Andersen Global inaugure un cabinet membre dans les Caraïbes

Andersen Global continue d'étendre son empreinte sur le paysage mondial avec Robley Baynes, un cabinet collaborateur depuis 2020, qui est désormais un cabinet membre et qui a adopté le nom d'Andersen. Andersen in Trinidad and Tobago devient le premier cabinet membre dans les Caraïbes, lançant la marque Andersen dans la région et renforçant la portée mondiale de l'organisation.

Dirigé par les associés Kendell Robley et Mikhail Baynes, Andersen in Trinidad and Tobago travaille en étroite collaboration avec ses clients pour leur offrir des services transparents dans les domaines de la fiscalité, du conseil, de la finance, de la gestion d’entreprise et du management. Le modèle commercial du cabinet, axé sur le client, garantit des solutions intégrées de qualité, adaptées aux exigences mondiales sans cesse croissantes.

« Notre cabinet s’est considérablement développé au fil des ans et notre équipe travaille de manière assidue pour proposer des solutions intégrées et de qualité dans un environnement commercial en constante évolution », ont déclaré Kendell Robley et Mikhail Baynes. « En devenant membres d’Andersen Global, nous nous engageons à stimuler la croissance dans les Caraïbes et à assurer la réussite de nos clients. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « L’implantation d’Andersen à Trinité-et-Tobago témoigne de la force croissante de notre organisation mondiale et de notre engagement à construire une plateforme intégrée. »

