accelerazione delle tecnologie pulite emergenti.

Il progetto di Ottana, in fase di completamento, prevede una CO2 Battery da 20MW/200MWh, in grado di fornire elettricità a circa 14.000 famiglie per un periodo continuato di 10 ore. Questo progetto è in linea con l'unità che verrà construita per Alliant Energy nel Wisconsin, ed evidenzia la scalabilità della tecnologia di Energy Dome per la realizzazione di progetti futuri.

Per maggiori informazioni sui progetti di Energy Dome, consultare il sito web energydome.com.

Informazioni su Energy Dome

Energy Dome è all'avanguardia nel ridefinire lo stoccaggio di energia a lunga durata con la sua CO2 Battery. Le proprietà dell'anidride carbonica consentono al sistema di immagazzinare energia in modo efficace ed economico attraverso un processo termomeccanico brevettato, rappresentando così l’alternativa più valida alle batterie al litio o alle soluzioni di pompaggio idroelettrico. La CO2 Battery è già un sistema pienamente convalidato ed economicamente vantaggioso che non utilizza litio o terre rare per immagazzinare elettricità, vantando una maggiore round-trip efficiency (RTE). Grazie a un approccio modulare e possibilità di installazione flessibile, le CO2 Battery utilizzano componenti facilmente reperibili, provenienti da catene di fornitura esistenti e affidabili, offrendo un sistema scalabile per immagazzinare quantità elevate di energia rinnovabile intermittente e accelerando la transizione energetica; è l'unica tecnologia disponibile oggi che offre la giusta combinazione di efficienza, costo e scalabilità e che è realizzabile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito energydome.com.

Informazioni su ENGIE

ENGIE è un punto di riferimento globale nel settore dell'energia e dei servizi a basse emissioni di carbonio. Con i suoi 96.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, il Gruppo si impegna ogni giorno ad accelerare la transizione verso un mondo carbon neutral, attraverso soluzioni efficienti che riducono il consumo di energia e rispettano l’ambiente. Ispirandosi alla propria mission, ENGIE concilia la performance economica con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, basandoci sulle sue attività principali (gas, energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai suoi clienti.

Informazioni su Breakthrough Energy

Breakthrough Energy è una rete globale di esponenti leader nell'ambito del clima, impegnata ad accelerare il cammino del mondo verso un futuro energetico pulito. L'organizzazione finanzia tecnologie innovative, sostiene politiche intelligenti per il clima e mobilita partner in tutto il mondo per intraprendere azioni efficaci, accelerando i progressi in ogni fase.

Breakthrough Energy Catalyst è una piattaforma innovativa che finanzia e investe in progetti commerciali di primo piano per le tecnologie climatiche emergenti. Attraverso gli investimenti in tali progetti, Catalyst cerca di accelerare l'adozione di queste tecnologie in tutto il mondo e di ridurne i costi.