H2O Innovation renforce ses liens avec le projet Taweelah

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer l'expansion et l'accroissement de sa forte présence dans la région du Moyen-Orient. Par le biais de son partenaire et distributeur Dutco Tenant LLC (DUTCO), H 2 O Innovation maintiendra sa solide position de fournisseur exclusif d'antitartre pour les membranes d'osmose inversée pour l'usine de dessalement d'eau de Taweelah, propriété d'ACWA Power et exploitée par sa branche d'exploitation et de maintenance NOMAC, implantée près d'Abu Dhabi dans les Émirats arabes unis.

L'usine de Taweelah a une capacité de production de 909 200 mètres cubes d'eau dessalée par jour, ce qui en fait la plus grande installation de dessalement d'eau de mer par osmose inverse au monde. Pour maintenir ses performances, les besoins en matière d'exploitation et de maintenance sont importants et complexes, ils nécessitent des compétences spécialisées, une gestion de technologies de pointe ainsi qu’une attention particulière sur l'efficacité pour la production d'électricité et d'eau dans les Émirats arabes unis.

Par l'intermédiaire de DUTCO, H 2 O Innovation fournira son SpectaGuard 100 (SG100), un produit antitartre et dispersant de pointe issu de sa gamme de produits PWT, spécifiquement destiné aux systèmes membranaires d'osmose inverse (OI). Ce produit unique à base de dendrimère est le produit chimique optimal pour inhiber l'entartrage et le colmatage des membranes, ce qui en fait un produit idéal pour les applications liées à l'eau de mer. Sa formule sans phosphate réduit l'impact négatif sur l'environnement et garantit des performances stables avec un contrôle complet de la chimie de l'eau d'alimentation.

« Taweelah est la plus grande usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse au monde et je suis fier que H 2 O Innovation ait été choisie pour son expertise en matière de produits antitartre de haute qualité. Ce produit est essentiel pour empêcher l'entartrage et le colmatage des membranes au cours du processus de dessalement. C’est une grande marque de confiance depuis notre accord initial en 2021. Cette étape importante nous permet également d'approfondir nos liens avec la région du Moyen-Orient et nous offre une nouvelle occasion de démontrer nos capacités en matière de soutien à l'exploitation et à la maintenance », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H 2 O Innovation.

À propos de H 2 O Innovation

Notre nom l’indique, c’est l’innovation qui motive notre organisation. H 2 O Innovation est une entreprise de solutions liées à l’eau qui se concentre sur la fourniture de technologies et de services de premier plan à sa clientèle. Les activités de l’entreprise reposent sur cinq piliers : (i) les Services des technologies et services liés à l’eau se fondent sur des technologies membranaires et une expertise en ingénierie pour fournir de l’équipement et des services à la clientèle municipale et industrielle qui a des besoins liés à l’eau, aux eaux usées et à la réutilisation de l’eau, (ii) les Produits spécialisés sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques spécialisés, de produits consommables et de produits d’ingénierie pour le secteur mondial du traitement de l’eau, (iii) l’Exploitation et l’entretien fournit des services contractuels et des services connexes pour les systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées; iv) le Développement d’infrastructure en matière d’eau met en ce moment au point des systèmes de traitement WaterHub, grâce au financement axé sur le rendement, nos projets clés en main peuvent être conçus, construits et exploités sans frais d’immobilisations initiaux pour notre clientèle et (v) Érable et agroalimentaire offre une gamme complète d’équipement consacré à la production de sirop d’érable et au secteur agroalimentaire. En faisant preuve d’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement de l’eau. Pour en savoir plus, visitez www.h2oinnovation.com.

À propos de NOMAC

Filiale d'ACWA Power fondée en 2005, NOMAC est spécialisée dans la fourniture de services d'exploitation et de maintenance de haute qualité pour les projets de production d'énergie et de dessalement de l'eau. Elle est responsable de l'exploitation d'un conséquent parc d'installations comprenant une capacité de production d'électricité de plus de 28 000 mégawatts (MW) et la gestion de la production de plus de 5,3 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour.