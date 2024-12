CFRA Research wordt exclusieve leverancier van wereldwijd vermogensonderzoek voor de in Genève gevestigde Banque Audi Suisse

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--CFRA, wereldwijd een toonaangevende leverancier van onafhankelijk investeringsonderzoek, maakte vandaag bekend dat haar globaal onderzoek inzake fundamental equity, thematisch en sectoronderzoek voortaan beschikbaar is voor de investeringsprofessionals en relatiemanagers van de Banque Audi Suisse, en dit exclusief via hun MarketScope Advisor-platform.

Dankzij dit partnerschap heeft Banque Audi Suisse voortaan in realtime toegang tot de sectorleidende onderzoeks- en analysetools van CFRA om hun investeringsteams te helpen de vinger aan de pols te houden bij veranderingen op de internationale markten, goed onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen en aan hun rijke klantenbestand waarde aan te bieden.

"Onze zoektocht naar een leverancier voor onderzoek van global equity was ingegeven door ons engagement om onze klanten maximale waarde aan te bieden,” zegt Hans Itburrun, Hoofd Investeringen van de Banque Audi Suisse. “Het was van cruciaal belang dat de partner die we kozen in staat is om een omvattend, globaal zicht op de aandelenmarkten te geven, stevig in de schoenen staat wat dekking in de V.S. betreft, en kan getuigen van een sterke trackrecord wat prestaties betreft. CFRA beantwoordde vlotjes aan al deze vereisten en was in staat om ons team hun onderzoek via een gebruiksklaar en gebruiksvriendelijk platform aan te bieden.”

"Het doet ons genoegen dat we als exclusieve leverancier van global equity-onderzoek werden geselecteerd door de Banque Audi Suisse,” aldus Patricia Wilson, Chief Solutions Officer van CFRA. “Dit strategische partnerschap is een belangrijke stap in onze focus op de Zwitserse markt en benadrukt de waarde van ons onderzoeks- en technologieaanbod voor privébanken en hun klanten.”

Dankzij decennialange ervaring om objectief en werkbaar onderzoek aan te bieden, wordt wereldwijd door meer dan 150.000 financiële adviseurs en relatiemanagers beroep gedaan op het vermogenonderzoek van CFRA via haar sectorleidende MarketScope Advisor-platform.

OVER CFRA

CFRA, een internationale leider op gebied van oplossingen en inzichten met betrekking tot financiële informatie, combineert haar eigen mix van onderzoek naar fundamental equity, forensische accountancy, fondsen, overheidsbeleid/juridisch en technisch onderzoek met gegevens, analyses en technologie van de nieuwe generatie om klanten te wapenen met de financiële informatie die zij nodig hebben om aan hun bedrijfs- en investeringsdoeleinden te voldoen.

Lees meer informatie over CFRA Research en hun MarketScope Advisor-platform.

OVER BANQUE AUDI SUISSE

Banque Audi (Suisse) SA werd oorspronkelijk in 1976 in Zurich opgericht. Nadien werd de hoofdzetel overgebracht naar Genève, vlakbij de historische oude binnenstad en het beroemde meer. Banque Audi (Suisse) is actief onder een Zwitserse bankvergunning en werkt onder toezicht van de Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). De bank biedt gepersonaliseerde Private Banking-services aan vermogende klanten, met toegang tot producten en buitenlandse wisselmarkten over de hele wereld.

In de recente studie van de Zurich University of Applied sciences (ZHAW) van november 2024 over de beste privébanken van Zwitserland in 2024, werd de Banque Audi (Suisse) geclassificeerd als de “Best Capitalized Swiss Private Bank 2024”.

Lees meer informatie over Banque Audi Suisse.

