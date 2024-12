L’Université Paris Dauphine-PSL signe avec Vitura pour accueillir le programme de formation de Dauphine Executive Education à Europlaza

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

L’Université Paris Dauphine-PSL et Vitura (Paris:VTR) ont signé un bail de 9 ans en vue d’accueillir les étudiants et les équipes de « Dauphine Executive Education » au sein d’Europlaza à La Défense, au cœur du premier quartier européen des affaires. Des travaux sont prévus pour une livraison au quatrième trimestre 2025.

Les étudiants et les équipes en formation continue de l’Université Paris Dauphine-PSL vont ainsi rejoindre Bpifrance, l’Autorité Bancaire Européenne et KPMG au sein de la tour Europlaza à La Défense. Dans ce bâtiment de 30 étages, ils pourront bénéficier de nombreuses prestations, comme des espaces de restauration aux dernières tendances, dotés d’un lounge et d’une cafétéria avec terrasse arborée, ainsi que du seul espace paysager privatif de 3 000 m² de La Défense. Seront réservés aux équipes et étudiants de l’Université Paris Dauphine-PSL près de 2 500 m², offrant 440 places de formation réparties sur 20 salles. Ces locaux haut de gamme permettront d’offrir un niveau de service en phase avec des formations professionnelles à la pointe, à destination des cadres, dirigeantes, dirigeants et managers.

Sébastien Duizabo, directeur de Dauphine Executive Education, déclare :

« Avec de nouveaux locaux dans la tour Europlaza, les formations de Dauphine Executive Education bénéficieront d’un cadre chaleureux et fonctionnel, pensé pour répondre aux exigences de nos étudiants et participants tout en soutenant nos ambitions de développement. »

Le choix d’Europlaza par l’Université Paris Dauphine-PSL confirme l’attrait des immeubles de grande qualité pour les acteurs de renom et la pertinence de la stratégie d’asset management de Vitura. Europlaza, troisième bâtiment de France doublement certifié NF HQE™ Exploitation et BREEAM In-Use International « Very Good », avait initié le grand programme de repositionnement du patrimoine de la foncière. Avec ce bail de 9 ans ferme, le taux d’occupation d’Europlaza atteindra 91%.

Olivier Marguin, directeur de l’asset management chez Vitura, ajoute :

« C'est avec une grande satisfaction que nous accueillons l’Université Paris Dauphine-PSL au sein de notre immeuble Europlaza. Les étudiants et les équipes d’enseignement vont pouvoir évoluer dans un environnement de travail propice à la collaboration, à l’innovation et au bien-être. »

L’Université Paris Dauphine-PSL a été accompagnée par Addendo dans la définition de son cahier des charges, la procédure de validation du projet par les autorités de tutelle et les négociations du bail avec Vitura. Addendo interviendra également pour faciliter l’installation des équipes de Dauphine Executive Education. Pour la mise en œuvre de cette opération, l’université a bénéficié du soutien de la Direction régionale et nationale de l'Immobilier de l'Etat ainsi que du Service des Domaines et du Rectorat de Paris.

À propos de l’Université Paris Dauphine-PSL et de Dauphine Executive Education

L’Université Paris Dauphine-PSL est l’institution d’enseignement supérieur de référence dans le domaine des sciences des organisations et de la décision. Avec 6 laboratoires de recherche, 10 000 étudiants en formation initiale, l’université forme également chaque année 3 900 cadres, managers et professionnels. Proposés à Paris ou à l’international, les programmes de Dauphine Executive Education répondent pleinement aux enjeux contemporains des entreprises et des organisations non marchandes, avec différentes spécialisations de pointe et d’innovation. Diplômante, certifiante ou sur mesure en intra-entreprise, l’offre de formation bénéficie également du rayonnement de PSL (Paris Sciences et Lettres), dont l’Université Paris Dauphine-PSL est établissement-composante, et d’un positionnement d’excellence dans les classements internationaux (1ère université française au Times Higher Education – THE – et au top 50 du classement mondial de Shanghai).

Pour en savoir plus : https://executive-education.dauphine.psl.eu

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2024 à 1 266 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, son positionnement de leader est reconnu par les agences de notation extra-financières. Vitura occupe la deuxième place parmi les sociétés cotées de bureaux en France au classement 2024 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) et a été 4 fois n°1 mondial. Vitura a également obtenu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. La foncière est certifiée ISO 14001.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006.

Pour en savoir plus : www.vitura.fr