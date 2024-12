Archax et XDC Network concluent un partenariat pour favoriser l'innovation et la croissance dans la tokénisation des actifs du monde réel

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Archax, la première bourse numérique réglementée par la FCA au Royaume-Uni, courtier et dépositaire, a annoncé ce jour un nouveau partenariat avec XDC Network, une blockchain de couche 1 compatible EVM de niveau entreprise. Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés vont associer la puissance d'une plateforme d'actifs numériques réglementée avec des solutions de blockchain innovantes afin de permettre aux institutions financières d'accéder à des actifs du monde réel tokénisés de façon à la fois rentable et efficace, élargissant ainsi l'adoption des actifs numériques et révolutionnant les marchés financiers mondiaux.

Cette collaboration donne accès aux actifs numériques listés sur Archax via la plateforme XDC Network. Archax est un leader du secteur en matière d'innovation et a récemment annoncé l'ajout à sa plateforme de fonds du marché monétaire depuis plusieurs autres sociétés de gestion fiables. XDC est un réseau axé sur l'évolutivité, la sécurité et l'interopérabilité, conçu pour favoriser les paiements internationaux et les actifs du monde réel.

« Nous sommes ravis de devenir le partenaire de XDC Markets, un leader dans l'espace blockchain et tokénisation, et une société qui partage notre vision, à savoir suivre au plus près la dynamique de l'économie tokénisée », a déclaré Keith O'Callaghan, responsable structuration d'Archax. « L'innovation et l'évolution des actifs numériques ont été au cœur de notre entreprise depuis sa création. La technologie DLT blockchain sous-jacente et la tokénisation vont remodeler les marchés financiers traditionnels en créant un jeu d'instruments financiers et commerciaux entièrement nouveaux. En qualité d'acteur réglementé, nous sommes parfaitement positionnés pour fournir des produits de niveau institutionnel, des services et une infrastructure qui relie la finance traditionnelle au monde numérique. »

Dynamiser la tokénisation des actifs du monde réel

Selon un rapport établi par Standard Chartered, le marché des actifs du monde réel tokénisés devrait atteindre les 30,1 billions de dollars d'ici 2034. La demande en solutions comme les fonds de marché monétaire tokénisés est en pleine croissance, ce qui permet aux entreprises de fintech et de cryptomonnaie d'accéder à des instruments à rendement intéressant sous une forme numérique pouvant également être utilisée pour le transfert de valeur tout en conservant de la souplesse.

La dernière mise à niveau de XDC Network prend désormais en charge 2 000 transactions par seconde. « XDC Network a été conçue tout spécialement pour la finance commerciale », a déclaré Angus O'Callaghan, responsable des marchés de XDC Network. « Grâce à la performance et à la fonctionnalité solides de notre plateforme, nous disposons du protocole idéal pour la tokénisation des actifs du monde réel pour les institutions. Au sein de l'espace des actifs numériques, ces institutions souhaitent travailler avec des acteurs réglementés capables de garantir que leurs transactions soient à la fois transparentes et efficaces », a ajouté O'Callaghan. « Avec Archax, un partenaire de confiance, notre vision partagée prend vie. »

« Nous nous sommes toujours attachés à proposer à notre clientèle des solutions de premier plan », a poursuivi O'Callaghan. « Avec XDC Network, nous avons maintenant accès à un large éventail de partenaires et d'émetteurs potentiels pour nos clients. »

Archax a toujours été reconnue comme un leader de l'espace des actifs numériques. Au mois d'octobre, l'entreprise a reçu le Ripple's Innovation Award en reconnaissance de ses efforts pour la transformation de l'infrastructure du marché des capitaux et l'adoption de l'espace des actifs numériques.

À propos d'Archax

Archax est la toute première bourse d'actifs numériques réglementée par la FCA à Londres. Ciblant les institutions, Archax dispose également d'autorisations de courtage, de conservation et de cryptomonnaie délivrées par la FCA. Créée par des experts des marchés des capitaux traditionnels, Archax s'appuie sur un conseil consultatif fort. Elle constitue une passerelle crédible entre le monde de la blockchain et l'espace d'investissement existant. L'équipe d'Archax possède une grande expérience des marchés très réglementés ainsi qu'une profonde compréhension du paysage de la blockchain et de la tokénisation. Elle propose une vision inédite quant à la manière de les faire évoluer et d'ouvrir les actifs numériques aux institutions de façon transparente. Les solutions d'Archax utilisent une infrastructure haute performance éprouvée, résiliente et évolutive, intégrée dans le flux de transactions institutionnelles existant. Pour de plus amples informations, visitez le site : https://archax.com/

À propos de XDC Network

XDC Network est une blockchain de couche 1 spécifiquement créée pour prendre en charge la finance commerciale et la tokénisation des actifs du monde réel. Hautement optimisée et compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), XDC Network obtient un consensus grâce à un mécanisme delegated Proof-of-Stake (dPoS), qui garantit des temps de transaction de quelques secondes à peine, des frais de gaz quasi nuls et un nombre élevé de transactions par seconde (TPS). Sécurisée, évolutive et très efficace, XDC Network alimente un large éventail de nouveaux cas d'utilisation de blockchain et propose une infrastructure de pointe pour les applications de blockchain d'entreprise. Pour de plus amples informations, visitez le site https://XinFin.org ou https://XDC.org.

