Avinor sélectionne Thales pour déployer un système dernière génération de gestion du trafic des drones En Norvège

Drones flying in Norway, image generated by AdobeFireFly, December 2024 (Photo: Thales)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Ce partenariat stratégique avec Avinor, le prestataire norvégien de services de navigation aérienne et opérateur d’aéroport, permettra de déployer le système de gestion du trafic des drones dernière génération dans le pays. Combinant innovation et stricte conformité aux réglementations en vigueur, cette collaboration constitue une avancée majeure dans la gestion de l’espace aérien norvégien. Elle marque également un jalon significatif pour Thales dans son intégration d’AstraUTM, un leader dans le développement des logiciels de gestion UTM, récemment acquis par le Groupe.

Avec son nouveau système Topsky - UAS piloté par la technologie AstraUTM, Thales fournira une plateforme numérique sûre et évolutive pour gérer automatiquement le trafic des drones et les futures solutions de mobilité aérienne avancée (AAM). Ce système gèrera efficacement le trafic aérien à proximité des aéroports et des zones métropolitaines, suburbaines et régionales, tout en offrant de multiples capacités, telles que l’analyse de la conformité des vols, la gestion des autorisations, la prise de décisions en temps réel, la surveillance permanente de l’espace aérien, la résolution automatique des conflits et une capacité de réponse dynamique.

Assurer sécurité et conformité dans le ciel norvégien

Le nouveau système UTM d’Avinor aura pour but de fournir des services essentiels à de nombreux acteurs : opérateurs de drones, prestataires de services de navigation aérienne, organismes gouvernementaux et autres acteurs clés en relation avec la gestion de l’espace aérien basse altitude en Norvège. Le système sera conforme aux cadres réglementaires en vigueur, tels que spécifiés par le Règlement d’exécution (EU) 2021/664 de la Commission européenne, les Moyens acceptables de mise en conformité (AMC) et autres directives pour la gestion de l’U-space, assurant ainsi la conformité de tous les services aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité et de transparence des opérations.

Le système UTM intégrera des services d’accès sûrs, efficaces et prévisibles, tels que le Service d’Informations Communes (CIS) et le fournisseur de Services U-space (USSP), garantissant le respect des cadres législatifs et réglementaires qui régissent les espaces aériens désignés.

Des opérations efficaces à l’échelle du pays

La mise en œuvre du système UTM national permettra à la Norvège de bénéficier de solutions de gestion du trafic robustes, répondant aux diverses exigences des acteurs civils et gouvernementaux. Le système offrira des capacités avancées de partage des données en temps réel, avec un accès simplifié et automatisé à l’espace aérien, ainsi qu’une compréhension précise de la situation permettant à tous les opérateurs d’aéronefs pilotés et autonomes d’évoluer dans l’espace aérien dynamique de la Norvège.

« Nous sommes honorés de collaborer avec Avinor pour mettre en place, à l’échelle de la Norvège, ce système UTM qui priorise la sécurité, l’innovation et, bien évidemment, le respect des règlementations en vigueur. Avec Avinor, nous adoptons le développement des services BVLOS (Beyond Visual Line of Sight1) pour les espaces aériens non-ségrégués, en mettant en œuvre des technologies qui permettent de réaliser simplement et économiquement des opérations sûres, réitérables et évolutives avec des drones commerciaux. Nos solutions en matière d’UTM, récemment renforcées par l’acquisition d’AstraUTM, reflètent l’engagement de Thales dans la gestion avancée de l’espace aérien, en posant les bases d’une mobilité aérienne sûre et intégrée. », a expliqué Christian Rivierre, vice-président Airspace Mobility Solutions, Thales.

« Avinor est fier de contribuer activement au développement de l’aviation sans pilote en Norvège. La collaboration avec Thales sur ce système UTM de nouvelle génération souligne notre volonté de faire progresser les opérations de ce type dans l’espace aérien du pays. Ce système aidera Avinor à assurer la sécurité et l’efficacité d’intégration des drones, en surveillant et en gérant l’espace aérien de manière responsable. Nous sommes heureux de travailler avec Thales comme partenaire stratégique pour offrir une solution dont bénéficieront tous les utilisateurs de l’espace aérien, et qui viendra épauler les services en charge du trafic aérien dans la gestion des drones. » a déclaré Mats Bye Gjertsen, vice-président du programme Avinor Drone.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 81 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.

A propos d’Avinor

Avinor est une société anonyme détenue par l'État, placée sous la tutelle du Ministère norvégien des Transports et des Communications, et est responsable de 43 aéroports appartenant à l'État.

Avinor joue un rôle de premier plan dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie aéronautique, notamment par le développement d'avions électriques et l’approvisionnement des avions en carburant durable.

Avinor permet des voyages sûrs et efficaces pour environ 50 millions de passagers par an, dont la moitié voyage à destination et en provenance de l'aéroport d'Oslo.

Plus de 3000 employés sont responsables de la planification, du développement et de l'exploitation de ce service aéroportuaire et de navigation efficace. Avinor est financé par les charges aéroportuaires et les ventes commerciales. Les services de navigation aérienne sont organisés en filiale détenue entièrement par Avinor. Le siège social d'Avinor est situé à Oslo.

1 Au-delà de la Vue Directe