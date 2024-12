Fraikin et Samsara étendent leur collaboration à toute l'Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Fraikin, leader européen de la location de véhicules pour les professionnels, renforce son partenariat avec Samsara, pionnier du cloud connecté, pour accélérer la digitalisation et la décarbonation de sa flotte.

Après avoir équipé plus de 5 000 véhicules au Royaume-Uni avec des solutions innovantes telles que des caméras embarquées dotées d’IA, des traceurs connectés, des détecteurs d’ouverture de portes, des capteurs environnementaux et des traceurs de véhicules, Fraikin déploie désormais les technologies d'IA de Samsara sur 60 000 véhicules à travers l’ensemble de ses opérations européennes.

Fraikin intègre des technologies avancées de données et d’IA à sa plateforme de gestion de flotte NeXa® pour offrir une solution haut de gamme à ses clients. En exploitant la télématique et les données en temps réel fournies par Samsara, Fraikin optimise la maintenance de sa flotte à l’échelle européenne. Cette approche permet un suivi précis de l’état des véhicules, une gestion proactive de l’entretien et une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle. Les gestionnaires de flotte bénéficient ainsi d’informations exploitables pour réduire les temps d’immobilisation, améliorer le rendement énergétique et rationaliser les opérations.

Cette collaboration place également Fraikin à l’avant-garde de la décarbonation des flottes. Grâce à la plateforme connectée de Samsara, Fraikin accompagne ses clients dans leur transition vers un transport zéro émission, en mettant à leur disposition des outils et données essentiels pour intégrer des véhicules électriques à batterie et d’autres solutions de carburants alternatifs.

La technologie Samsara constitue également le socle des futurs services eMSP (e-Mobility Service Provider) de Fraikin, conçus pour offrir une expérience client fluide à mesure que l’entreprise évolue vers des solutions de transport durable. En associant les fonctionnalités de NeXa® aux fonctionnalités avancées de Samsara, Fraikin ne se limite pas à optimiser la gestion actuelle de ses flottes. Elle ouvre la voie à de nouvelles innovations et aide ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable, tout en garantissant des standards de service d’excellence.

Yves Pétin, CEO du groupe Fraikin, déclare : « Samsara est un partenaire clé dans notre mission de façonner l’avenir de la gestion durable des flottes. Forts de plus de 80 ans d’expérience, nous intégrons aujourd’hui une technologie de pointe à plus de 60 000 véhicules, offrant à nos clients des données en temps réel pour optimiser leurs opérations tout en réduisant leur impact environnemental. Cette collaboration marque une étape cruciale de notre développement, en nous permettant de proposer des solutions optimales centrées sur les besoins de nos clients et en accompagnant la transition vers des flottes zéro émission. Chez Fraikin, nous innovons aux côtés de nos clients pour bâtir l’avenir de la gestion de flotte. »

Edward Breedveld, CDO du groupe Fraikin, ajoute : « La transformation digitale et la décarbonation sont des piliers centraux de notre stratégie, et Samsara est un partenaire essentiel dans la création d’une plateforme standardisée, durable et innovante. Grâce à cette technologie, nous approfondissons notre maîtrise des données en temps réel, ce qui nous permet d’optimiser nos opérations, de réduire notre impact environnemental et de garantir que nos véhicules respectent les normes de sécurité les plus exigeantes. »

Philip van der Wilt, SVP et GM EMEA chez Samsara, conclut : « L’engagement de Fraikin en faveur de l’innovation et du développement durable s’accorde parfaitement avec la mission de Samsara : promouvoir l’efficacité, la sécurité et le respect de l’environnement dans les opérations physiques. Ensemble, nous repoussons les limites de la performance des entreprises reposant sur des flottes et façonnons l’avenir d’un transport plus intelligent. »

A propos du Groupe Fraikin

Fraikin est le leader européen des solutions de location et de leasing opérationnel à service complet, spécialisé dans la gestion de flottes pour un large éventail d'industries. Avec plus de 80 ans d'expérience, Fraikin propose des solutions sur mesure dans 10 pays et gère une flotte de plus de 60 000 véhicules. L'entreprise accompagne ses clients sur les marchés du transport, de la logistique, du Retail, de la construction, des services publics et de l'énergie.

La mission de Fraikin est de façonner l'avenir de la performance des flottes en offrant des solutions innovantes, durables et centrées sur le client. En mettant l'accent sur la décarbonation des flottes et les technologies numériques avancées, Fraikin permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations, de réduire leur impact environnemental et de passer en douceur à des options de transport sans émissions, telles que les véhicules électriques à batterie (BEV). L'engagement de Fraikin en faveur de l'excellence opérationnelle et du développement durable est au cœur de la promesse faite à ses clients : « Roulez, nous faisons le reste ».

A propos de Samsara

Samsara est le pionnier du Cloud des Opérations Connectées™, une plateforme qui permet aux entreprises qui dépendent d'opérations physiques d'exploiter les données IoT (Internet des objets) pour produire des informations métiers exploitables et améliorer leurs opérations. Samsara opère en Amérique du Nord et en Europe et sert des dizaines de milliers de clients dans de nombreux secteurs d’activité, notamment le transport, le commerce de gros et le Retail, la construction, les services de maintenance, la logistique, les services publics, l'énergie, la santé, l'éducation, l’industrie manufacturière et l’industrie agro-alimentaire. La mission de l'entreprise est d'accroître la sécurité, l'efficacité et la durabilité des opérations qui sous-tendent l'économie mondiale.

Samsara est une marque déposée de Samsara Inc. Tous les autres noms de marques, noms de produits ou marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs.